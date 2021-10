«Walk of Care» in Baden für die Pflegeinitiative

28. November Abstimmungskampf zur Pflegeinitiative im Aargau lanciert: «Walk of Care» in Baden soll Probleme des Pflegepersonals aufzeigen Noch dauert es sieben Wochen bis zur Abstimmung über die Pflegeinitiative – doch schon am Dienstag findet in Baden eine erste Aktion der Befürworter statt. Eine erste Übersicht zu den Positionen der Parteien zeigt: Die SP unterstützt die Initiative, die Mitte ist sich nicht einig, FDP und SVP dürften sie ablehnen. Fabian Hägler 12.10.2021, 05.00 Uhr

Walk of Care: Wie hier im Mai in Basel, wollen der Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonal sowie die Gewerkschaften Syna und VPOD die Bevölkerung am Dienstag in Baden mobilisieren. Kenneth Nars

Im Kanton herrscht Psychiatrienotstand – die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) können in Königsfelden 11 von 60 Betten nicht belegen, weil das Personal fehlt. Auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie fehlt Fachpersonal, deshalb haben die PDAG beim Kanton finanzielle Hilfe in der Höhe von 5,5 Millionen Franken beantragt. In einer Mitteilung bezeichnet die SP Aargau die Zustände in der Psychiatrie als unhaltbar und nennt ein Ja zur Pflegeinitiative am 28. November als ersten, wichtigen Schritt, um den Personalmangel zu bekämpfen.

Die Initiative verlangt, dass Bund und Kantone die Pflege fördern. Es soll genügend diplomierte Pflegefachpersonen geben und in der Pflege tätige Personen sollen entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden. Auch verlangt die Initiative, dass der Bund die Arbeitsbedingungen regelt und für eine angemessene Abgeltung sorgt. Ausserdem sollen Pflegefachpersonen gewisse Leistungen direkt zu Lasten der Krankenkasse abrechnen können.

Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit. Sie stellen ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Die Aus- und Weiterbildung soll während acht Jahren mit bis zu einer Milliarde Franken gefördert werden. Pflegefachpersonen sollen gewisse Leistungen direkt abrechnen können, wobei ein Kontrollmechanismus verhindern soll, dass dadurch die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien steigen. Der Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt und das Referendum nicht ergriffen wird.

SP Aargau sagt Ja zur Initiative – am Dienstag findet ein «Walk of Care» statt

Bis zum Abstimmungstermin dauert es noch fast sieben Wochen – dennoch werben die Befürworter der Pflegeinitiative schon aktiv für ein Ja. So findet am Dienstag um 17.30 Uhr in Baden ein sogenannter «Walk of Care» statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dabei will das Gesundheitspersonal den jahrelangen Forderungen gegenüber der Politik und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Nachdruck verleihen. Die regionalen Sektionen des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal sowie die Gewerkschaften Syna und VPOD wollen die Bevölkerung für ein Ja zur Pflegeinitiative mobilisieren.

Pflegepersonal fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn

Die drei Verbände bilden das «Bündnis Gesundheit», das sich bereits bei der Protestwoche des Gesundheitspersonals im letzten Herbst für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und mehr Schutz für die Angestellten im Gesundheitswesen eingesetzt hat. Sie hatten auch den «Walk of Care» am 12. Juni in Aarau organisiert, um auf Missstände im Pflegeberuf und aktuelle Forderungen aufmerksam zu machen.

Der «Walk of Care» in Baden startet um 17.30 Uhr beim Unteren Bahnhofplatz. Die Route führt über Badstrasse, Grabenstrasse und Obere Halde zurück zum Unteren Bahnhofplatz. Carla Fortunato, Pflegefachfrau, sowie Erik Grossenbacher, Co-Geschäftsstellenleiter und Pflegefachmann, thematisieren in kurzen Reden die Anliegen des Gesundheitspersonals.

SP ist für die Initiative, die Mitte nicht einig

Die Aargauer Sozialdemokraten haben an ihrem Parteitag vom 7. September bereits die Ja-Parole zur Initiative gefasst. Dimitri Spiess, diplomierter Pflegefachmann und Mitglied der SP Aarau, warb damals um Unterstützung für das Anliegen: Zur Sicherung der Pflegequalität und der Patientensicherheit müsse genügend Personal ausgebildet und eingesetzt werden, das dem Beruf langfristig erhalten bleibe, argumentierte er.

Ausser der SP hat noch keine Aargauer Kantonalpartei ihre Parole zur Pflegeinitiative gefasst – als nächste debattiert Die Mitte am 20. Oktober darüber. Aus der Einladung geht hervor, dass sich die ehemalige CVP nicht einig ist bei diesem Anliegen. So ist am Parteitag eine Diskussion geplant zwischen Grossrätin Franziska Stenico, die sich für die Initiative einsetzt, und Nationalrätin Ruth Humbel, die gegen das Volksbegehren ist.

FDP und SVP sagen wahrscheinlich Nein

Tags darauf, am 21. Oktober, fassen die Aargauer Freisinnigen ihre Parole zur Pflegeinitiative. Referent für die Vorlage ist Matthias Jauslin – er hat die Initiative im Nationalrat abgelehnt. Nein sagten bei der Beratung in Bundesbern auch Nationalrätin Maja Riniker und Ständerat Thierry Burkart. Somit ist davon auszugehen, dass die FDP Aargau die Nein-Parole zur Pflegeinitiative fassen wird.

Eine knappe Woche später, am 27. Oktober, steht die Parolenfassung bei der SVP Aargau an. Im neuen Parteimagazin SVP aktuell legt Nationalrätin Martina Bircher bereits ihre Argumente für ein Nein dar. Sie kritisiert primär, dass bei einem Ja zur Initiative mit dem Pflegepersonal eine einzige Berufsgruppe in die Verfassung aufgenommen und gegenüber allen anderen privilegiert werden solle. Bircher hat bei der Abstimmung im Nationalrat, ebenso wie die fünf anderen SVP-Mitglieder aus dem Aargau, die Initiative abgelehnt.