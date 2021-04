Interview Markus Dieth: «Was wir tun, hat nichts mit einem Steuersenkungs-Karussell zu tun» Der Regierungsrat will die Gewinnsteuer in Etappen von 18,6 auf 15,1 Prozent senken, um Firmen hier zu behalten und neue anzulocken. Zudem soll der Versicherungsabzug bei den Steuern für natürliche Personen um satte 50 Prozent steigen. Finanzdirektor Markus Dieth sagt im Interview, warum die Regierung dies will. Mathias Küng 10.04.2021, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Markus Dieth hat via Skype die neuste Steuervorlage vorgestellt. Mit ihr soll die Gewinnsteuer ertragsstarker Unternehmen ab 2022 bis 2024 in drei Etappen von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken. Ängsten der Gemeinden vor grossen Steuerausfällen kommt die Regierung entgegen, indem diese während vier Jahren vom Kanton teilweise für ihre Ausfälle entschädigt werden sollen.

Die Reduktion der Gewinnsteuertarife bewirkt beim Kanton Mindereinnahmen von 30 Millionen Franken pro Etappe und bei den Gemeinden 14 Millionen Franken pro Etappe. Zur Vorlage gehört auch eine Erhöhung des pauschalen Versicherungsabzugs. Er steigt für verheiratete Paare von 4000 auf 6000 Franken, für die übrigen steuerpflichtigen Personen von 2000 auf 3000 Franken. Dem Kanton entstehen damit 2022 Mindereinnahmen von 46 Millionen Franken, den Gemeinden von 42 Millionen. Was es für den Einzelnen bedeutet, lässt sich in den unten stehenden Tabellen ablesen.

Allfällige Volksabstimmung findet 2022 statt

Die erste Beratung der Vorlage im Grossen Rat ist im zweiten Quartal 2021 geplant. Eine allfällige Referendumsabstimmung findet in der ersten Hälfte 2022 statt. Die Änderungen sollen (sofern das Volk zustimmt) rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 gelten. Wir fragten Finanzdirektor Dieth, warum er glaubt, dass diese Vorlage trotz grosser Coronaunsicherheit verkraftbar sei.

Herr Dieth, die Vorlage kostet den Kanton 2024 gut 155 Millionen Franken Steuerausfälle. Müsste man wegen Corona nicht abwarten, ob der Kanton dies verkraften kann?

Markus Dieth: Die Zahl erscheint nur auf den ersten Blick als hoch und ist zu relativieren. Es handelt sich immerhin um zwei Revisionsteile. Mit dem höheren Versicherungsabzug werden die natürlichen Personen, mit dem tieferen Gewinnsteuersatz die juristischen Personen entlastet. Damit wird der Wohn- und Wirtschaftsstandort gestärkt. Das Ergebnis der finanziellen Langfristperspektive auf zehn Jahre hinaus zeigt, dass die Steuergesetzrevision finanzierbar ist.

Trotz zu erwartender Mindererträge wegen Corona?

Der Finanzhaushalt des Kantons steht heute auf einem stabilen Fundament. Die Schulden konnten in den letzten vier Jahren um 500 Millionen Franken reduziert und die Ausgleichsreserve auf 772 Millionen Franken erhöht werden.

Da muss aber der Grosse Rat erst noch zustimmen.

Ja, von den Parteien haben wir dazu aber gute Rückmeldungen. Dank der Ausgleichsreserve können auch kurz- und mittelfristig absehbare Fehlbeträge aufgefangen werden. Der Finanzhaushalt ist gegen Ende der nächsten zehn Jahre sogar auch ohne Mittel der Ausgleichsreserve wieder nahezu ausgeglichen. Der Kanton hat also einen genügend grossen Gestaltungsspielraum, um den Wirtschafts- und Wohnstandort jetzt gezielt zu stärken.

Warum warten Sie nicht ab, welche Auswirkungen die letzte Firmensteuerreform hat, die seit 2020 gilt? Die hilft innovativen Firmen stark.

Mit der Unternehmenssteuerreform 2020 (STAF) hat der Kanton Aargau in die Standortattraktivität für Firmen mit hoher Forschungsintensität investiert. Das Problem der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit für wenig bis durchschnittlich forschungs- und innovationsintensive Unternehmen hat sich aber zwischenzeitlich akzentuiert.

Wie viele trifft das denn?

Gerade für die ertragsstarken Unternehmen gilt heute der im interkantonalen Vergleich sehr hohe Gewinnsteuersatz von 18,6 Prozent. Diese Firmen tragen mit 82 Prozent den Hauptteil zum Steueraufkommen der juristischen Personen bei. Der Aargau hat für sie an Attraktivität verloren. Hier besteht auch gemäss externer Analyse von BAK Economics AG Handlungsbedarf.

Wo steht der Aargau eigentlich bei der Firmensteuerbelastung genau? Der Gewerkschaftsbund sagt, sie liege durchschnittlich bei 14,3 Prozent. In den Kantonen sinkt sie auf 14,4 Prozent. Da wäre der Aargau doch konkurrenzfähig?

Dieser Vergleich basiert auf der eid­genössischen Steuerverwaltung; er ist vor allem für KMU mit moderaten Gewinnen relevant. Hier ist der Aargau konkurrenzfähig – jedoch leisten diese Firmen einen unterdurchschnittlichen Beitrag zum Aargauer Steuersubstrat. Selbstverständlich sind sie für den Wirtschaftsstandort wichtig, dies auch mit Blick auf Arbeitsplätze und Investitionen.

Aber?

In dieser Vorlage geht es vor allem um rund 1300 Unternehmen, respektive 5,2 Prozent aller Firmen mit Steuerzahlungen ab 50'000 Franken. Diese erbringen 82 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Für Sie muss der Aargau wieder attraktiver werden. Betrachtet man die Gesamtsteuerbelastung (Steuern von Bund, Kanton und Gemeinden) für sie, so liegt der Aargau heute mit 18,6 Prozent an drittletzter Stelle.

Hemmt das denn wirklich die Entwicklung?

Ja, denn diese Kennzahl steht bei internationalen und interkantonalen Vergleichen im Vordergrund. Mit der heutigen Gesamtsteuerbelastung kommt der Aargau bei Ansiedlungen selten in die engere Wahl. Das wollen wir ändern. Sie rechnen dynamische Effekte ein, Mehreinnahmen durch zuziehende und neue Firmen, wenn die Steuerbelastung sinkt.

Lassen sich denn dynamische Effekte überhaupt berechnen?

BAK Economics AG hat in unserem Auftrag ein Modell berechnet. Es enthält verschiedene Annahmen: Weniger Wegzüge von Grossunternehmen und ertragsstarken KMU; Zuzüge von Grossunternehmen und ertragsstarken KMU; zusätzliche Investitionen bereits ansässiger Grossunternehmen und ertragsstarker KMU. Schliesslich wird das volkswirtschaftliche Wachstum mitberücksichtigt. Zusammen mit flankierenden Massnahmen insbesondere bei Standort-, Wirtschaftsförderung und Raumplanung kann dieser Effekt gar noch akzentuiert werden.

Wer überprüft, ob es eintrifft oder nicht?

Wir werden ein externes Monitoring in Auftrag geben.

Wo stünde der Aargau denn im Kantonsvergleich, wenn der Grosse Rat Ihre Vorlage gutheissen sollte?

Für die Unternehmen und die Gemeinden steht jetzt Planungssicherheit im Vordergrund. So wollen wir das Gesetz bereits per 2022 einführen – aber in drei Etappen gestaffelt umsetzen. Damit tragen wir auch der aktuell volatilen Wirtschaftslage Rechnung. Unser Wirtschaftsstandort mit den rund 25'000 Unternehmen wird damit gestärkt und rangiert wieder im Mittelfeld.

Reicht das aus Ihrer Sicht, oder teilen Sie die Auffassung der Wirtschaft, es brauche später mehr?

Aus heutiger Sicht ist dies eine gute, tragbare Lösung. Der Aargau kann nämlich noch andere Vorteile in die Waagschale werfen, die ihn gegenüber vielen anderen Standorten auszeichnen. Etwa die zentrale Lage, die ausgebaute Infrastruktur, das Potenzial an qualifizierten Arbeitsplätzen, oder die gute Wohnqualität mit verhältnismässig moderaten Preisen, um nur einige zu nennen.

Aber wie weit soll sich das Senkungskarussell noch drehen? Schaden sich die Kantone nicht selbst, wenn sie sich ständig steuerlich unterbieten?

Was wir tun, hat nichts mit einem Steuersenkungskarussell zu tun. Davon sind wir weit entfernt. So weit runter wie Zug könnten wir auch nicht gehen. Der Kanton Aargau will bei den Gewinnsteuern im interkantonalen Vergleich wieder zurück ins Mittelfeld. Die vorgeschlagene Gewinnsteuersatzsenkung ist eine moderate Anpassung, die den Aargau wieder wettbewerbsfähig und attraktiv positioniert. Der Kantonshaushalt bleibt zudem auf einem stabilen Fundament.

SP und den Grüne wollten wegen Corona vorübergehend die Steuern für gut laufende Firmen erhöhen. Warum glauben Sie, dass im Gegenteil eine Steuersenkung mehrheitsfähig ist?

Die Entlastung der ertragsstarken Firmen trägt dazu bei, auch in Zukunft Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Von einer starken und florierenden Wirtschaft profitieren alle Einwohnerinnen und Einwohner.

Zur Vorlage gehört auch eine Er­höhung des Versicherungsabzugs um 50 Prozent. Das kommt wegen Corona aber auch zur Unzeit.

Auch dies ist sachgerecht, weil die Schere zwischen dem Pauschalabzug und den gestiegenen Krankenkassenprämien in den vergangenen Jahren stark auseinandergegangen ist. Der geltende Pauschalabzug besteht unverändert seit 2001 und ist im Vergleich zu den anderen Kantonen sehr bescheiden. Eine angemessene Erhöhung war und ist auch ein konstantes und berechtigtes politisches Anliegen auf Kantons- und Bundesebene. Deren finanziellen Auswirkungen haben der Kanton und die Gemeinden in ihren Finanzplänen bereits einkalkuliert.

Alleinstehende stehen so neu gut da. Bei Familien mit Kindern rückt der Aargau aber bloss vom letzten auf den 18. Rang vor. Reicht das?

Die Alleinstehenden wie die Verheirateten werden gleich stark entlastet, indem der heutige Abzug je um 50 Prozent erhöht wird. Nur die Rangierung im interkantonalen Vergleich ist unterschiedlich – und zwar heute schon –, weil die Kantone verschiedene gesetzliche Regelungen haben. Der Wettbewerbsfaktor steht hier aber nicht im Vordergrund.

Was denn?

Es geht vielmehr um die Korrektur der zu weit geöffneten Schere zwischen Pauschalabzug und Krankenkassenprämien. Betreffend Familien gewährt der Kanton Aargau zudem im Vergleich mit den anderen Kantonen grosszügige Kinderabzüge. Entscheidend ist das Gesamtpaket. Da haben wir gute Karten.