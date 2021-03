3D-LABOR Der Tumor aus dem Drucker: Ärzte am Kantonsspital Aarau fertigen 3D-Modelle von Tumoren an Im Kantonsspital Aarau drucken Ärztinnen und Ärzte in einem 3D-Labor Modelle von Tumoren, Aneurysmen und anderen Erkrankungen echter Patientinnen und Patienten, die operiert werden müssen. Damit können sie sich auf Eingriffe vorbereiten. Die AZ hat das Labor besucht. Stefania Telesca 22.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die verästelten roten Blutgefässe im Schädelmodell sind winzig klein. In den Händen von Javier Añon, leitender Arzt der Neuroradiologie am Kantonsspital Aarau (KSA), liegt ein realitätsnahes 3D-Modell des Innern eines Schädels eines echten Patienten, der diese Tage hier behandelt wird.

Britta Gut

Die Person hat zwei Aneurysmen im Kopf – Aussackungen von Blutgefässen, die, wenn sie nicht versorgt werden, im schlimmsten Fall zum Tod führen können.

Das detailgetreue Modell der Aneurysmen wurde hier, im 3D-Labor am KSA gedruckt. Ein Raum von wenigen Quadratmetern Grösse, in dem die Abteilungen der Radiologie und Neuroradiologie das innovative Projekt der dreidimensionalen Darstellung von Tumoren, zerebralen Aneurysmen und anderen Pathologien seit 2018 vorantreiben.

Britta Gut

Nur wenige Spitäler in der Schweiz haben bisher in ein solches Labor investiert. Das Projekt soll sowohl für die Ärzteschaft als auch für die Patientinnen und Patienten von Nutzen sein.

Steht beispielsweise eine Operation eines Hirnaneurysmas an, plant das neurochirurgische Ärzteteam den Eingriff heutzutage üblicherweise anhand von rekonstruierten Bildern mit hohem diagnostischem Wert - Bilder aus dem Computertomographen (CT).

«Durch den 3D-Druck kann man die Datensätze aber greifbar machen», erklärt Javier Añon. «Die Auflösung ist gigantisch», sagt er begeistert.

Im Vorfeld der Operation bereits die Klemmen bestimmen

Dank des 3D-Modells können die Neurochirurgen den Eingriff als solches und insbesondere die heikelsten Schritte der Operation bereits am Modell üben. «Anhand des Modells planen wir die Lage des Kopfs des Patienten und die Anzahl, Platzierung, Grösse, und Form der Klammern, welche das Aneurysma vollständig ausschalten», erklärt Neurochirurge Serge Marbacher.

Javier Añon, leitender Arzt der Neuroradiologie am Kantonsspital Aarau.



Britta Gut

Das Modell des Schädels, das Añon in der Hand hält, hat sogar unterschiedliche Festigkeiten: Die Blutgefässe sind so gedruckt, dass sie realitätsnah zu einem echten Blutgefäss elastisch sind. Der Operateur kann seine Handgriffe an den winzigen Blutgefässen aus Kunststoff üben.

«Erst dank dieser innovativen Drucktechnik mit unterschiedlichen Festigkeiten können wir an den elastischen Blutgefässen im 3D-Modell die operativen Schritte wahrheitsgetreu simulieren. Die ersten Erfahrungen zeigen auch eine sehr hohe Realitätsnähe», sagt Marbacher.

Tim Ohletz, Oberarzt der Radiologie und Mitinitiant des Projektes, nickt. Er sagt:

«Ziel ist es, dadurch die Operationszeit zu verkürzen und das Patientenrisiko weiter zu senken.»

In der Hand hält er das transparente Modell einer Niere. Daraus ragt ein dicker, blau eingefärbter Tumor.

Britta Gut

Anhand dieses Modells können Chirurgen im Vorfeld der OP beispielsweise sehen, durch welche Gefässe der Tumor versorgt wird und so ihren Eingriff exakter planen. Ausserdem können auch die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte an den realitätsgetreuen Modellen Eingriffe üben.

Die Tumoren wurden blau eingefärbt, das Organ selbst wird durchsichtig gedruckt, damit man hineinsehen kann.

Britta Gut

Für die Fertigstellung eines Modells braucht es momentan zwei bis drei Arbeitstage. Die Datensätze müssen erst in eine Software importiert und segmentiert werden. Das heisst, man muss von Hand bestimmen, was der Tumor, der Schädel, oder die Blutgefässe sind. Erst dann kann der Druck gestartet werden.

Während des Gesprächs schichtet im Hintergrund einer der 3D-Drucker selbstständig ein Organ. «Nach dem Druck muss man das Modell ausschneiden, abschleifen, bemalen und zusammensetzen», erklärt Tim Ohletz. Es ist viel Handarbeit.

Im Drucker sieht das Modell noch sehr abstrakt aus. Nach dem Druck folgt viel Handarbeit.

Britta Gut

Die Urologie, die Neurochirurgie und neu auch die Kinderchirurgie am KSA haben bisher von den 3D-Modellen profitiert. Auch das Feedback der Patientinnen und Patienten, die vor der Erstellung eines Modells ihrer Erkrankung miteinbezogen werden, war positiv. «Sie können sich den Eingriff so regelrecht plastisch vorstellen. Das schätzen sie ausgesprochen», ergänzt Tim Ohletz.

Tim Ohletz, Oberarzt der Radiologie am Kantonsspital Aarau.



Britta Gut

Das Projekt beschränkt sich aber nicht nur auf den dreidimensionalen Druck. Tim Ohletz hat eine Technik implementiert, mit der beispielsweise Tumore, Aneurysmen und Missbildungen mittels Augmented Reality auf jedem Smartphone angeschaut und um 360 Grad rotiert werden können.

Ein Schritt, der auch der Aufklärung des Patienten dienen soll. Tim Ohletz sagt:

«Wir können dem Patienten sagen: so sieht es bei Ihnen im Körper aus.»

Auf dem Bildschirm hinter Tim Ohletz sieht man die Bilder eines Kindes mit einer komplizierten Pathologie, das bald operiert werden soll: «Auch für Eltern kann eine solche 3D-Darstellung auf dem Handy sinnvoll sein. Wenn sie nach der Besprechung des Eingriffs wieder zu Hause sind, können sie die Bilder in Ruhe erneut anschauen.»

Britta Gut

Noch werden am KSA in der Regel nur von speziell ausgewählten Fällen dreidimensionale anatomische Modelle angefertigt. Man müsse versuchen herauszufinden, bei welchen Eingriffen es einen Nutzen gibt – für den Patienten, die Chirurgen oder zu Ausbildungszwecken. In einem vom Forschungsrat des KSA unterstützten Projekt werden zurzeit die Vorteile für Patienten mit Hirnaneurysmen systematisch untersucht.

«Dieses Projekt braucht viel Begeisterung», sagt Javier Añon. Es ist ein grosser Aufwand, der sich längerfristig aber lohnen wird, ist er sich sicher. «Das Projekt ist noch in den Kinderschuhen. Aber es ist wie vieles im Leben, zuerst muss man einen Aufwand betreiben und zeigen, dass es effektiv einen Nutzen hat, ehe man von Aufwand und Vergütung reden kann.»