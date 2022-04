Schweizer Einkaufstourismus in Baden-Würettemberg

70 JAHRE BADEN-WÜRTTEMBERG «Die Schweiz als Nachbar ist eine Gnade»: Wie eine ganze Branche im Grenzgebiet an den Milliarden der Einkaufstouristen hängt Für rund 1,5 Milliarden Franken kauften Schweizerinnen und Schweizer 2019 in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Konstanz ein. Dann kam die Pandemie und zeigte dem Einzelhandel ennet der Grenze, dass ihre Lage ohne Kundschaft aus dem Ausland existenzbedrohend ist. Mancherorts macht die Schweizer Kundschaft gar 70 Prozent des Umsatzes aus. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Der Einkaufstourismus ist in den Märkten in Bad Säckingen traditionell stark, auch dieses Paar aus dem Fricktal kauft dort gerne ein. hcw (8. März 2022)

Südbaden ist zum Nahversorger der Nordschweiz geworden: Zu diesem Fazit kommt Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. So seien Verkaufsflächen, Sortimentstiefe und Markenvielfalt in den grenznahen Orten auf den Einkaufstourismus ausgerichtet. Marx schiebt nach:

«Viele Verkaufsflächen auf deutscher Seite sind überhaupt nur wegen der Schweizer Nachfrage entstanden.»

Werner Beck, Chef und Inhaber des Bad Säckinger Einkaufszentrums Beck Arkaden, bezeichnet die Abhängigkeit des deutschen Einzelhandels an der Grenze vom Einkaufstourismus als immens. Schweizer Kundinnen und Kunden machten 70 Prozent des Umsatzes aus und sicherten 50 Prozent der Arbeitsplätze im Einkaufszentrum. Er sagt:

«Es ist eine Gnade, die Schweiz als Nachbarn zu haben.»

Werner Beck, Inhaber der Beck Arkaden in Bad Säckingen. hcw (14. Dezember 2020)

Dass sich zuweilen Einheimische und Anwohner enervieren à la: «Die Schweizer Kundschaft nimmt uns die Parkplätze weg», kann Beck nicht nachvollziehen. Denn ohne die kaufkraftstarke Schweizer Kundschaft würde es so manche Geschäfte samt deren Arbeitsplätzen sowie die dazugehörigen Parkplätze ja gar nicht geben. So sagt er denn auch:

«Die Phasen der Grenzschliessung während der Pandemie ohne Schweizer Kundschaft waren für uns existenzbedrohend.»

Gründe, weshalb die AG-Kontrollschilder auf den Parkplätzen der deutschen Supermärkte und Einkaufszentren zuweilen in der Überzahl sind, gibt es deren zwei. Erstens die tieferen Preise für viele Lebensmittel oder Produkte des täglichen Bedarfs. «Gemäss einer Umfrage gaben 72 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer an, dass hauptsächlich der günstigere Preis dafür ausschlaggebend ist, nach Deutschland zum Einkaufen zu fahren», sagt Marx.

Zweitens die Möglichkeit der Einkaufstouristen, bei der Rückfahrt sich am Zoll ihren Ausfuhrschein abstempeln zu lassen. Dies, um sich die Mehrwertsteuer zurückerstatten zu lassen.

Treiber der Nachfrage der Kundschaft aus der Schweiz ist neben der Qualität des Angebots auch die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten, so Marx. «Und nicht zuletzt befeuert ein attraktiver Wechselkurs des Schweizer Frankens zum Euro die Nachfrage», sagt er.

Zehn Millionen Ausfuhrscheine im 2019 abgefertigt

Solche Ausfuhrscheine von Einkaufstouristen fertigt das Hauptzollamt Singen mit seinen angegliederten Zollämtern entlang der Grenze zwischen Konstanz und Stein/Bad Säckingen in Massen ab. Gemäss Sprecher Marius Hauck waren es im Jahr 2019 – dem letzten Jahr vor der Pandemie – 9,97 Millionen Ausfuhrscheine. In 2020 nahm diese Zahl mit 4,28 Millionen um mehr als die Hälfte ab.

Gemäss Hauck hatte dieser Rückgang zwei Gründe. Zum einen die Einführung der Bagatellgrenze in Höhe von 50 Euro. So können Einkaufstouristen sich per 2020 nur noch die Mehrwertsteuer ab einem Warenwert von 50 Euro pro Kassenbeleg zurückerstatten lassen. Zum anderen trugen die coronabedingten Grenzschliessungen zum Rückgang bei.

Demgegenüber habe die Anzahl an abgefertigten Ausfuhrscheinen zwar in den zurückliegenden Monaten wieder zugenommen, so Hauck, liege jedoch insgesamt immer noch auf einem niedrigen Niveau. Er sagt:

«Derzeit liegen die Abfertigungszahlen im Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau noch unter 50 Prozent.»

Laut dem Handelsverband Baden-Württemberg spülen Kundinnen und Kunden aus der Schweiz gewaltige Summen in den Einzelhandel. So hätten diese im Vor-Corona-Jahr 2019 in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Konstanz für rund 1,5 Milliarden Euro eingekauft.

Die grenzüberschreitende Nachfrage macht laut Marx etwa einen Drittel des Gesamtumsatzes aus. Vereinzelt liege der Anteil der Schweizer Kunden sogar bei 50 bis 80 Prozent. «Diese Zahlen machen deutlich, wie viele Existenzen, Arbeits- und Ausbildungsplätze an der Nachfrage aus der Schweiz hängen», sagt er.

Noch nicht auf dem Stand von vor Corona

Gemäss Utz Geiselhart, stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Südbaden, haben die Umsatzzahlen im Handel im ersten Quartal 2022 noch nicht diejenigen von vor Corona erreicht. Etwa auch, weil bis zum 2. April – an diesem Tag fielen in Baden-Württemberg fast alle Coronamassnahmen – noch eine gewisse Unsicherheit bestand, wo welche Massnahmen gelten. Denn:

«So mancher kommt ja nicht nur zum Einkaufen, sondern verbindet diesen etwa auch mit einem Besuch in der Gastronomie.»

Nun sehen die Rahmenbedingungen wieder besser aus und man beobachte gespannt die Entwicklung des Einkaufstourismus und des Konsumverhaltens – auch vor dem Hintergrund des starken Frankens, aber auch negativer Faktoren wie der Inflation und des Krieges in der Ukraine.

