Kanton Aargau Betrunken am Steuer: Gleich drei Unfälle seit Sonntagabend Gleich drei Automobilisten verunfallten seit dem Sonntagabend aufgrund von übermässigem Alkoholkonsum. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jeweils Sachschaden. Die drei Autolenker mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Hans-Caspar Kellenberger 27.09.2021, 10.53 Uhr

In Boniswil prallte ein Autolenker gegen eine Stützmauer. Bild: Kapo AG

Der erste Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 18 Uhr in Döttingen, wie die Kapo Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Ein 67-jähriger, türkischer Staatsangehöriger fuhr mit seinem Auto von Tegerfelden in Richtung Döttingen. Dabei verlor er die Herrschaft und verursachte eine Streifkollision. Der durchgeführte Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0.9 Promille.

Kurz vor 22.30 Uhr am Sonntag verlor in Boniswil, ein 34-jähriger Autolenker, die Herrschaft über sein Auto und prallte gegen eine Stützmauer. Dessen Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1.7 Promille.

Fast gleich erging es einem 56-jährige Automobilisten. Dieser verlor am Montagmorgen kurz vor 01 Uhr, in Vogelsang bei Turgi die Herrschaft über sein Auto und prallte gegen eine Verkehrstafel. Auch dessen AtemAlkoholtest verlief positiv. So ergab dieser einen Wert von rund 1.3 Promille. Verletzt wurde niemand. Es entstand jeweils Sachschaden. Alle drei Autolenker mussten ihren Führerausweis auf der Stelle, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben.