Der Aargau hat sämtliche Kantonsstrassen digital erfassen lassen

3D-Technologie Die Vermessung des Aargaus: Dank eines Badener Unternehmens brauchen Strassenplaner nicht einmal mehr ihr Büro zu verlassen Der Kanton Aargau hat sämtliche Kantonsstrassen von der Badener Firma iNovitas digital erfassen lassen. Damit können von der Polizei über die Feuerwehr bis hin zum Strassenbauamt grosse Teile der Verwaltung effizienter arbeiten. Raphael Karpf 05.07.2021, 05.00 Uhr

Sämtliche Kantonsstrassen liess der Aargau in den vergangenen Wochen digital vermessen. Pd

Der weisse Opel könnte als ganz normales Geschäftsauto durchgehen – wären da nicht die vielen Kameras auf dem Dach. Vorne und hinten sechs Stereokameras, eine Panoramakamera in der Mitte, ein Lasermessgerät daneben. Sämtliche Kantonsstrassen hat das Auto in den vergangenen drei Wochen abgefahren. In beide Richtungen jeweils, das sind 2800 Kilometer. Und dabei hochauflösende, dreidimensionale Bilder gemacht: von der Strasse und dem Trottoir, von allem drum herum: den Schildern, Bäumen und Gebäuden.