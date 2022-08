1. August «Es ist eine Schweinerei, dass Köppel nicht auftreten konnte» – so verlief die Feier in Spreitenbach nach den anonymen Drohungen Nach anonymen Drohungen wurde Festredner Roger Köppel ausgeladen. Das ärgerte viele – auch der Präsident der SP Spreitenbach hatte die Rede «mit Spannung erwartet». Dominic Kobelt 5 Kommentare 01.08.2022, 14.52 Uhr

Die Alphorngruppe Reussblick mit Fahnenschwinger unterhielten das Publikum – wer dagegen fehlte, war Roger Köppel. Bild: Dominic Kobelt

Handörgeli, Alphörner, Trachten und Fahnenschwinger, viel traditioneller hätte die 1. Augustfeier in Spreitenbach nicht gestaltet werden können. Doch jemand fehlte: der Festredner. SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel wurde nach einem anonymen Schreiben, in dem unter anderem gedroht wurde, «legale Wurfgeschosse» einzusetzen, wieder ausgeladen.

Zu gross war die Angst um die Sicherheit von Köppel, aber auch von den Besucherinnen und Besuchern, wie Gemeindepräsident Mar­kus Mötteli betonte:

«Hätte es Radau gegeben, und jemand wäre zu Schaden gekommen, hätten wir das nicht verantworten können. Deshalb mussten wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entscheiden.»

Verschiedene Optionen seinen durchgespielt worden, auch eine Durchführung mit Köppel. «Das hätte ein massives Sicherheitsaufgebot bedeutet, bis hin zur Kontrolle der Besucherinnen und Besucher.» Sogar eine Absage der Feier sei in Betracht gezogen worden.

Schliesslich habe sich der Gemeinderat für eine Feier ohne Köppel entschieden. Auch darauf gab es teils negative Reaktionen, manche beurteilten den Entscheid als feige. «Kritik hätte es wohl gegeben, egal für welche Variante wir uns entschieden hätten», ist sich Mötteli bewusst.

«Es ist einfach traurig»: So reagiert Spreitenbach auf die Ausladung von Festredner Köppel. Video: Melissa Schumacher

Polizei ist vor Ort, muss aber nicht eingreifen

Mötteli, der aufgrund der geänderten Umstände selber zur Bevölkerung sprach, war nach der Rede sichtlich erleichtert: «Ich habe schon angenommen, dass nichts passiert, wenn Köppel nicht da ist, aber sicher ist man ja nie.» Vor dem Gemeindehausplatz war die Regionalpolizei mit zwei Einsatzbussen präsent, es kam aber zu keinerlei Störaktionen.

Die Niederwiler Stubetehöckler, im Hintergrund das Aufgebot der Regionalpolizei. Bild: Dominic Kobelt

In seiner Rede verurteilte der Gemeindeammann das anonyme Schreiben. «Das ist das Gegenteil von dem, was wir am heutigen Feiertag mit unseren Schweizer Werten vertreten wollen. In Spreitenbach waren wir immer offen gegenüber anderen Meinungen.»

Er stelle eine bedenkliche Tendenz fest, sagte Mötteli: «Für viele gibt es nur noch schwarz und weiss, dabei gibt es viele Grautöne und Farben.» Gerade in der Coronazeit habe man manchmal aber nicht einmal mit Freunden über gewisse Themen sprechen können. Die Meinungs- und Redefreiheit gehöre aber zur direkten Demokratie.

Köppel wollte über den Aargau und seine Geschichte sprechen

So hätten sich auch einige Spreitenbacherinnen und Spreitenbacher mit Namen bei ihm gemeldet und ihm gesagt, was sie davon hielten, dass Köppel eingeladen wurde. «Mit diesen Personen habe ich auch einen Dialog geführt – und so sollte es ja auch sein, gerade am 1. August.»

Gemeindeammann Mar­kus Möt­te­li hält die 1.-August-Rede anstelle von SVP-Politiker Roger Köppel. Bild: Dominic Kobelt

Mötteli hatte vorgängig mit Köppel telefoniert. Dieser sei erstaunt und enttäuscht gewesen, auch wenn er den Entscheid des Gemeinderates verstehe. Weiter erklärte Mötteli:

«Roger Köppel hätte über die Wichtigkeit des Aargaus, seine Geschichte und seine Politik sprechen wollen, und nicht irgendwelche Parolen verkündet.»

Das lässt vermuten, dass Köppel am Abend in Gipf-Oberfrick und Dürrenäsch ähnliche Töne anschlägt, wie er es am auf seinem Youtube-Kanal «Weltwoche daily» getan hat. Der Aargau sei über Jahrhunderte Untertanengebiet des Kantons Bern gewesen, im Zuge der Französischen Revolution und der Helvetik hätten sich «umpflügende, freiheitlich-liberale Tendenzen manifestiert», die den Kanton heute noch prägten, sagt Köppel im Video.

SP-Politikerinnen distanzieren sich von Gewaltandrohungen

Die Feier in Spreitenbach war trotz Hitze und ohne Festredner sehr gut besucht. «Es ist eine Schweinerei, dass Köppel nicht auftreten konnte», brachte einer die Meinung von vielen Besucherinnen und Besuchern auf den Punkt. Er verstehe den Gemeinderat, und Markus Mötteli habe seine Sache gut gemacht, doch dass Köppel seine Meinung nicht mehr äussern könne, das sei doch keine Demokratie mehr.

Selbst Manuel Fischer, Präsident der SP Spreitenbach, und Dijana Hasanbegovic, Aktuarin, hatten «mit Spannung die Rede Köppels erwartet», wie sie selber sagen. Sie sind als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in blau-gelben T-Shirts erschienen. Die beiden erklären:

«Wir hätten uns schon bemerkbar gemacht, je nachdem, was Köppel gesagt hätte.»

Köppels Gegnerinnen und Gegner sollten ihm aber friedlich gegenübertreten, «denn um den Frieden ging es auch bei der Gründung der Schweiz», betont Hasanbegovic. Die Gewaltandrohungen verurteile man klar, so die beiden SP-Vertreter.

Manuel Fischer, Präsident der SP Spreitenbach, und Dijana Hasanbegovic, Aktuarin, im Gespräch mit Gemeindeammann Mar­kus Möt­te­li. Bild: Dominic Kobelt

Auch Gabriela Sutter, Aargauer SP-Nationalrätin, äusserte sich heute in ähnlicher Form auf Twitter:

Köppel wird um etwa 18 Uhr an der Bundesfeier in Gipf-Oberfrick erwartet, danach hält er seine Rede in Dürrenäsch, die Feier startet um 20.15 Uhr. Wegen seiner Position zum Ukraine-Krieg – er wird als Putin-Versteher kritisiert – machte sich auch in diesen Gemeinden Empörung breit.

5 Kommentare Franz Christen vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Es ist wirklich traurig wie weit wir es gebracht haben. Es soll jeder seine Meinung äussern dürfen ohne bedroht zu werden. Diese Extremisten sollten mal etwas in den "Schatten" gestellt werden. Wo bleibt da der Respekt gegenüber den Mitmenschen? 3 Empfehlungen Robert Müller vor 3 Minuten Nichts gegen die Organisatoren.Das Elende ist, dass es solchen Miev unter uns gibt. Damit meine ich nicht etwa Köppel, sondern diese elenden Anonymen.Man sieht dies jedoch täglich in unserer Umwelt, was da so kriecht und fleucht. Alle Kommentare anzeigen