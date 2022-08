Ukrainerinnen und Ukrainer feiern im Aargau den Unabhänigkeitstag

24. August з Днем незалежності – Geflüchtete aus der Ukraine feiern in Hirschthal den Unabhängigkeitstag Die Mehrzweckhalle in Hirschthal war am Mittwochabend voll. Kinder, Frauen und Männer, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, haben den ukrainischen Nationalfeiertag begangen. Es wurde gegessen, gesungen, getanzt – und für die Männer an der Front geklatscht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 24.08.2022, 21.03 Uhr

Es ist kurz vor 18 Uhr. Vasily Stupac, der im März aus der Ukraine geflüchtet und jetzt in Moosleerau lebt, singt sich ein. Er sei kein Sänger, sagt er. «Aber für unser Fest werde ich mir Mühe geben.» Er trägt ein weisses Hemd mit traditionellen ukrainischen Stickereien.

Vasily Stupac singt an der Feier in Hirschthal über Liebe und Traurigkeit. Alex Spichale

Der 24. August ist der ukrainische Nationalfeiertag. An diesem Tag feiert das Land seine Unabhängigkeit. Der 24. August ist aber auch der Tag, an dem der russische Angriff auf die Ukraine genau sechs Monate her ist. Sechs Monate, in denen Zehntausende von Menschen ihre Heimat verlassen, Frauen ihre Männer und Kinder ihre Väter zurücklassen mussten.

Sie haben Zuflucht gesucht. Und haben sie gefunden. Zum Beispiel in Hirschthal. 22 Ukrainerinnen und Ukrainer leben in der Gemeinde. «Ich bin froh, heute hier zu sein», sagt Vasily Stupac, der Sänger.

«Ich bin froh, dass es die Russen nicht verhindern konnten, dass wir heute hier feiern.»

Vor der Mehrzweckhalle treffen immer mehr Hirschthalerinnen und Hirschthaler ein – gespannt darauf, was sie heute wohl erwartet. Auch Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi ist unter den Gästen. Sie erzählt, dass die Gemeinde am 1. August alle Ukrainerinnen und Ukrainer an die Bundesfeier eingeladen habe. «Ich glaube, das hat sie inspiriert, uns auch an ihren Nationalfeiertag einzuladen.»

Viele Hirschthalerinnen und Hirschthaler feiern am Mittwoch gemeinsam mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Alex Spichale

«Unsere lieben Freunde, wir sind froh, dass ihr alle zu unserem Fest gekommen seid», begrüsst Oksana Salüc die Gäste. «Mit dem Fest wollen wir etwas zurückgeben und Danke sagen. Für das Verständnis, Mitgefühl und die Sicherheit.» Auf ihre Worte zur Begrüssung singen Frauen, Kinder und Vasily Stupac die ukrainische Hymne mit der Hand auf der Brust.

Das Fest beginnt mit der ukrainischen Hymne. Alex Spichale

Dann bittet Olena Zhuk die Gäste an den Tisch – nach ukrainischer Tradition werden sie mit Karaway begrüsst, einem Brot, dessen Form an eine Torte erinnert. In der Mehrzweckhalle ist bald jeder Stuhl an den vier langen Tischen besetzt. Es wird gegessen, geschwatzt, gelacht. Gelauscht und geklatscht.

Es wurde gegessen, gesungen und getanzt. Noemi Lea Landolt

Es fliessen aber auch Tränen. Als Olena Zhuk erzählt, wie sie ihr Leben in der Ukraine sehr geliebt hätten, bis der Krieg kam. Fremde in ein freies, glückliches und unabhängiges Land eingebrochen seien. Sie erzählt von ihrem Mann, «einem sehr freundlichen Menschen mit grossem Herzen». Er habe nicht nur zusehen können, als Russland Frauen und Kinder tötete.

Applaus für die Männer an der Front

Sie erzählt, er, einer der besten Videofilmer im Land, sei in den Krieg gezogen, Drohnenpilot geworden und am 26. Mai tödlich verwundet worden. Einmal habe er ihr am Telefon gesagt, sie solle niemals Schwarz tragen, egal was passiere. Am Mittwochabend trägt Olena Zhuk ein weisses Kleid. Sie blickt in die Gesichter der Anwesenden, sagt, sie versuche in einem fremden Land stark zu sein. Sie dankt den Anwesenden für ihr freundliches Herz.

Unter den Gästen ist auch Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi (rechts mit Brille). Alex Spichale

«Stehen Sie auf», sagt Olena Zhuk ganz am Schluss. «Applaudieren Sie all jenen, die heute ebenso tapfer an der Front ausharren und die Ukraine und Europa vor dem Bösen verteidigen.» Die Menschen an den Tischen stehen auf und klatschen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen