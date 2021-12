Landammann Stephan Attiger im grossen Interview

Interview Landammann Stephan Attiger zu den Coronazahlen im Spätherbst: «Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein» Energiedirektor Stephan Attiger hat als Landammann ein sehr spezielles Jahr hinter sich. Grössere öffentliche Anlässe gab es pandemiebedingt nur, wenn es das Coronageschehen zuliess. Stark gefordert war er als Leiter der regierungsrätlichen Corona-Task Force. Mathias Küng Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Stephan Attiger schaut auf sein Jahr als Landammann zurück, welches ganz im Zeichen von Corona stand. Chris Iseli

Er erzählt in seinem Büro im Buchenhof in Aarau, was ihn besonders bewegt hat, welche Hoffnungen und Enttäuschungen es gab. Aber auch, dass der Kanton Aargau in diesem Jahr die 700 000er-Einwohnermarke geknackt hat, und was das bedeutet. Und wie er nach dem Volks-Nein zum Energiegesetz die Energiezukunft angehen will.

Herr Attiger, als Sie im Januar 2021 neuer Landammann wurden, übernahmen Sie auch den Vorsitz der regierungsrätlichen Corona-Task Force. War das ein Sprung ins kalte Wasser?

Nicht so sehr. Corona beschäftigt die Regierung und alle Menschen ja schon bald zwei Jahre. Es war aber ein sehr anspruchsvolles und auch spannendes Jahr. Wir hatten aber jeweils zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Unterlagen für neue Entscheide. Es lief dabei mehrheitlich gut.

Wirklich? Dass wir in dieselbe Krisensituation hineinlaufen wie Österreich, sah man doch schon vor Wochen. Warum handelte die Regierung erst so spät?

Im Nachhinein kann man das so sehen. Entscheidend für uns ist aber die Auslastung der Intensivbetten. Pro 1000 Erkrankte müssen bei uns weniger Menschen als in Österreich auf der Intensivstation behandelt werden. Es kann damit zusammenhängen, dass die Schweiz mit Pfizer und Moderna auf gute Impfstoffe gesetzt hat, der Impfschutz ist relativ gut.

Aber?

Als bei uns 42 der 49 verfügbaren Intensivbetten belegt waren, und wir somit in einen kritischen Bereich kamen, mussten wir handeln. Solange das nicht der Fall war, wäre es schwierig vermittelbar gewesen, der Bevölkerung weitere Einschränkungen aufzuerlegen.

Zur Person Stephan Attiger (FDP), 54 Jahre, Baden, verheiratet und Vater zweier Kinder, leitet seit 2013 das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau. Er wurde bei den Wahlen 2020 wiedergewählt. Im Jahr 2021 ist er Landammann. Er ist zudem Präsident der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz der Kantone. Vor der Wahl in die Regierung war er Stadtammann von Baden und Grossrat.

Jetzt verbreitet sich die Omikron-Variante rasend schnell. Kann es sein, dass zwischen den Feiertagen neue Regierungsentscheide nötig werden?

Der Koordinations- und Steuerungsausschuss (Kosta) des Regierungsrats traf sich auch am 24. und trifft sich erneut am 31. Dezember für Lagebeurteilungen. Die Lage ändert sich derzeit fast täglich. Sollte es nötig werden, könnte sich der Regierungsrat binnen Stunden virtuell zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen. Ich Moment glaube ich aber, dass die getroffenen Massnahmen reichen. Eine grosse Herausforderung wird im neuen Jahr sein, die Boosterimpfungen zeitgerecht durchzuführen.

Sie hatten 2020 Corona, konnten sich später impfen lassen. Lassen Sie sich auch boostern?

Da meine Impfung über sechs Monate zurückliegt, konnte ich mich bereits vor elf Tagen boostern lassen.

Keine Nebenwirkungen?

Ich habe sie gut vertragen.

Mussten Sie wegen Omikron Ihre Feiertagspläne ändern?

Nein, wir planten ohnehin eine Weihnachtsfeier im kleinen familiären Rahmen. Damit können wir uns gegenseitig schützen.

Ob der Massnahmen gegen Corona geraten viele untereinander in Streit. Es gibt Freunde, die nicht mehr miteinander sprechen. Was kann man tun, um diese Spaltung der Gesellschaft zu stoppen?

Diese Negativspirale beobachte ich auch. Der Riss kann durch Familien und Freundschaften gehen. Das bereitet uns in der Regierung grosse Sorgen. Auch um den Widerstand gegen unsere Massnahmen nicht noch zu verstärken, schauen wir, mit unseren Massnahmen nicht über zu reagieren.

Wie wollen Sie gegensteuern?

Wir müssen die Diskussion auf der sachlichen Ebene führen. Nüchterne Aufklärung und das Gespräch sollen im Vordergrund stehen. So sollen Menschen sich überall erkundigen können, beim Hausarzt, in der Apotheke oder im Impfzentrum, und die Freiheit haben, sich dann doch gegen eine Impfung zu entscheiden. Sachliche Aufklärung ist das einzige, mit dem wir hoffen können, dass sich der Graben eines Tages wieder schliesst. Wir in der Schweiz sind es ja gewohnt, inhaltlich zu diskutieren.

Hand aufs Herz, wie oft haben Sie schon geglaubt, das Schlimmste in der Pandemie sei überstanden?

In diesem Sommer dachten wir wirklich, wir hätten das gröbste geschafft.

Als der Kanton beim Contact Tracing Center Stellen abzubauen begann?

Die Spitalbelegung war zu jenem Zeitpunkt tief, ebenso die Ansteckungszahlen. Wir wussten natürlich, dass die Pandemie nicht vorbei war, hofften aber dass es nicht mehr so weitgehende Massnahmen brauche.

Sie wurden von der Entwicklung eingeholt.

Wir rechneten schon damit, dass es im Winter wieder mehr Ansteckungen gibt, mit diesem Ausmass haben wir aber nicht gerechnet.

Corona begleitete Ihr Landammann-Jahr also ständig?

Ja, das ist auch erklärbar. Corona betrifft jede und jeden, privat und beruflich, Corona war das ganze Jahr stark präsent. Als Regierung konnten wir schon auch eigene Akzente setzen, etwa in der Bildung, bei der Infrastruktur, beim Klimaschutz und anderem mehr. Aber Corona hat einfach alles überschattet.

Auch viele öffentliche Auftritte des Landammanns sind Corona zum Opfer gefallen.

Leider ja. Dabei wäre es gerade jetzt wichtiger als je zuvor gewesen, die Stimmung der Bevölkerung zu spüren und spontane Inputs zu bekommen. Genau das war zumeist nicht möglich.

Kantonale Wirtschaftsverbände machen Druck für neue Grosskraftwerke, eine kantonale Klimaschutzinitiative geht in eine ganz andere Richtung. Wie wollen sie da eine Lösung finden?

Ich habe im Herbst eine Delegation aller sieben Fraktionen des Grossen Rates zu einem Runden Tisch eingeladen. Natürlich gingen da die Meinungen zum Teil weit auseinander. Doch der Wille für einen gemeinsamen Ansatz ist da.

Nämlich?

Um mit der Energiestrategie 2050 erfolgreich zu sein, braucht es eine Dekarbonisierung, und, als Folge der Verlagerung von fossiler zu elektrischer Energie, zwingend die Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

Die Wirtschaftsverbände verlangen, ein Stromabschaltregime sei keine Perspektive.

Das sehe ich genauso. Eine Strommangellage dürfen wir uns nicht erlauben. Wir setzen auf drei Pfeiler: Dazu zählt der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, die Steigerung der Effizienz in den Anwendungen und den Ausbau der erneuerbaren Produktion.

Und wie wollen Sie das nach dem Volks-Nein zum kantonalen Energiegesetz bewerkstelligen?

Der Grosse Rat hat bereits einer Solaroffensive zugestimmt, und die Mittel vorab für mehr Zubau von Photovoltaik gesprochen. Damit können wir starten. Zudem läuft im Gebäudebereich das Förderprogramm Energie so erfolgreich, dass nach heutigem Stand die bis 2024 gesprochenen Mittel schon Ende 2023 aufgebraucht sein dürften.

Gibt es denn jetzt für den einzelnen weniger Geld?

Das ist eine Option. Weil die Nachfrage so gross ist, wird das BVU aber bis im Sommer 2022 einen Zusatzkredit beantragen. Ich hoffe, dass wir ihn bekommen.

Sie sprachen von drei Pfeilern.

Der dritte Pfeiler enthält den vom Grossen Rat verlangten indirekten Gegenvorschlag zur Klimaschutzinitiative von SP und Grünen. Es wird eine schlanke Neuauflage des Energiegesetzes geben. Hauptpunkte der gescheiterten Vorlage waren Vorgaben zum Heizungsersatz und zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten. Letzteres lassen wir fallen und setzen in diesem Bereich auf die Solaroffensive

Und was bleibt?

Der Heizungsersatz kommt wieder. Denn beim Beheizen von Gebäuden ist das CO2-Einsparpotenzial enorm. Ölheizungen werden nicht verboten, doch wer seine Heizung ersetzt, muss künftig mindestens 10 Prozent der Energie durch erneuerbare Energie bereitstellen. Das kann geschehen durch Effizienzmassnahmen, alternative Technologien oder durch die Beimischung von Biogas, falls etwa Erdgas verwendet wird Die Bestimmung wird mit einer Härtefallregelung für Hausbesitzerinnen und -besitzer mit wenig Eigenmitteln ergänzt.

Wie ist der Zeithorizont?

Mit unseren Plänen sind wir auf einer Linie mit den Plänen des Bundesrates nach dem Volks-Nein zum CO2-Gesetz. Wir geben unsere neue Vorlage voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 in die Anhörung.

Das wird aber insbesondere SP und Grünen zu wenig weit gehen.

Ich weiss nicht, ob sie ihre Initiative dann zurückziehen oder zur Abstimmung bringen. Ich hoffe sehr, dass die neue Vorlage im Grossen Rat eine Mehrheit findet.

Stephan Attiger: «Der Aargau ist weiterhin ein sehr attraktiver Wohn- und Arbeitsplatzkanton.» Chris Iseli

Auch den Wirtschaftsverbänden wird das zu wenig sein. Sie fordern angesichts des fehlenden EU-Stromabkommens die Planung von Grosskraftwerken.

Ich verweise darauf, dass wir bereits eine Positivplanung zu Wasser- und Windkraft haben. Über unsere Beteiligungen an Axpo und AEW setzen wir uns dafür ein, dass Investitionen in neue Kapazitäten in der Schweiz geschehen. Die Axpo hat beispielsweise mit dem Speicherkraftwerk Linth-Limmern im Glarnerland heute einen Trumpf in der Hand.

Das reicht aber nicht.

Dank den Speicherkraftwerken können wir die Tag-/Nachtspitzen auffangen. Doch für die Winterstromlücke reicht es tatsächlich nicht. Wir erwarten dazu einen Bericht des Bundes anfangs 2022. Sollte der Bundesrat zum Schluss kommen, dass es zur Verhinderung einer Strommangellage neue Kapazitäten braucht, zum Beispiel Gaskombikraftwerke, und entsprechende Richtplananpassungen auf Stufe Kanton, dann machen wir das. Denn der Aargau ist ein möglicher Standort.

Sie wollen Gaskombikraftwerke? Damit vertreiben wir doch den Teufel CO2 mit dem Beelzebub CO2.

Wir müssen nicht heute entschieden, was gebaut wird. Wir müssen jedoch Optionen schaffen. Wenn wir sagen, dass der Stromimport ab 2025 nicht mehr im heutigen Ausmass gesichert und ein neues Grosskraftwerk eine Option sei, müssen wir die Planung heute schon angehen. Wenn ein Gaskombikraftwerk im Winter zwei Monate laufen würde, um die Stromlücke zu decken, und wir dafür den Verbrauch fossiler Energien insgesamt senken, bleibt die Klimabilanz positiv. Zusätzlich könnte der CO2-Ausstoss kompensiert werden.

Aber für zwei Monate im Jahr baut doch niemand ein Kraftwerk, das rechnet sich doch nicht.

Das ist so, da muss der Bund Vorgaben machen, das können wir auch nicht auf kantonaler Ebene lösen. Auch ein Stromkreislauf «nur» für den Aargau wird nicht mehr möglich sein. Es braucht eine schweizerische Lösung, der Energiekanton Aargau kann aber Teil der Lösung sein.

Stephan Attiger: «Ich hoffe, dass wir lernen mit Corona umzugehen.» Chris Iseli

In diesem Jahr hat der Kanton Aargau die Schwelle von 700'000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten. Einst wäre dies gefeiert worden, heute nicht mehr?

Rechnerisch wurde die 700'000er-Grenze am 5. August überschritten. Das zeigt, dass der Aargau weiterhin ein sehr attraktiver Wohn- und Arbeitsplatzkanton ist, auch mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis beim Wohnen, mit guten Schulen und Verkehrsverbindungen. Zudem ist man praktisch von jedem Punkt aus im Aargau zu Fuss in zehn bis 15 Minuten im Grünen. Und wir wollen attraktiv bleiben. Die Konsequenz davon ist Wachstum.

Aber?

Die Kehrseite ist, dass der Platz knapp wird. Wir haben das Siedlungsgebiet gewollt und erfolgreich eingegrenzt, und bauen verdichtet, um Landschaften zu erhalten. Das führt allerdings zu immer mehr Konflikten. Bauherren wollen möglichst rasch bauen, Naturschützer möglichst viel Boden schützen. Auf beiden Seiten kommen Forderungen immer akzentuierter, es gibt immer mehr Baubeschwerden. Damit die zusätzlichen Menschen hier gut leben können, braucht es aber genug Wohnungen, Schulen, Kläranlagen, Spitalbetten, öV, Strassen und Velowege. Für die Gemeinden ist das eine grosse Herausforderung.

Was war rückblickend Ihr Highlight im Landammann-Jahr?

Als wir im Sommer die Coronamassnahmen aufheben konnten, da war das Aufatmen gross.

Und der grösste Tiefschlag?

Den erlebte ich in diesem Spätherbst/Winter, als neue Massnahmen unumgänglich wurden. Ich dachte, das darf nach fast zwei Coronajahren doch nicht wahr sein. Ich weiss, dass es wegen Corona viele sehr schwierige Einzelschicksale gibt. Das ist für jede und jeden Betroffenen sehr tragisch. Aber erfreulich ist bei aller Tragik, dass sich die Wirtschaft bisher erstaunlich gut vom ersten Coronaschock erholt hat. Nun gilt es, die Härtefallmassnahmen für Betroffene aufrecht zu erhalten. Der Aargau hat hier übrigens schon früh überdurchschnittlich geholfen, und zwar aus Überzeugung.

Was ist Ihre grösste Hoffnung für das neue Jahr?

Corona wird nicht einfach verschwinden, das ist mir klar. Ich hoffe aber, dass wir damit umzugehen lernen und Massnahmen aufheben können, sobald es die Situation erlaubt.

