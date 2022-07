So reagieren Aargauer Feuerwerkverkäufer auf das Feuerwerk-Verbot

1. August Von unverhältnismässig bis erwartbar: Aargauer Feuerwerkverkäufer reagieren unterschiedlich auf das Verbot Im Aargau findet der Nationalfeiertag ohne Raketen, Vulkane und Wunderkerzen statt. Feuerwerkverkäufer Fabian Hutter baut seinen Stand in Bremgarten gar nicht erst auf. Anders Marco Hannemann: Er hofft in Buchs auf ausserkantonale Kundschaft. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 27.07.2022, 16.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die allermeisten Feuerwerkverkäufer bauen dieses Jahr ihre Stände gar nicht auf. Sandra Ardizzone

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit hat der Kanton im ganzen Kantonsgebiet ein Feuerwerk-Verbot verhängt. Die lokalen Gewitter hätten zu keiner Entspannung geführt und auch in den nächsten ein bis zwei Wochen sei keine markante Veränderung dieser Situation absehbar, teilt der Kanton mit.

Fabian Hutter, Geschäftsführer der Firma Feuerwerkszauber.ch, hätte ab dem 28. Juli in Bremgarten Feuerwerk verkauft. Daraus wird nun nichts. Überrascht habe ihn das Verbot nicht, sagt er:

«Wir haben damit gerechnet. Insofern sind wir auch froh, dass wir jetzt Gewissheit haben.»

In der Kasse werde das ausbleibende 1.-August-Geschäft natürlich ein «grösseres Loch» hinterlassen, sagt er. «Es ist aber noch zu früh, um den Schaden beziffern zu können. Wir hoffen einfach, dass es an Silvester kein Feuerwerk-Verbot gibt.»

Zufiker Feuerwerk wird eingelagert

Nebst dem Verkaufsstand in Bremgarten hätte die Feuerwerkszauber.ch am 1. August auch das Feuerwerk für die Gemeinde Zufikon gezündet. Dieses sei schon komplett vorbereitet, sagt Fabian Hutter. In die Luft wird es nicht gehen. Man werde der Gemeinde zwar gewisse Vorarbeiten in Rechnung stellen können, sagt er. «Aber natürlich nicht die vollen Kosten.» Immerhin: Feuerwerk kann gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt gezündet werden. «Das haben wir auch 2018 so gemacht.»

Auch andere Feuerwerkverkäufer im Aargau verzichten darauf, ihre Verkaufsstände aufzubauen. Die Firma Ott Feuerwerk informiert auf der Website, es finde kein Feuerwerkverkauf in Suhr statt, man freue sich auf das Silvester-Feuerwerk. In Wildegg ist der geplante Feuerwerkverkauf der Pyrostar ebenfalls abgesagt und auch vor dem Hotel B&B in Rothrist werden keine Vulkane, Raketen und Frauenfürze verkauft.

Hoffen auf Feuerwerk-Touristen

Ganz anders tönt es in Aarau Rohr: Marco Hannemann, Geschäftsführer der Firma Feuerwerkshop, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen wegen des Verbots. Er wird seinen Verkaufsstand am Freitag bei der Schiessanlage in Buchs trotzdem öffnen und dort bis am 1. August Feuerwerk verkaufen.

«Unsere Kundinnen und Kunden kommen aus der ganzen Schweiz und Feuerwerk abbrennen ist aktuell noch nicht überall verboten.»

Gerade seien zwei Bestellungen aus dem Kanton Luzern und Baselland eingegangen, sagt Marco Hannemann. Ausserdem gebe es Aargauerinnen und Aargauer, die den 1. August in einem anderen Kanton feierten.

Marco Hannemann findet das Feuerwerk-Verbot unverhältnismässig. zvg

Für das Feuerwerk-Verbot im Kanton Aargau hat Marco Hannemann wenig Verständnis. Er findet es unverhältnismässig:

«Grillieren im Garten ist erlaubt, aber einen Vulkan oder eine Wunderkerze darf ich nicht anzünden.»

Die Aargauer Behörden trauten der Bevölkerung zu wenig zu, sagt er. «Aus Erfahrung weiss ich, dass meine Kundinnen und Kunden in der Lage sind, eine Bedienungsanleitung zu lesen und die Anweisungen auch zu befolgen.» Darum vermutet Marco Hannemann, dass die Trockenheit nur vorgeschoben werde, um am 1. August die Knallerei zu verhindern.

Er findet es schade, dass die Feuerwerkverkäufer nicht in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. «Wir wären sogar bereit gewesen, unser Sortiment anzupassen und zum Beispiel nur Vulkane oder gut kontrollierbare Leuchtfeuerwerke und keine Raketen zu verkaufen.»

Coop gibt Ware dem Lieferanten zurück

Feuerwerk wäre ab Donnerstag auch in ausgewählten Coop-Supermärkten im Aargau verkauft worden. Aufgrund des Entscheids der Behörden entfalle dieser und die Ware werde dem Lieferanten zurückgegeben, teilt die Coop-Medienstelle auf Anfrage mit.

Im Manor in Aarau, Baden oder Spreitenbach werden nebst Party- und Dekoartikeln auch Zaubervulkane, Wunderkerzen oder Knallteufel angeboten. Bereits gekaufte können innerhalb von 30 Tagen in ungeöffneter Originalverpackung beim Kundendienst zurückgegeben werden.

1 Kommentar Marco Cantarelli vor 3 Minuten Tiptop, endlich, guter Entscheid, und die Tierwelt dankt. Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Es müsste halt Gesamtschweizerisch gelten, kein Flickenteppich. Sinnlose stundenlange Knallerei (mit meist Chinesische Ware...) in den Quartieren braucht wirklich niemand und hat sowieso null und nichts mit unserem Nationalfeiertag zu tun. Alle Kommentare anzeigen