Köppel spricht am 1. August in Dürrenäsch und Gipf-Oberfrick

1. August Anstehen für ein Selfie mit Roger: Köppel begeistert sein Publikum im Aargau – seine Rede war ungewöhnlich Roger Köppel konnte in Gipf-Oberfrick und Dürrenäsch auftreten, ohne dass es zu irgendwelchen Zwischenfällen kam. Im Gegenteil: Es kamen massenhaft Leute, um ihn zu unterstützen. Dominic Kobelt 4 Kommentare 01.08.2022, 21.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bundesfeier am Montagabend in Gipf-Oberfrick ist sehr gut besucht, wer zu spät kommt, muss stehen. Gespannt wartet man auf die Rede von SVP-Politiker Roger Köppel, die er in Spreitenbach aufgrund anonymer Drohungen nicht halten konnte. Köppel mischt sich bereits vor der Feier unter die Leute, diese bedanken sich bei ihm, man freut sich auf den Auftritt. «Wir sind nicht wegen des Salats hier, sondern wegen Köppel», sagt einer am Tisch. Nach dem Auftritt ist die Begeisterung noch grösser, tosender Applaus und Dutzende stehen an, um ein Selfie mit dem SVP-Nationalrat zu machen.

Anstehen für ein Selfie mit Roger Köppel. Dominic Kobelt

Köppels Rede war in mancher Hinsicht ungewöhnlich. Der grösste Teil hätte auch gut und gerne aus der Feder eines SP-Politikers kommen können – er betonte, wie wichtig es sei, dass hier verschiedene Meinungen, Geschlechter und Hautfarben vertreten seien. Eine Rede, in der der Krieg in der Ukraine kein Thema war, sondern die Werte der Schweiz. «Es braucht die Auseinandersetzung, es braucht auch eine SP», sagt Köppel, angesprochen auf die versöhnlichen, fast schon zahmen Worte.

Roger Köppel lobt Cédric Wermuth und die SP Aargau

Begonnen hat Köppel mit einer Anekdote: «Mein Sohn hat mich gestern noch gefragt, meinst du, da kommt überhaupt jemand?» Da habe er ihm geantwortet, er wisse es auch nicht. «Er meinte dann, das spiele ja keine Rolle, ich würde ja auch reden, wenn niemand zuhöre.» Doch die Leute kamen. Laut Gästen hatte es im letzten Jahr nur etwa einen Drittel an Zuhörerinnen und Zuhörern.

Roger Köppel spricht in Gipf-Oberfrick: Während der Rede kam es zu keinen Störaktionen. Dominic Kobelt

Auch die politischen Gegner sprach Köppel an: Der SP Aargau wand er ein Kränzchen, in Zürich gebe es SP-Politiker, die gar nicht mehr mit ihm sprechen würden. «Gut, vielleicht liegt das auch einfach an mir», erklärte er scherzhaft, um dann Cédric Wermuth zu loben:

«Mit ihm kann ich immer einen Tee trinken. Er stellt sich jeder Diskussion, und das müssen wir uns bewahren.»

Gelobt wurde nicht nur der politische Gegner, sondern auch der Kanton Aargau. Dieser sei ein Willenskanton. «Es sind unterschiedliche Gegenden, die die Verwerfungen der Geschichte zusammengeführt hat.» Genauso sei auch die Schweiz eine Willensnation. Die Geschichte des Aargau stehe auch für die friedliche Koexistenz zwischen Katholiken und Protestanten. «Es ist kein Zufall, dass die Ideen der Französischen Revolution gerade hier auf fruchtbaren Boden fielen.»

Weiter sprach Köppel auch von der heutigen Bedeutung des Aargaus, und dass dieser Kanton wichtige politische Persönlichkeiten aller Couleur hervorgebracht habe.

Tosender Applaus für Köppel

Die 1.-August-Feier in Gipf-Oberfrick war für Roger Köppel, der zwar aus Zürich kommt, praktisch ein Heimspiel. Sicherheitskräfte oder Polizei war nicht nötig, es gab keinerlei Zwischenrufe, das Echo war durchwegs positiv. Und Köppel war sichtlich gerührt ab der vielen Leute, die ihn unterstützten. «Das, was sie hier machen mit dieser wunderschönen Veranstaltung, das ist die Schweiz. Man hängt ein paar farbige Glühbirnen auf, der Männerchor serviert Essen, die Lokalpolitik ist hier, und die Leute kommen von nah und fern», sagte Köppel.

Mit einem Lachen ergänzt er: «Sie, liebe Gipf-Oberfricker, die sich von Frick losgesagt haben, sie zeigen, wo mehr Leute wohnen wollen, wer die Finanzen besser im Griff hat. Lassen sie uns etwas mehr wie Gipf-Oberfrick sein.» Tosender Applaus. Dann musste er weiter nach Dürrenäsch.

Lässt sich feiern: Nachdem er in Spreitenbach wegen anonymer Gewaltdrohungen nicht reden konnte, geniesst Roger Köppel den Auftritt in Dürrenäsch am Abend umso mehr. Claudio Thoma Das Zelt auf dem Chnübel ist voll. Die Leute wollen die Festrede von Roger Köppel hören. Claudio Thoma In Dürrenäsch schoss Roger Köppel etwas schärfer gegen die politischen Gegner als in Gipf Oberfrick. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com Beim Publikum kam das gut an: Sie wollten mit dem SVPler ein Selfie machen. Claudio Thoma

Auch dort erntete der SVP-Nationalrat mit seiner Rede viel Zustimmung. Die Rede hatte er etwas angepasst und zitierte aus der Aargauer Zeitung: Dürrenäsch sei eine der Gemeinden, die sehr oft von der Meinung des Bundesrates abweiche. «Das ist mir natürlich sehr sympathisch», so Köppel.

In Dürrenäsch schoss er auch etwas schärfer gegen die politischen Gegner und sprach die Debatte über die kulturelle Aneignung an. Das Thema wird zurzeit heiss diskutiert, nachdem in Bern der Auftritt einer Band abgebrochen worden war, weil der hellhäutige Sänger Rastas hat. «Ist eine St.Galler Bratwurst auch eine kulturelle Aneignung?», fragte Köppel. Seine Rede kam auch in Dürrenäsch an. Wie schon wenige Stunden vorher in Gipf-Oberfrick wollten die Leute auch hier ein Selfie.

4 Kommentare Daniel Wicki vor etwa 3 Stunden 6 Empfehlungen Ein grosses Dankeschön dem Gemeinderat Gipf-Oberfrick, der nicht eingeknickt ist und an der Rede von Roger Köppel festgehalten hat. Das zeugt von Demokratieverständnis, Respekt und Grösse! Meinungsfreiheit ist eines unserer wertvollsten Güter, die mit allen Mitteln hoch gehalten werden muss, auch wenn es nicht allen passt. 6 Empfehlungen Jaroslav Imaginar vor 27 Minuten Sie haben Dürrenäsch vergessen, ob Teufenthal, wo er auch aufgetreren ist, vor wunderschönem, hügeligem Panorama.Ich kam zu spät, zu lange Velotour. Für's 1. Augustfeuer hat's aber doch gereicht(von wegen Feuerbevormundung), auch sah ich Zürcher und Berner Nummernschilder vor Ort. Alle Kommentare anzeigen