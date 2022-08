Das sind die Aargauer Wurzeln der UBS

150-Jahr-Jubiläum Von der Creditanstalt zur UBS: Die Grossbank hat mehr Wurzeln im Aargau, als man denkt Die Geschichte der Grossbank UBS hat viele Zweige. Einer davon führt in den Aargau. Mit Regionalchef Thomas Sommerhalder dreht die AZ die Zeit zurück. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

So in etwa dürfte ein Banker vor 150 Jahren ausgesehen haben, mutmasst UBS-Regionaldirektor Thomas Sommerhalder. Foto Basler Aarau / zvg

Wir gehen in eine Zeit zurück, in der man Kredit noch mit C schreibt. Es ist der 26. August 1872, im Gasthof Bären in Wildegg.

«Hochwohllöbliche Herren, verehrte Damen,

ich freue mich, Euch heute zur Gründungsversammlung unserer ‹Aargauischen Creditanstalt› zu begrüssen. Ihr als honorige Industrielle unseres Kantons haben genug, Euch den Gepflogenheiten der Bankherren von Basel zu unterwerfen! Deshalb gründen wir – mit ausserordentlich grosszügiger Hilfe des Kantons, vertreten durch Herr Regierungsrat Künzli – unsere eigene Bank.»

So in etwa könnte die Gründung der Aargauischen Creditanstalt begonnen haben. Oder so stellt sie sich Thomas Sommerhalder jedenfalls vor: Der Regionaldirektor der UBS im Aargau spielt mit seiner charakteristischen Freude für öffentliche Auftritte diese Szene, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der AC und des 100-jährigen Standortes in Aarau.

Mit Kittel, Melonenhut, Fliege und einer Taschenuhr tritt Sommerhalder vor seine Gäste und spricht mit Leidenschaft von der glorreichen Vergangenheit und der strahlenden Zukunft der Banken. Doch was hat die Aargauische Creditanstalt mit der UBS zu tun? Im Vorfeld zum Jubiläumsanlass trafen wir Thomas Sommerhalder, um mit ihm über die Aargauer Wurzeln der grössten Privatbank der Schweiz zu sprechen.

Eine Bank für Unternehmer, von Unternehmern

Die Aargauische Creditanstalt wurde fast auf den Tag genau vor 150 Jahren gegründet. Und wie die Rede von Thomas Sommerhalder schon vorwegnimmt, entstand sie auf Impuls der Industrie.

«In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es im Kanton ein dichtes Netz an Kleinbanken, die sich entweder in Hypothekarvergabe (Hypothekarbank Lenzburg, Hypothekarbank Brugg) oder auf Ersparnisse (Allgemeine Aargauische Ersparniskasse, Gründung 1812, Vorreiterin der NAB) spezialisiert hatten», erklärt Sommerhalder in einem Konferenzsaal des prunkvollen UBS-Sitzes in Aarau.

Aber im Industriekanton Aargau hatten die Firmen andere Bedürfnisse wie Investitionskredite oder internationale Geschäfte. Dafür musste man nach Basel, der damaligen Finanzmetropole, unter anderem zur Basler Handelsbank. Die Aargauer Unternehmen wollten eine Bank im Kanton. Weder die Basler noch die 1862 gegründete Bank in Winterthur wollte eine Filiale eröffnen. Also machten sie es selbst.

Als Bank für Unternehmer war die AC von Anfang an von den globalen Weltkrisen betroffen. Ein Jahr nach ihrer Gründung brechen die Finanzmärkte zusammen und leiten die «lange Depression» von 1873 bis 1896 ein. «Viele Aargauer Firmen hatten Geld im Ausland verloren, vor allem wegen des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870 bis 1871», erklärt Thomas Sommerhalder.

Die Aargauische Creditanstalt als dritte im Bund

Und somit beginnt die Geschichte der UBS im Aargau: Die Bank in Winterthur, die auch Mitgründerin der AC war, fusioniert 1912 mit der Toggenburger Bank zur Schweizerischen Bankgesellschaft, die sich 1998 mit dem Schweizerischen Bankverein zur UBS zusammenschliesst.

Die AC selbst ist die dritte Bank, die zur Bankgesellschaft stösst. Und zwar wird sie nicht übernommen, sondern fusioniert 1919 mit der SBG. «Die Creditanstalt war in einer vorteilhaften Position in den Verhandlungen», mutmasst Thomas Sommerhalder. Die SBG sah in der Fusion mit der Aargauer Bank ihre Chance, Fuss im Mittelland zu fassen. An den Pforten der Basler.

Der erste Sitz ist in Aarau. Zunächst ist sie im Haus Hasler Brun zu finden. Ab 1892 zieht die Creditanstalt in eine vom Architekten O. Zschokke geplante Liegenschaft im Schlossgarten, bevor die Bank sich 1922 in einem Neubau an der Bahnhofstrasse niederlässt.

So sah es vor ca. 100 Jahren in den Aarauer Büros der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaften aus. Bild: UBS AG, historisches Archiv Das Gebäude entstand 1922. Ursprünglich war es für die Post geplant, die aber nebenan einzog. Bild: UBS AG, historisches Archiv Der Tresor wird in einem Loch unterhalb der Untergeschosse gebaut. Bild: UBS AG, historisches Archiv Blick von der Baustelle auf das Post-Gebäude. Bild: UBS AG, historisches Archiv Der prunkvolle Eingang der SBG. Bild: UBS AG, historisches Archiv Das Direktionsbüro im fertigen Bau 1922. Heute ist es allerdings nur noch ein Sitzungszimmer. Bild: UBS AG, historisches Archiv Der Maienzug am Jahr des Bauschlusses, 1922. Bild: UBS AG, historisches Archiv Die Baustelle 1921. Da war der Bau schon fast fertig. Bild: UBS AG, historisches Archiv

Unterdessen hatte sie im Kanton und der Region expandiert, mit Filialen in Liestal, Wohlen und Laufenburg. Letztere sollte den süddeutschen Markt erschliessen. Ein Geschäft, das mit den zwei Weltkriegen allerdings zusammenbricht.

Weltweite Krisen wirken sich auf den Finanzplatz Aargau aus

Alle weiteren Krisen verändern die Finanzwelt und die SBG mit ihr: Als die USA sich 1933 vom Goldstandard lösen, gerät das System, Währungen mit Goldreserven abzustützen, immer stärker ins Wanken. Banken müssen vermehrt mit Devisen handeln und so entsteht auch in Aarau eine Devisenabteilung, die analog die Kurse einschätzen und im richtigen Moment einkaufen oder verkaufen muss.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehen die Märkte bis zu den Ölcrashs nur in eine Richtung: nach oben. Die Banken eröffnen Filialen, da sie die Nähe zu den Kunden suchen und die Präsenz einer Firma sich vor dem Aufkommen des Internets primär mit physischer Präsenz manifestiert.

Während der Hypothekarkrise der 90er-Jahren brechen primär jene Banken zusammen, die nur auf dem Inlandmarkt gesetzt hatten. Die Immobilienblase platzt und mit ihr zahlreiche kleinere Geldhäuser wie die Spar- und Leihkasse Thun oder die Ersparniskasse Olten.

Der Krise fallen auch die grössere Volksbank und zwei Kantonalbanken, die Solothurner und die von Appenzell Ausserrhoden, zum Opfer. Sommerhalder war damals nicht bei der SBG, sondern bei der Kreditanstalt (künftige Credit Suisse). Er erinnert sich:

«Die grossen Banken machten die Runde. Es blieb nur die Frage, welche marode Bank von wem übernommen werden würde.»

Tatsächlich halbiert sich die Zahl der Banken von 1990 bis 2000 – während SBG, Bankverein und Kreditanstalt sowie andere Banken mit ausländischen Aktivitäten stark wachsen. Die Kreditanstalt wird Hauptaktionärin der Neuen Aargauer Bank (NAB). Vorher ist es die SBG, die eine Übernahme vorschlägt – dies wird von der NAB allerdings abgelehnt.

Die bewegten 2000er-Jahre

Die UBS selbst entsteht 1998 als Fusion des Bankvereins und der SBG. So beginnt die turbulente Geschichte der Bank, die von ihren ausländischen Geschäften, unter anderem in den USA, 2008 von der Weltwirtschaftskrise eingeholt wird. Die Nationalbank muss der UBS unter die Arme greifen.

Die internationalen Geschäfte bereiten der Bank auch in Frankreich Schwierigkeiten: Im vergangenen Jahr wird sie zu einer Geldstrafe von 1,8 Milliarden Franken verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Die UBS hat das Urteil an das Kassationsgericht (die oberste Gerichtskammer Frankreichs) weitergezogen.

In den kantonalen Aktivitäten sei es ruhiger zu- und hergegangen, sagt Sommerhalder. Man habe zwar nach der Krise von 2008 viele Kunden, aber wenig Volumen verloren, aber er selber spricht lieber von den Fortschritten der Digitalisierung im vergangenen Jahrzehnt:

«Man hört oft, wie die ältere Generation die Digitalisierung verpasst hat. Ich erlebe aber immer wieder, wie gut sich unsere älteren Kunden auf E-Banking eingestellt haben.»

Sommerhalder sieht positive Zukunftsperspektiven

Die UBS hat im Aargau einen Marktanteil von zirka 18 Prozent. Platzhirsche im Retail-Banking bleiben die Aargauische Kantonalbank und die Credit Suisse – seit der vollständigen Integration der NAB. Auf dem Finanzplatz bewegen sich noch andere Banken wie die Hypothekarbank Lenzburg, Raiffeisen oder Valiant. Für Sommerhalder ist die UBS im Kanton stark verankert, weil sie einerseits eng mit der Industrie verflochten und anderseits im Vermögensverwaltungsgeschäft klar Nummer eins ist.

Sie punkte dank ihrer Expertise in komplexen Vorgängen wie Auslandsgeschäften, Nachfolgeregelungen, Vermögensweitergabe, Vorbereitung auf den dritten Lebensabschnitt et cetera. So dürfte die UBS so lange im Aargau florieren, wie die Industrie bestehen bleibt und Geld generiert wird: «Dann bestehen auch internationale Schnittstellen und die UBS wird davon profitieren.» Sommerhalder ist zuversichtlich: Die Industriellen von heute seien genauso solide wie jene vor 150 Jahren.

