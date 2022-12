Fackelschwimmen der SLRG Baden-Brugg

Fackelschwimmen: Trotz besonders hohem Wasserstand steigt die SLRG Baden-Brugg in die Aare

Eine Mindestwassertemperatur von 20 Grad ist für viele eine Bedingung, damit sie sich überhaupt in die Aare trauen. Anders sah es am Dienstagabend für die Rettungsschwimmer der SLRG Baden-Brugg aus. Für den traditionellen Fackelschwumm stiegen sie bei gerade einmal 7 Grad Wassertemperatur in die Aare.