50 Jahre J+S: Aargau lanciert neues Jugend+Sport-Herbstcamp

Jugend+Sport 50 Jahre J+S: Kanton Aargau lanciert neues Herbstcamp – einmalig für 50 Franken Anlässlich des Jugend+Sport-Jubiläums gibt es dieses Jahr diverse Feierlichkeiten. Der Kanton Aargau lanciert dazu ein neues Jugendsportcamp im Herbst – dieses Jahr zum Sonderpreis. 27.04.2022, 11.10 Uhr

Im Jugendsportcamp können Jugendliche mit Gleichaltrigen Sport treiben, so wie hier beim Biken auf der Lenzerheide. Zvg/Kanton Aargau

Jugend+Sport (J+S) feiert Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde das grösste, bundesweite Sportförderprogramm lanciert. Anlässlich des Jubiläums sollen dieses Jahr schweizweit sowie in allen Kantonen Feierlichkeiten und Projekte durchgeführt werden.

Auch der Kanton Aargau beteilige sich an diesen Aktivitäten, wie es in einer Mitteilung des am Mittwoch heisst. So soll es am 16. und 17. September Jubiläumssporttage an Schulen und Vereinen geben. Ziel sei es, möglichst viele Kinder und Jugendliche mit Schnupperangeboten an neue Sportarten heranzuführen.

Zudem könnten Veranstalter, Vereine oder Schulen dieses Jahr ein- bis dreitägige Sportlager durchführen und diese wie normale Lager abrechnen. Normalerweise können Lager von Vereinen erst ab vier Tagen gemeldet und abgerechnet werden. Die Koordination dafür übernimmt der Kanton.

Outdoor-Herbstcamp für 50 Franken

Neben zwei Wintercamps in der Lenzerheide und Fiesch, die Jugendlichen den Zugang zu Schneesportarten ermöglichen, und dem Sommercamp im Centro Sportivo Tenero, das eine grosse Vielfalt an Sommersportarten anbietet, wird es nun auch ein Herbstcamp an der Lenk geben. Dabei liegt der Fokus auf Outdoor-Sportarten in den Bergen wie Biken, Klettern und Wandern.

Beim Herbstcamp stehen Sportarten wie Klettern im Fokus. Zvg/Kanton Aargau

Mit den Camps könne man Jugendlichen möglichst viele verschiedene Sportarten näher bringen und die Freude an der Bewegung vermitteln, schreibt der Kanton weiter. Ausserdem sollen Eltern durch die kostengünstigen Camps in der Ferienzeit entlastet werden.

Daher gebe es für das Jubiläumscamp an der Lenk dieses Jahr auch einen einmaliger Spezialpreis: Insgesamt 50 Jugendliche können sieben Tage Sport und Natur in den Bergen inklusive Kost und Logis für nur 50 Franken erleben.

Das Anmeldefenster öffnet zeitgleich wie für die anderen kantonalen Jugendsportcamps am Donnerstag, 28. April 2022, um ca. 12.00 Uhr. Alle Infos dazu gibt es auf www.jugendsportcamp.ch. (phh)