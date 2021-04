Jagdstatistik Deutlich weniger Abschüsse: Darum machten sich die Wildschweine letztes Jahr im Aargau rar Die neuste Jagdstatistik zeigt fast um die Hälfte tiefere Wildschweinabschüsse im Aargau. Corona hat auch Auswirkungen auf die Wildtiere im Wald. Sie verlegen ihre Aktivität von der Dämmerungszeit wegen «Corona-Spaziergängern» vielfach in die Nacht. Mathias Küng 13.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie wurden weniger abgeschossen, haben aber auch weniger Schäden verursacht: Wildschweine im Aargau. (Symbolbild) Keystone

Reto Fischer, Fachspezialist beim Kanton. zvg

Nachdem im Jahr 2019 im Aargau mit 1956 Wildschweinen so viele dieser Tiere erlegt worden sind wie noch nie, war die Zahl letztes Jahr stark rückläufig. Die Jägerinnen und Jäger meldeten dem Kanton Jahr nur 1184 Abschüsse. Warum so wenig? Zum einen war der Abschuss im Jahr davor rekordhoch, zum andern gab es 2020 unterdurchschnittliche Niederschläge, gibt Reto Fischer, Fachspezialist Jagd und Fischerei im Departement Attiger, zu bedenken.

Corona trug auch zu tieferen Zahlen bei den Abschüssen bei

In solchen Jahren verlassen die Wildschweine den Wald weniger oft, um auf der Suche nach Futter Wiesen und Äcker aufzuwühlen, wenn der Boden dort relativ trocken und im Wald feuchter ist. Zudem ist die Mast im Wald in den letzten Jahren üppiger und häufiger geworden und bietet ausreichend Nahrung. Die Wildschäden waren letztes Jahr mit 444'000 Franken im langjährigen Durchschnitt, sagt Fischer weiter.

Einen Teil zu den tieferen Abschusszahlen habe gewiss Corona beigetragen, indem ab Dezember aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen eine effiziente Bewegungsjagd fast verunmöglicht worden sei. Einige Jagdgesellschaften sagten deshalb gar Jagden ab, so Fischer.

Jägerpräsident erwartet auch 2021 weniger Wildschweinabschüsse

Rainer Klöti, Präsident Jagdschutzverein. Severin Bigler

Dass Corona letztes Jahr die Abschusszahlen stark beeinflusst hat, glaubt Rainer Klöti, Präsident des Aargauischen Jagdschutzverbandes, nicht. Die Jagden wurden modifiziert und hätten mit den entsprechenden Vorsichtsmassnahmen stattgefunden. Ihn freut, dass es letztes Jahr vergleichsweise wenig Wildschweinschäden gab. Klöti: «Ich führe dies auch auf die hohe Abschusszahl 2019 zurück. Die Jäger machen ihre Arbeit. Es gibt derzeit offensichtlich weniger Schwarzwild, das bestätigt auch die tiefe Zahl von Fallwild. Ich erwarte, dass die Abschusszahlen aus diesem Grund auch 2021 eher tief bleiben.»

Tiere verlegen Aktivität wegen vielen Spaziergängern

Fischer ist aber überzeugt, dass Rehe und auch andere Wildtiere jetzt noch scheuer sind als bisher und ihre Aktivitäten vermehrt von der Dämmerungszeit in die Nacht verlegen. Dies, weil infolge der Corona-Reisebeschränkungen viel mehr Menschen im Wald unterwegs sind.

Ob Spaziergänger, die wegen Corona vermehrt im Wald unterwegs sind, die Wildschweine heimlicher und die Jagd schwerer machen, sei schwer zu beurteilen, sagt Klöti. Er glaubt eher, «dass die vielen Waldbesucher Bodenbrüter und andere Vogelarten stören, derweil sich das Grosswild an die Menschen im Wald gewöhnt hat».

Im Aargau wurde noch nie ein Luchs gewildert

2011 tappte im Aargau erstmals ein Luchs in eine Fotofalle.

Letztes Jahr wurde ein Luchs tot aufgefunden. Der Kadaver wies Zeichen von Krankheit und entsprechender Schwächung auf. Einen Fall eines geschossenen Luchses (der Luchs ist geschützt) gab es im Aargau noch nie. Fischer ist aber überzeugt, dass ihre Zahl wegen ihrer Heimlichkeit unterschätzt wird. Er glaubt, dass im Aargau derzeit fünf bis zehn Luchse unterwegs sind. Aufgrund der Geländebeschaffenheit natürlich vorab entlang der Jurakette (etwa in Erlinsbach), vereinzelt aber auch im Studenland im Bezirk Zurzach. Da haben sie irgendwie das natürliche Hindernis Aare überwunden.

Klöti sieht Platz für mehrere hundert Rothirsche

Die Zahl der geschossenen Rothirsche blieb letztes Jahr mit sieben tief. Der Rothirsch ist erst dran, den Aargau von Westen her, neuerdings aber auch aus dem Raum Zürich bis hinein ins Reusstal und von Südwesten her zu besiedeln, sagt Reto Fischer. Er selbst hat unlängst in Vordemwald mit der Nachtsichtgerät eine Gruppe von 15 Hirschen beobachtet. Ein Bild davon gibt es leider nicht.

Auch Rainer Klöti beobachtet den Einzug des Rothirschs im Aargau. Die Zahlen seien noch niedrig. Klöti glaubt aber, «dass es im Aargau Platz hat für mehrere 100 Hirsche.» Oft müssen Jäger und Jägerinnen aufgrund einer Meldung auch nachts ausrücken, wenn ein verletztes Tier gemeldet wird. Rainer Klöti: «Sie tun das zum Nulltarif. Der Aufwand, das Tier zu suchen und schliesslich zu erlösen, ist sehr gross. Für diese wichtige Arbeit gebührt ihnen Dank.»

Aufnahmen einer Wildtierkamera des Jagdvereins Baden Baregg zeigt ein grösseres Rudel Rothirsche im Gebiet des Baregg. (Oktober 2020) zvg

Wolfssichtungen nebst dem Fricktal auch im Ostaargau

Nur einmal Schlagzeilen machte letztes Jahr im Aargau der Wolf. Nebst einem Wolf, der im Mai in Oberhof drei Lämmer getötet hat (was der Kanton auf seiner Homepage meldete), erhielt Rainer Klöti auch Meldungen, wonach zwei-, möglicherweise dreimal im Grenzgebiet zu Zürich im Grossraum Baden/Zurzach/Rhein ein Wolf gesichtet worden sei. Klöti: «Der ist aber wieder weitergezogen.»

2019 tappte in Erlinsbach ein Wolf in eine Fotofalle. BVU

Zwei Biber mussten erlöst werden Leider mussten letztes Jahr laut der neusten aargauischen Jagdstatistik zwei geschützte Biber erlegt werden. Sie waren als schwer verletzt gemeldet worden und wurden erlöst. Die Verletzungen dürften laut Reto Fischer von Krankheiten oder Revierkämpfen hergerührt haben, wobei sich Biber gegenseitig schwer verletzen können, so Fischer. Der Biber hat inzwischen die guten Lebensräume im Aargau besetzt. Jetzt gehe es darum, auch die weniger guten Standorte zu besetzen. Dass sich der Biber stark ausgebreitet hat, zeige sich durch die hohe Zahl von Fallwild (41, wovon 14 im Strassenverkehr zu Tode kamen).