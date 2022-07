100’000 Franken erbeutet Polizei warnt: Telefonbetrüger sind sehr aktiv - und erfolgreich Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, sind aktuell extrem aktiv. Allein am vergangenen Freitag gingen bei der echten Polizei 50 Meldungen ein, bei denen den Kriminellen weit über 100’000 Franken in die Hände fielen. 02.07.2022, 10.33 Uhr

Betrüger setzen Menschen am Telefon unter Druck, ihnen Geld zu geben - und das mit Erfolg. Keystone

Es ist meistens die gleiche Geschichte: Das Telefon klingelt und am anderen Ende meldet sich ein angeblicher Polizist, der davor warnt, dass momentan viele Einbrecher unterwegs seien. Darum sei das Vermögen sogar auf der Bank nicht mehr sicher und sollte am besten sofort der Polizei übergeben werden. Oder noch dreister: Die Tochter liege als Folge eines Unfalls im Spital und könne wegen fehlender Versicherungsdeckung nicht behandelt werden. Um die Täuschung noch echter zu machen, ist am Telefon eine wimmernde Frau zu hören.

Polizei geht von hoher Dunkelziffer aus

Allein am vergangenen Freitag gingen bei der Kantonspolizei Aargau 50 solche Meldungen ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die meisten Personen durchschauen den Schwindel auf Anhieb. Dennoch haben die Betrüger auch viel Erfolg: Gleich in drei Fällen wurden Frauen im Alter zwischen 63 und 88 Jahren stundenlang unter Druck gesetzt, bis sie schliesslich nachgaben. Die drei Aargauerinnen hinterlegten für die Betrüger an vereinbarten Orten 140’000 Franken in bar und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Diese Fälle dürften nicht die einzigen sein. Die Kantonspolizei geht allerdings von einer erheblichen Dunkelziffer aus, weil Opfer sich schämen. Darum warnt sie eindringlich und gibt Tipps.

Die wichtigsten Ratschläge: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein und beenden Sie diese sofort.

Gehen Sie nicht auf Forderungen ein. Die Polizei würde niemals Geld oder Schmuck zur Aufbewahrung einfordern.

Bleiben Sie ruhig und besprechen Sie sich mit Angehörigen, bevor Sie eigenmächtig handeln.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Auch würde die Polizei niemals verlangen, solches irgendwo zu bereitzulegen.

Sensibilisieren Sie ältere Menschen aus Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche.

(zen)