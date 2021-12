Daniel Koch unterstützt Initiative gegen Feuerwerk

Jahreswechsel Daniel Koch unterstützt Initiative gegen Feuerwerksknallerei aus dem Aargau – nun soll die Unterschriftensammlung beginnen Neben dem 1. August ist Silvester jener Tag, an dem in der Schweiz am meisten Feuerwerk gezündet wird. Schon im Sommer bildete sich ein Komitee mit dem Aargauer Roman Huber, das eine Initiative gegen Feuerwerk mit Knalleffekt lancierte. Zuletzt war es ruhig um das Anliegen, doch 2022 soll die Unterschriftensammlung beginnen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Super-Blitzknall, Hammer-Rakete und Schlag-Knallsalven: Solche lauten Feuerwerkskörper sollen künftig verboten werden. Susann Basler

Kurz vor dem Jahreswechsel publizierte Roman Huber, ehemaliger Redaktionsleiter des «Badener Tagblatts» und Betreiber einer Hundeschule in Untersiggenthal, auf Facebook einen kritischen Post zu Feuerwerk an Silvester. Huber, der zusammen mit Gleichgesinnten im Sommer eine Initiative lanciert hat, die Feuerwerksknallerei massiv einschränken soll, teilte einen Beitrag von «Feiern ohne Feuerwerk».

Die Interessengruppe betreibt eine Website und ruft auch in den sozialen Medien regelmässig zum Verzicht auf Feuerwerk auf. «Wir streben nicht primär Verbote an, sondern setzen auf freiwilligen Verzicht und Rücksichtnahme», schreibt die Organisation.

Verkauf und Anzünden von Knall-Feuerwerk soll verboten werden

Dies ist bei Roman Huber und dem Komitee anders, das hinter der Feuerwerksinitiative steht. Ihr Volksbegehren will in der Verfassung folgenden neuen Artikel festschreiben:

«Der Verkauf und die Verwendung von Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen, sind verboten.»

Dabei zielt die Initiative auf die private Feuerwerksknallerei ab, für Anlässe von überregionaler Bedeutung, wie zum Beispiel ein Seenachtsfest, soll die zuständige kantonale Behörde auf Gesuch hin Ausnahmebewilligungen erteilen können.

Gegründet wurde das Initiativkomitee am 1. Juni, bei der Bundeskanzlei wurde der Text des Volksbegehrens am 8. Juli eingereicht, kurz nach dem 1. August wandten sich die Initianten mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit. Damals ging Huber davon aus, dass die Volksinitiative nach der Prüfung und Übersetzung des Textes wohl im September im Bundesblatt publiziert werden dürfte.

Start der Unterschriftensammlung ursprünglich im Herbst geplant

Roman Huber erklärt, warum die Unterschriftensammlung für die Feuerwerksinitiative erst 2022 beginnt. Carla Stampfli / BAD

Doch bisher ist dies nicht passiert und auch auf der Liste der hängigen Volksbegehren der Bundeskanzlei ist die Feuerwerksinitiative nicht aufgeführt. Auf der Website des Komitees heisst es, der Start zur Unterschriftensammlung werde im Jahr 2022 erfolgen. Roman Huber sagt auf Anfrage: «Das Prüfungsverfahren hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, vor allem die Übersetzungen.»

Er sei aber gar nicht unglücklich, dass die Initianten nicht unter Zeitdruck gerieten. «Seit Ende November haben wir die verabschiedeten Initiativtexte, wollten aber nicht auf die Festtage hin mit der Sammlung beginnen», erklärt Huber. Die Initianten möchten ihr Komitee noch ergänzen, das braucht etwas Zeit.

Der ehemalige Mister Corona Daniel Koch unterstützt die Initiative

Daniel Koch, der ehemalige Coronadelegierte des Bundes, unterstützt die Feuerwerksinitiative. Iris C. Ritter

«Sicher möchten wir aber im ersten Quartal des Jahres 2022 mit der Unterschriftensammlung starten,» sagt Huber. Damit die Initiative zustande kommt, sind 100’000 Unterschriften nötig. Kurz nach der Lancierung im August gab sich Huber zuversichtlich, dass diese innert kurzer Zeit zusammenkommen dürften.

Unterstützt wird die Initiative unter anderem von mehreren Tierschutz-Organisationen, von der Kynologischen Gesellschaft und von der Stiftung Tier im Recht. Als prominente Unterstützer sind auf der Website des Initiativkomitees auch Daniel Koch, der frühere Coronadelegierte des Bundesamts für Gesundheit, und die ehemalige Spitzen-Dressurreiterin Christine Stückelberger aufgeführt.

Umfrage zeigt: Immer mehr Schweizer wollen keine Raketen mehr zünden

Doch wie beliebt ist das private Silvesterfeuerwerk überhaupt noch? Gemäss einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag von «FinanceScout24» durchgeführt wurde, geben nur 22 Prozent der Befragten noch Geld für Feuerwerkskörper für das heimische Fest aus. Demnach gehört für etwa ein Viertel der Befragten das Feuerwerk zur Silvesternacht einfach dazu – insbesondere für die 18- bis 29-Jährigen. Dennoch gibt ein Grossteil der Bevölkerung (78 Prozent) kein Geld für Feuerwerk aus, wie «ArgoviaToday» berichtet.

Grund für die zurückhaltende Einstellung zu Silvesterraketen sei das wachsende Klimabewusstsein in der Bevölkerung. So gaben die Befragten über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg an, dass Feuerwerk schädlich für Tiere und Umwelt ist (57 Prozent). Ein weiterer genannter Punkt, warum vom Böllern abgesehen wird, ist zu viel Abfall (41 Prozent). «Nur ein Viertel findet nach wie vor, dass Feuerwerke noch immer zu Silvester gehören», sagt Matthias Suter, Leiter Product Management.

Auch die Gefahren, die von Feuerwerkskörpern ausgehen, halten immer mehr Geschädigte vom Böllern ab. «Immerhin 13 Prozent gaben an, schon einmal einen Sachschaden oder eine körperliche Verletzung oder gar beides erlebt zu haben», sagt Suter. Gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) werden in der Schweiz jährlich rund 200 Personen durch Feuerwerk verletzt.

