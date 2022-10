Ausgelassene Stimmung beim 48. Hallwilerseelauf

48. Hallwilerseelauf Ausgelassene Stimmung auf und neben der Strecke – und eine pfeilschnelle Grossrätin Nach zwei mit Corona-Einschränkungen behafteten Läufen konnte der diesjährige Hallwilerseelauf endlich wieder normal über die Bühne gehen. Die besten Eindrücke und Bilder. Martin Rupf Jetzt kommentieren 16.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Normal hiess für die 48. Austragung, dass keine Zertifikate mehr vorzuweisen waren und man auf dem Zielgelände keine Maske mehr tragen musste. Fast schien es, als wollte Petrus diesem freudigen Anlass ebenfalls Ausdruck verleihen, sorgte er doch für allerschönstes und vor allem warmes Spätherbst-Wetter.

Martina hat sich wohl eher ein bisschen zu warm eingepackt: «Das macht gar nichts. Ich kann das Jäckchen unterwegs immer noch abziehen. Man muss immer flexibel sein.» Martin Rupf

Kein Wunder, dominierten bei den rund 2200 Läuferinnen und Läufern, die sich auf den Halbmarathon begaben, vor allem T-Shirts und kurze Hosen. Und noch etwas war augenfällig. Nicht wenige Läuferinnen und Läufer hatten Kopfhörer im Ohr, so auch die Freundinnen Mirjam, Anna und Iris. Alle drei schwörten auf eine Run-Mix, der ihnen im Bedarfsfall zusätzliche Energie geben sollte.

Mirjam, Anna und Iris schwören alle auf Musik im Ohr. Martin Rupf

Ob ohne oder mit Kopfhörer: Unüberhörbar war der Startschuss, mit dem Regierungsrat und Volkswirtschaftsminister Dieter Egli kurz nach halb zwei die Läuferinnen und Läufer aus dem ersten Block auf die Strecke schickte. Er selbst würde sich wenige Minuten später ebenfalls auf die Strecke stürzen. «Zum fünften Mal nehme ich heuer am Hallwilerseelauf teil.» Eine genaue Zeit peile er nicht an. «Aber so um die 1:45 Stunden wie letztes Mal wäre schon nicht schlecht.»

Bevor's selber an den Start ging, schickte Regierungsrat Dieter Egli die Läuferinnen und Läufer des ersten Blocks auf die Strecke. Martin Rupf

In Vollmontur und nur durch die Maske atmend rund um den See

Deutlich länger als 1:45 Stunden hatten Florian, Stefan, Patrick und Marco. Die vier gehören dem Atemschutz Sportclub Schweiz an, der vor drei Jahren seine Aktivitäten aufnahm. In Vollmontur und nur durch die Atemmaske atmend, bewältigten die vier Jungs die 21.1 Kilometer in vier bis fünf Stunden. «Dabei musste jeder von uns auf fünf Sauerstoff-Flaschen zurückgreifen, die während des Rennens ausgetauscht wurden», erklärt Florian.

Die vier Jungs des Atemschutz Sportclub Schweiz liefen den Halbmarathon jeder für sich in Vollmontur in vier bis fünf Stunden. Martin Rupf

Ziel sei nicht primär, die Strecke innerhalb einer gewissen Zeit zu absolvieren, sondern mit dem Sauerstoff-Vorrat auszukommen. 25 Kilogramm wiege die ganze Ausrüstung. «Ja, man kommt schon an seine Grenze, dafür haben wir von den Zuschauenden am Streckenrand auch sehr viel Bewunderung und Anerkennung geerntet.»

Mathias Nüesch (rechts) kam als erster ins Ziel. Sven Thalmann (Nr. 1003) wurde Zweiter. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Eine knappe Stunde nach dem Start erreichten bereits die ersten Spitzenläufer das Ziel. Bei den einen sah das auch nach 21.1 Kilometern relativ leicht und flüssig aus. Andere hatten derweil schon ziemlich zu kämpfen. Angefeuert wurden sie entlang der ganzen Strecke und insbesondere auf den letzten paar 100 Metern.

Auch Kurt Lüthi aus Reinach feuerte die Läuferinnen und Läufer an. Schnell merkte der Reporter, dass hier ein Fachmann am Streckenrand stand. Tatsächlich: Kurt Lüthi hat den Hallwilersee selber mehrmals absolviert - letztmals 2017. «Leider macht mein Knie nicht mehr mit. Aber zu meinen besten Zeiten habe ich den Halbmarathon in 1:24 Stunden absolviert», verrät er nicht ohne Stolz.

Zu seinen besten Zeiten lief Kurt Lüthi den Hallwilerseelauf in 1:24 Stunden: «Jetzt macht das Knie leider nicht mehr mit.» Martin Rupf

Freiämter Grossrätin mit dem 13. Schlussrang bei den Frauen

Stolz können alle Läuferinnen und Läufer sein, welche die Strecke rund um den Hallwilersee bei fast schon sommerlichen Temperaturen bewältigt haben. Unter ihnen auch die Freiämter SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder, die mit einer fabelhaften Zeit von 1:37 Stunden den hervorragenden 13. Schlussrang von insgesamt 545 Frauen belegte. «Damit habe ich meine Bestzeit egalisiert. Offenbar hat sich das Bergtour-Training von letzter Woche ausbezahlt», sagte die Grossrätin mit einem Lachen.

Mit einer Fabelzeit von 1:37 Stunden belegte SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder beim Halbmarathon den vierten Schlussrang bei den Frauen über 40. Martin Rupf

Nicht alle absolvierten den Halbmarathon so schnell. Und so dauerte es bis kurz nach 17 Uhr, ehe die letzten Läuferinnen und Läufer das Ziel erreichten. Darunter auch Dieter Egli, der nicht ganz an die anvisierten 1:45 Stunden herangekommen ist.

Volkswirtschaftsminister Dieter Egli vor dem Start: «Ich war auch schon besser vorbereitet auf den Lauf, will es aber in erster Linie einfach geniessen.» Alexander Wagner / Foto Wagner

Mit 1:58 blieb er aber immerhin knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von zwei Stunden. «Ich habe mich nicht gezielt auf den Lauf vorbereitet und eventuell hatte ich auch noch ein bisschen an der Corona-Erkrankung von vor ein paar Wochen zu beissen. Genossen habe ich es trotzdem und werde ganz bestimmt wieder hier an den Start gehen», so der Aargauer Regierungsrat.

Apropos Start. Mit rund 4800 Anmeldungen - 2238 beim Halbmarathon - blieb die diesjährige Ausgabe zwar deutlich unter der Rekordmarke von 8400 Läuferinnen und Läufern.

Sieht nicht besonders schnell aus, aber auffallen wird der Kopfschmuck auf jeden Fall. Martin Rupf

Doch die Marke von 3500 aus den letzten beiden Corona-Jahren wurde wieder deutlich angehoben. «Als Outdoor-Event haben wir natürlich weniger stark unter der Pandemie gelitten», sagt Pressesprecher Gianin Müller. Man hoffe, die Teilnehmerzahl in den kommenden Jahren wieder etwas anzuheben. «Letztlich ist das aber nicht das Wichtigste», so Müller. «Wichtig ist die Atmosphäre und dass die Läuferinnen und Läufer den Anlass geniessen können.»

Myriam traute den Verpflegungsposten entlang der Strecke nicht und nahm selber Getränke mit. Martin Rupf

Wie der Augenschein am späteren Nachmittag auf dem Zielgelände zeigte, war genau das der Fall. Hunderte Personen tauschten ihre persönlichen Lauferlebnisse aus und blickten wohl alle gemeinsam bereits jetzt freudig auf die 49. Ausgabe im nächsten Jahr voraus.

Die Schwestern Noemi und Nathalie liefen den Hallwilersee zum ersten Mal und erhielten als Dank von ihrer Mutter diese Auszeichnung. Martin Rupf

Die besten Bilder des 48. Hallwilerseelaufs:

Die ersten Laeufer muessen gleich Interviews geben. Rechts Siegerin Christine Müller. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer vor dem Schloss Hallwyl Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer vor dem Schloss Hallwyl Alexander Wagner / FOTO Wagner Harter Kampf bei den Junioren um jeden Zentimeter. Alexander Wagner / FOTO Wagner Das langezogene Feld der Läufer. Alexander Wagner / FOTO Wagner Ives Moser freut sich über den dritten Rang. Alexander Wagner / FOTO Wagner Die drittplatzierte Joana Umbricht aus Würenlos. Alexander Wagner / FOTO Wagner Endspurt und Jubel im Ziel. Alexander Wagner / FOTO Wagner Simone Hertenstein freut sich über den zweiten Rang. Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer vor dem Schloss Hallwyl Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer stilecht mit Segelboot im Hintergrund. Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer stilecht mit Segelboot im Hintergrund. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer stilecht mit Segelboot im Hintergrund. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Junioren kurz vor dem Start. Alexander Wagner / FOTO Wagner Start der Junioren. Alexander Wagner / FOTO Wagner Start der Junioren. Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer stilecht mit Segelboot im Hintergrund. Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer vor dem Schloss Hallwyl. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Gute Laune am See. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Junioren kurz vor dem Start. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Stefan Künzli (links, am Saxofon) von AZ Ton spielt im Schloss Hallwyl und feuert einen Läufer an. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Läufer stilecht mit Segelboot im Hintergrund. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Siegerin Christine Mueller. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Die zweitplatzierte Simone Hertenstein. Alexander Wagner / FOTO Wagner Hansjörg Brücker aus Baden war früher Seriensieger. Mit Jahrgang 1963 lief er immer noch auf Rang 19. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Sieger Mathias Nüesch. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Das Hauptfeld kurz nach dem Start. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Hansjörg Brücker (links) aus Baden mit der Nr. 1007, der zweitplatzierte Sven Thalmann (Mitte, Nr. 1003) und Sieger Mathias Nüesch (rechts, in schwarz-weiss). Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Die Velofahrer als Vorfahrer kamen etwas spät und mussten über die Gleise überholen. Alexander Wagner / FOTO Wagner Beinwil am See, 15.10.2022. Leichtathletik. AZ-Goldlauf. Hallwilerseelauf 2022. Sieger Mathias Nueesch. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Siegerin Christine Mueller. Alexander Wagner / FOTO Wagner Sieger Mathias Nüesch im Interview. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen