Ein Jahr nach dem Aargauer Lockdown - ein Rückblick

18. Dezember 2020 Ein Jahr nach dem Lockdown – wie Gallati in elf Tagen eine Kehrtwende vollzog und damit das Gewerbe zum Toben brachte Vor ziemlich genau einem Jahr, am 18. Dezember 2020, hat der Aargauer Regierungsrat verkündet, dass ab dem 20. Dezember 2020 Restaurants und Läden schliessen müssen. Innerhalb von elf Tagen vollzog Jean-Pierre Gallati eine bemerkenswerte Kehrtwende. Seine Partei, die SVP, die zunächst noch voller Lob war, verstand die Welt nicht mehr. Ein Rückblick. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Freitag, 18. Dezember 2020, 18 Uhr. Landammann Markus Dieth, Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, Bildungsdirektor Alex Hürzeler und Kantonsärztin Yvonne Hummel informieren an einer telefonischen Medien- konferenz über die Coronapandemie. Die Lage ist ernst.

Der Regierungsrat informiert, dass nicht nur Restaurants, sondern auch Läden ab Sonntag schliessen müssen. Er schickt den Aargau in einen Lockdown. Kurz vor Weihnachten. Vor allen anderen Kantonen.

Dieth sagt: «Ein Zuwarten bis nach Weihnachten ist nicht zu verantworten, rasches Handeln ist notwendig.»

Gallati sagt: «Auch Einkaufsläden werden geschlossen, weil die Erfahrung zeigt, dass Restaurantschliessungen allein nicht reichen, um die Infektionszahlen markant zu reduzieren.»

Der Entscheid ist eine bemerkenswerte Kehrtwende.

Elf Tage vor dem Lockdown-Entscheid: Gallati zählt Betten

Montag, 7. Dezember 2020. Point de Presse im Grossratssaal. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, Kantonsärztin Yvonne Hummel und Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, informieren über die Coronasituation im Kanton Aargau.

Am Wochenende hatte Gesundheitsminister Alain Berset jenen Kantonen ins Gewissen geredet, die aus seiner Sicht zu wenig tun, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dazu gehört der Aargau.

Britta Gut

Doch Gallati sagt vor den Medien, ein Vorpreschen oder überstürztes Anordnen von Massnahmen wären falsch.

«Wir haben keine Notsituation.»

Er wirft mit Zahlen um sich, die zeigen sollen: Es ist nicht so ernst. Er spricht von 110 Betten auf den Intensiv- und Überwachungsstationen, von denen insgesamt 78 belegt seien, davon 36 mit Covid-19-Patienten. Die Intensivstationen seien zu 86 Prozent ausgelastet, sagt Gallati. Die Spitäler hätten aber genug Kapazitäten, bei den 56 Beatmungsplätzen gebe es eine Reserve von 33 Prozent.

Hummel sagt: «Aktuell braucht es nicht zwingend weitere Massnahmen.» Diese brauche es bei einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen oder wenn das Gesundheitswesen grosse Überlastungserscheinungen zeigen würde.

Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau kritisiert Gallati noch am gleichen Tag für seine Aussagen. Der Gesundheitsdirektor mache einen Fehler, indem er den Fokus auf freie Betten oder Beatmungsgeräte anstatt aufs Personal lege. «Beim gesamten Pflegepersonal und den Ärzten und Mitarbeitenden auf den Intensivstationen ist die Situation kritisch», warnt er.

Zehn Tage vorher: Lob von der SVP

Dienstag, 8. Dezember 2020. Grossratssitzung in der Umweltarena in Spreitenbach. Gallatis Partei, die SVP, ist zufrieden mit der Regierung. Désirée Stutz verliest eine Fraktionserklärung und lobt den Regierungsrat für den «umsichtigen Umgang» mit der Coronasituation. Sie sagt:

«Es wäre falsch, jetzt in Panik zu verfallen.»

Der Regierungsrat solle sich «gegen diese ungeheuerliche Einmischung aus Bern zur Wehr setzen» und «weiterhin den eingeschlagenen, besonnenen Weg beschreiten».

Severin Bigler

Die Aussagen des Infektiologen Christoph Fux kommentiert die Fraktionschefin wie folgt: «Die Situation an den Spitälern kann doch nicht so dramatisch sein, wie man uns weismachen will – haben doch die Verantwortlichen tagtäglich Zeit, den Medien Rede und Antwort zu stehen und unnötig Panik zu verbreiten, statt ihrer Arbeit nachzugehen.»

Es geht ein Raunen durch den Saal. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier anderer Parteien sind nicht einverstanden. FDP-Grossrat Titus Meier schreibt auf Twitter:

«Man fühlt sich im falschen Film, wenn man der Erklärung die Situation in den Spitälern und in der Bevölkerung gegenüberstellt.»

Neun bis sieben Tage vorher: «Es droht eine Überlastung»

Mittwoch, 9. Dezember 2020. Der Regierungsrat beschäftigt sich in seiner Sitzung mit den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats. Er findet, «dass die Entwicklung der epidemiologischen Lage in den letzten Tagen eine Verschärfung der Schutzmassnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie erfordert».

Der Regierungsrat wehrt sich aber in seiner Stellungnahme dagegen, dass Restaurants an Sonn- und Feiertagen geschlossen werden sollen. Nur neun Tage später schliesst er sie ganz – aber an diesem Punkt sind wir noch nicht.

Donnerstag, 10. Dezember 2020. Der Kanton lanciert zusammen mit dem Spital- und Heimverband vaka eine Kampagne. Auf Plakaten appellieren Mitarbeitende des Gesundheitswesens an die Bevölkerung: «Bewahren Sie uns vor dem Kollaps!» Das Kantonsspital Aarau schreibt in einer Mitteilung:

«Die Fallzahlen im Kanton dürfen nicht weiter steigen, sonst droht eine Überlastung des Systems.»

Am Freitag, 11. Dezember verbietet der Bundesrat Sonntagsverkäufe und führt eine Sperrstunde zwischen 19 und 6 Uhr ein. Gallati sagt: «Wir begrüssen schweizweit einheitliche Regeln. Ein Flickenteppich, wie wir ihn immer wieder hatten, ist nicht sinnvoll.»

Ein Tag vorher: Gallati hört auf, Betten zu zählen

Donnerstag, 17. Dezember 2020. Einen Tag vor dem Regierungsratsentscheid vollzieht der Gesundheitsdirektor eine 180-Grad-Wende. Es wirkt, als wolle er verhindern, dass ihm später vorgeworfen werden kann, der «Aargauer Lockdown» sei aus dem Nichts gekommen. In einem Interview mit der AZ sagt er:

«Wir müssen die Bremse jetzt anziehen.»

Wenn es so weitergehe, sei das Gesundheitswesen im Januar überlastet. Sogar das Wort «Triage» nimmt er in den Mund. Gallati sagt, er werde dem Regierungsrat Verschärfungen beantragen, «wenn der Bundesrat am Freitag keine weiteren Massnahmen beschliesst».

Das sind nicht Töne, die man sich bisher aus dem Aargau gewohnt war. Jenem Kanton, der die Maskenpflicht in Läden erst eingeführt hat, als er vom Bundesrat dazu verdonnert wurde.

Und nicht nur das. Gallati hat auch aufgehört, freie Betten zu zählen, und sagt stattdessen, wie Infektiologe Christoph Fux bereits am 7. Dezember:

«Das Problem sind nicht die Betten oder Beatmungsgeräte, sondern die Durchhaltefähigkeit der Mitarbeitenden, vor allem in der Pflege.»

Gleichzeitig stellt er in Abrede, dass er den Ernst der Lage unterschätzt habe. Im Gegenteil: Er habe «immerhin erreicht, dass unser Kanton nicht überstürzt Massnahmen ergriffen hat, welche dann wenige Tage später vom Bundesrat übersteuert worden wären».

Einen Tag später übersteuert die Regierung den Bundesrat und Gallati verkündet, zusammen mit Landammann Markus Dieth und Bildungsdirektor Alex Hürzeler, den Aargauer Lockdown.

Zwei Tage nach dem Entscheid: Das Gewerbe tobt

Die Reaktionen auf den «Aargauer Lockdown» lassen zwei Tage auf sich warten. Der Gewerbeverband verlangt am 20. Dezember, die «unpräzisen und wettbewerbsverzerrenden Anordnungen» aufzuheben, und zeigt sich «irritiert über den drastischen Kurswechsel». Am 22. Dezember doppeln die Wirtschaftsverbände gemeinsam mit der CVP, FDP und SVP in einem offenen Brief an den Regierungsrat nach.

Kritik kommt auch von Links – aber aus einem anderen Grund. SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter begrüsst den Entscheid. Sie wirft Gallati im «Talk täglich» vielmehr vor, «wochenlang gewartet zu haben, um keine unpopulären Entscheidungen treffen zu müssen». Sie spricht von «Wendehals-Politik» und «fehlendem Leadership».

Die Kritik perlt an der Regierung ab. Im Antwortschreiben hält der Regierungsrat fest, dass das Gesundheitssystem ohne weitere Verstärkung der Massnahmen bereits innerhalb von zwei Wochen nicht mehr in der Lage wäre, die Hospitalisationen zu bewältigen.

«Damit wären immer mehr Menschen an Leib und Leben gefährdet, die in einem intakten Gesundheitssystem überleben würden.»

Ein Jahr danach: «Das Drama zeichnet sich am Horizont ab»

Heute erinnert vieles an damals. Es wird über Triage gesprochen, die Spitäler füllen sich, Operationen müssen verschoben werden, es kann Stunden dauern, ein freies Bett zu finden. Jene Mitarbeitende in den Spitälern, die noch nicht wegen Überlastung gekündigt haben, sind erschöpft.

Dass das Gesundheitswesen trotz rekordhoher Fallzahlen noch nicht kollabiert ist, ist allein der Impfung zu verdanken, die vor schweren Krankheitsverläufen schützt.

Heute Freitag wird der Bundesrat entscheiden, wie es weitergeht – ob Ungeimpfte bald nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino dürfen, ob sich vor dem Clubbesuch auch Geimpfte und Genesene testen lassen müssen, ob Homeoffice wieder zur Pflicht wird und die Studierenden in den Fernunterricht wechseln müssen. Auch Teilschliessungen hatte der Bundesrat in die Konsultation geschickt. Dieser Vorschlag ist in der Vernehmlassung bei den Kantonen aber durchgefallen.

Für den Regierungsrat ist klar, dass es weitere Massnahmen braucht. Jean-Pierre Gallati sagte diese Woche in der AZ: «Das Drama zeichnet sich am Horizont ab.»

Der Gesundheitsdirektor ist sich «fast sicher», dass der Bundesrat «wirkungsvolle Verschärfungen» beschliessen wird. Einen Aargauer Alleingang hat er deshalb bisher nicht angekündigt.

