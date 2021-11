Der Aargauer Cordon-bleu-Papst im Interview

Interview Jetzt spricht der Aargauer Cordon-bleu-Papst: «Habe in meinem Leben schon mehrere hundert Cordon bleus gegessen» Zwei Drogenfahnder, die sich privat mögen und Cordons bleus lieben, gründeten zum Spass einen Cordon-bleu-Führer. Der ging durch die Decke. Die Aargauer Hälfte des Gründerduos erklärt, worauf es beim Klassiker ankommt. Martin Messmer Jetzt kommentieren 10.11.2021, 08.49 Uhr

Das ist eines jener Cordons bleus, welche der Schweizer Cordon-bleu-Papst Oli besonders gerne isst. Serviert wird es im Restaurant Aufiberg in Rickenbach SZ. Bild: Oli

Der Cordon-bleu-Papst der Schweiz heisst Oli. Genauer sind es der Aargauer Oli und der Berner Oli, zwei Berufskollegen, die gerne Cordon bleu essen und beschlossen, darüber Gastrokritiken zu verfassen. 2016 ging ihre Facebook-Seite online und kurze Zeit später auch ihr Website «Oli's Cordon bleu Guide», von dem der Aargauer Oli sagt:

«Wir sind aktuell der grösste Cordon-bleu-Führer der Schweiz.»

Die Zahlen sprechen für sich: Auf Facebook hat der Guide 16'000 Abonnenten, 141 Restaurants sind auf dem Guide bereits verzeichnet und eine einzelne Restaurant-Besprechung auf ihrer Website erzielt schon mal Reichweiten von knapp einer halben Million Views, sagt Oli auf Anfrage. Das erreichen auch bei den grössten Schweizer Nachrichtenportalen nur besonders gut laufende Artikel.

Die Olis haben also definitiv etwas zu sagen in Sachen Cordons bleus. In Medienberichten wurden sie denn auch schon als Experten herangezogen, da ist ja schliesslich auch ihre jahrelange Expertise. «Ich habe in meinem Leben schon mehrere hundert Cordon bleus gegessen», sagt der Aargauer Oli. Von ihm wollten wir deshalb wissen, was ein gutes Cordon bleu ist.

Kommen wir gleich zur Kernfrage: Was macht ein gutes Cordon bleu aus?

Der Käse ist das Herz eines jeden Cordon bleus. Würzig muss er sein. Wir selber lieben das klassische Cordon bleu mit Greyerzer, Appenzeller oder einem guten Bergkäse. Spezialkreationen sind nicht so unser Ding. Ob Schwein oder Kalb, ist dabei definitiv Geschmackssache. Wir mögen beides. Qualitativ hochwertiges Fleisch soll es sein. Nach dem ersten Bissen ist schnell klar, ob ein Cordon bleu top oder flop ist. Knusprige Panade, zartes Fleisch und ein würziger Käse sind jedoch die Grundlage für ein positives Erlebnis.

Sie sind also Cordon-bleu-Purist. Warum stehen Sie nicht so auf Variationen?

Einerseits bestellen wir immer klassische Cordon bleus, weil das die Vergleichbarkeit unserer Gastrokritiken in den vielen verschiedenen Restaurants sicherstellt. Und in Sachen Cordons bleus sind wir Olis einfach alte Schule. Zum Beispiel Ananas oder derlei in einem Cordon bleu schätzen wir nicht so.

Und was ist bei einem Cordon bleu das absolute No-Go?

Toastkäse aus dem Plastikbeutel. Toastkäse geht gar nicht. Es gibt aber leider Wirte, die solches Zeug in ihre Cordons bleus reintun, dabei hätten sie in ihrem Dorf um die Ecke die beste Käserei. Unverständlich.

Cordon bleu ist eine Art inoffizielles Nationalgericht. Warum mögen alle Cordon bleu?

Es ist wohl die Kombination der verschiedenen Geschmäcker und Zutaten, die es ausmacht. Knusprige Panade, Käse und Fleisch, das ist einfach eine gute Kombination. Kommt dazu: Cordon bleu esse ich persönlich ausschliesslich im Restaurant, ich bereite nie eines selber zu. Es ist ein klassisches Essen, das man bestellt, wenn man auswärts essen geht. Und so geht es wohl vielen anderen Personen auch.

Und die informieren sich dann vor ihrem Cordon-bleu-Essen auf Ihrem Guide. Wie erklären Sie sich dessen riesigen Erfolg?

Wir sind sehr neutral und stellen immer das Cordon bleu in den Vordergrund, nicht uns als Personen, wir treten ja anonym auf. Dies übrigens natürlich auch, weil ich beruflich als Drogenfahnder im verdeckten Bereich ermittle und mein Berufskollege früher auch, er ist immer noch bei der Polizei tätig. Wir bekommen nach unseren Testessen viel Feedback von Leserinnen und Lesern, die uns in die Restaurants, die wir besuchen, nachreisen und dort ebenfalls Cordon bleu essen. Viele urteilen dann über diese gleich wie wir, wir liegen also nicht falsch mit unseren Einschätzungen. Ein weiterer Grund für den Erfolg unseres Guides könnte sein, dass wir die ganze Sache auch mit Humor nehmen. Wir sind zwar durchaus auch kritisch, würden aber nie ein Restaurant in Grund und Boden schreiben.

Wie genau funktioniert ihr Guide?

Jede Restaurantkritik ist von uns selbst verfasst. Wir besuchen auch Restaurants, die uns von unseren Followern empfohlen werden. Und auch Drittpersonen, natürlich auch Wirte, können auf unserer Liste ihre Restaurant-Tipps eintragen. Diese werden dann von unserer Leserschaft mit Sternen bewertet.

An vielen Orten werden 700-grämmige Cordons bleus angeboten oder gar kiloschwere. Was ist davon zu halten?

So präsentieren sich die beiden Olis. Sie treten anonym auf, aus zwei Gründen: Sie arbeiten als Drogenfahnder bei der Polizei. Und sowieso: «Wir stellen das Cordon bleu in den Mittelpunkt, nicht uns als Personen», sagt der Aargauer Oli. Bild: PD

Sagen wir mal so: Mein Kollege und ich essen gerne viel. Mein Kollege schafft locker eineinhalb Kilo schwere Cordons bleus, meine Schmerzgrenze liegt bei einem Kilo. Aber wir machen nie Food Waste. Wenn wir nicht alles essen, nehmen wir den Rest mit. Die wichtigste Regel in Sachen Grösse ist: Qualität geht vor Quantität. Man muss wissen, dass kleinere Cordons bleus viel leichter herzustellen sind als grosse. Denn grosse müssen oft aus mehreren Fleischstücken zusammengesetzt werden, da ist es schwierig, zu verhindern, dass der Käse nicht ausläuft. Sicher kann man festhalten, dass unsere Leserinnen und Leser voll auf Grösse abfahren. Je grösser, desto besser. Das sieht man auch auf unseren Social-Media-Kanälen: Wenn wir ein Bild von einem riesigen Cordon bleu posten, bekommt dieses viel mehr Likes als ein Bild eines kleinen Cordon bleus.

Vegane oder vegetarische Ernährung boomt. Sehen Sie die Schweizer Cordon-bleu-Kultur mittelfristig in Gefahr?

Nein. Wir bekommen ja auch viele Empfehlungen von Restaurants, die vegetarische Cordons bleus anbieten.

Vegetarische Cordons bleus?

Nun, gegessen habe ich noch nie eines. Aber rein optisch sehen die nicht schlecht aus, würde mich schon mal reizen.

Mögen Sie eigentlich auch Wiener Schnitzel, den kleinen Bruder vom Cordon bleu?

Sicher. Kein Problem, esse ich.

