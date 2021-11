Aargauer Steueramtschef half früher Firmen, Steuern zu optimieren

Interview Der neue Aargauer Steueramtschef half früher grossen Firmen, Steuern zu optimieren – das sagt er zur geplanten Firmensteuer-Senkung Der neue Aargauer Steueramtschef Daniel Schudel erklärt im Interview, warum der Kanton Aargau mit der Steuergesetzrevision 2022 für Firmen deutlich attraktiver wird. Und er verrät, welche Faktoren für Firmen noch wichtiger sind als die Steuern. Mathias Küng Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Daniel Schudel im Interview zu den dynamischen Effekten der geplanten Steuergesetzrevision. Alex Spichale

Der Gewinnsteuersatz für Firmen soll im Aargau zeitlich gestaffelt auf 15,1 Prozent sinken. So soll der Kanton wettbewerbsfähig bleiben, argumentiert die Regierung. Allerdings sind die positiven dynamischen Effekte, die die Regierung als Folge der neuesten Steuergesetzrevision errechnet hat, für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Für Gemeindeammännerpräsident Patrick Gosteli sind sie «wissenschaftlich begleitetes Kristallkugellesen».

Der Grosse Rat wird am 7. Dezember über die Vorlage entscheiden. Was hat es mit den dynamischen Effekten auf sich? Daniel Schudel verglich fast 20 Jahre für internationale Firmen in der Schweiz als Tax Officer steuerliche Vorteile von Kantonen. Jetzt ist er aargauischer Steueramtsvorsteher und nimmt Stellung zur Kardinalfrage dieser Vorlage.

Herr Schudel, was sind dynamische Effekte einer Gewinnsteuersatzerhöhung oder -senkung?

Daniel Schudel: Steuersenkungen lösen Verhaltensänderungen bei den Entscheidungsträgern der Firmen aus. So wird es beispielsweise steuerlich attraktiv, die wertschöpfenden, gewinnbringenden Aktivitäten in den Aargau zu verlagern oder gar eine bestehende Firma von einem anderen Kanton in den Aargau zu verlegen. Auf den daraus entstehenden Gewinnen resultieren dann zusätzliche Steuererträge für die Gemeinde, in der die Firma angesiedelt ist und auch für den Kanton. Diese positiven Effekte werden als dynamische Effekte bezeichnet. Dazu zählen auch die verhinderten Wegzüge.

Gemeindeammännerpräsident Patrick Gosteli bezeichnet diese Effekte als wissenschaftlich begleitetes Kristallkugellesen. Sind sie das?

Nein, das sind sie nicht. Prognosen sind jedoch stets mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Unser Szenario basiert auf vertieften Berechnungen, begründeten Annahmen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums, der Einwohnerzahl sowie fundierten Erfahrungswerten der Expertengruppe, bei der auch Mitglieder von BAK Economics mitgewirkt haben.

Trotzdem sind diese Zahlen nur sehr schwer fassbar.

Die Faktoren können von Fall zu Fall variieren. Einerseits ist die Stärke der Verhaltensänderungen je nach Betriebsgrösse, Branche etc. unterschiedlich. Andererseits reagieren die Unternehmen unterschiedlich schnell auf steuerliche Veränderungen. Auch grundlegende Standortentscheidungen und zusätzliche Investitionen hängen von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich beeinflussen attraktive Rahmenbedingungen, zu denen attraktive Steuersätze zweifellos zählen, diese strategischen Entscheidungen nachweislich positiv. Es ist jedoch nicht leicht, jeden einzelnen Faktor zu quantifizieren.

Sie haben fast 20 Jahre für internationale Firmen in Zug, Zürich, Luzern und Baselland die Steuern der Kantone scharf beobachtet. Wie wichtig ist denn für Firmen dieser Faktor?

Bei den Entscheidungsträgern spielen etliche Faktoren eine wichtige Rolle. Sie werden entsprechend gewichtet. Je nach Einschätzung und Bedarf der Firmen ändert sich die Gewichtung. Untersuchungen zeigen regelmässig, dass die Steuerbelastung zu den Top-5-Entscheidkriterien gehört.

Und was ist am wichtigsten?

Noch höher als Steuern werden häufig nur die Verkehrsanbindung, günstige Boden- oder Mietpreise sowie die Verfügbarkeit von Fachkräften gewichtet. Der Aargau steht im direkten Wettbewerb mit den deutlich attraktiveren Gewinnsteuern in anderen Kantonen oder Ländern.

Daniel Schudel: «Der Faktor Steuern hat den Vorteil, dass er finanziell einfach bezifferbar ist.» Alex Spichale

Wie agieren denn Firmen in solchen Situationen?

Aus meiner Berufserfahrung als Head of Group Tax kenne ich diese Aspekte bestens. Für die Verschiebung von Aktivitäten in attraktive Kantone sind heute keine Bautätigkeiten mehr notwendig, sondern Einheiten können einfach verlagert werden. Grössere Firmen siedeln ihre Hauptsitze mit den wertschöpfendsten Funktionen oft dort an, wo es auch steuerlich für sie sehr attraktiv ist.

Was für Diskussionen spielen sich vor so einem Entscheid ab?

Selbstverständlich fliessen verschiedene Faktoren ein. Der Faktor Steuern hat den Vorteil, dass er finanziell einfach bezifferbar ist. Steuerersparnisse können die Unternehmen in künftige Businesspläne einrechnen. Und oft werden die eingesparten Steuern in neue Produkte oder in zusätzliche Mitarbeitende investiert.

Eine Expertengruppe des Kantons befürchtet, ohne Steuersenkung müsste man in den kommenden Jahren den Wegzug von fünf der 71 grossen Konzerne im Aargau befürchten. Welche sind das?

Sie werden verstehen, dass ich Ihnen aus Datenschutzgründen keine Namen nennen darf. Diese Schätzung basiert auf bisherigen Erfahrungen des kantonalen Steueramtes und der Expertengruppe, der auch Mitglieder von BAK Economics angehören.

Die Expertengruppe erwartet zusätzlich, dass ohne Senkung jährlich etwa 30 KMU wegziehen. Wird das nicht durch den Zuzug anderer kompensiert? Jährlich kommen ja etwa 900 dazu?

Die Expertengruppe erwartet, dass aufgrund der Steuersatzsenkung und der flankierenden Massnahmen pro Jahr etwa 30 KMU nicht wegziehen werden. Damit verbunden ist der Erhalt von vielen Arbeitsplätzen in den verschiedensten Gemeinden im Aargau. Zwischen 2017 und 2020 hat der Aargau ein jährliches Wachstum von etwa 900 zusätzlichen steuerpflichtigen juristischen Personen verzeichnet. Bei sehr vielen dieser Firmen handelt es sich um eher kleinere und mittelgrosse Unternehmen.

Spürt man einen Rückgang bei Zuzügen und Neugründungen – oder mehr Wegzüge, seit der Aargau den dritthöchsten Firmensteuertarif hat?

Fakt ist, dass der Druck auf den Kanton Aargau in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Viele Kantone haben Steuerreformen umgesetzt und die Steuern gesenkt. Ein Firmenwegzug erfolgt oft aus einer Kombination von wirtschaftlichen und steuerlichen Gründen. Wir wissen aber aus unserem regelmässigen Austausch mit Wirtschaftsvertretern, Entscheidungsträgern und von den beiden Wirtschaftsverbänden, dass solche Überlegungen in den Firmen stark zunehmen. Bei mittelgrossen und grösseren Firmen, die wegen

Covid-19 wirtschaftlich zusätzlich unter Druck kamen, zeigt sich das noch akzentuiert. Es wurden aber auch viele Neugründungen vorgenommen.

Daniel Schudel: «Mit der gezielten Senkung des oberen Steuertarifs wird für Firmen ein Anreiz geschaffen, im Aargau zu wachsen.» Alex Spichale

Aber das ist doch erfreulich.

Ja, diese Firmen werden bis zu einem Gewinn von 250'000 Franken mit 15,1 Prozent besteuert. Wir wissen aber auch, dass es eine Korrelation zwischen der Bedeutung der Steuern und der Firmengrösse gibt. Mit der gezielten Senkung des oberen Steuertarifs wird für Firmen ein Anreiz geschaffen, im Aargau zu wachsen. Es ist das Ziel des Regierungsrats, das Ressourcenpotenzial im Aargau auszuschöpfen. Attraktive Steuern unterstützen dies.

Bei Nachbar Zürich ist die Steuerbelastung aber noch etwas höher als im Aargau. Zürich bleibt trotzdem konkurrenzfähig.

Ja, weil Zürich der Wirtschaftsmotor der Schweiz ist und andere Wettbewerbsvorteile hat: eine internationale Ausstrahlung und eine hohe Anziehungskraft, auch für internationale Konzerne, viele hochqualifizierte Fachkräfte, Uni, ETH, Topverkehrsanbindungen, gerade mit dem Flughafen. Zürich ist deshalb gegenüber dem Aargau im Vorteil, auch wenn unser Kanton attraktive Standortqualitätsfaktoren hat. Wenn der Aargau seine Steuern senkt, wird er attraktiver und bleibt konkurrenzfähig.

Dann müsste er doch so weit runtergehen wie Zug oder der Stadtkanton Basel.

Nein, es geht vielmehr darum, die Steuerdifferenz zwischen den Kantonen so weit zu verkleinern, dass es sich für eine Firma nicht mehr lohnt, deshalb den Kanton zu wechseln. Der Wechsel ist ja auch mit Kosten verbunden.

Wann lohnt es sich denn?

Es ist für eine Firma relativ einfach, in einem Tiefsteuerkanton eine Holding zu eröffnen, ohne ihren Standort im Aargau aufzugeben. So kann sie Steuersubstrat an einen Ort verlagern, wo es tiefer versteuert wird. Das geschieht stetig und leise. Je höher die Steuerdifferenz, desto eher lohnt es sich. Wenn der Aargau seinen Steuersatz sukzessive auf 15,1 Prozent senkt, lohnen sich die Transaktionskosten für solche Gewinnverlagerungen nicht mehr und der Ertrag bleibt dann im Aargau.

Aber wie funktioniert so eine Verlagerung?

Bei den dynamischen Effekten steht die Verlagerung von Geschäftsaktivitäten und Funktionen innerhalb eines Konzerns im Fokus. Dabei geht es um besonders wertschöpfende und gewinnbringende Tätigkeiten.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel das Management, die Finanzierung, die Bewirtschaftung der Immaterialgüter wie etwa von Patenten, Handelsmarken oder Markennamen. Diese oft sehr rentablen Tätigkeiten, die in der Wertschöpfung einer Firma oft einen ansehnlichen Teil ausmachen, sind mobil und können relativ einfach von einer ausserkantonalen Konzern- auf die andere Konzerngesellschaft im Aargau verlagert werden.

Und damit von einem Kanton in einen anderen, während die Werkhallen an Ort bleiben?

Ja, genau. Solch gewinnbringende Funktionen können erfahrungsgemäss aufgrund einer Steuersatzsenkung aber auch in die aargauische Konzerngesellschaft (zurück-)verlagert werden. Zum Teil müssen nicht einmal physische Vermögenswerte und oft nur wenig hochqualifiziertes Personal bewegt werden.

Und wie geht das konkret?

Bei einer Finanzierungsfunktion zum Beispiel wird das Darlehen mit den notwendigen Finanzmanagern transferiert. Diese für den Konzern aus steuerlicher Sicht vorteilhaften Gewinnverlagerungen erfolgen stetig. Eine Steuersatzsenkung von 18,6 Prozent auf 15,1 Prozent bedeutet da eine spürbare Kostensenkung, was die Attraktivität des Aargaus deutlich steigert.

Ist denn dieser Anreiz überhaupt stark genug?

Ja, diese Senkung ist ein Anreiz für eine Firma, die Steuerauswirkungen neu zu berechnen und zu evaluieren und effektiv gewinnbringende Tätigkeiten in den Aargau zu verlegen. Bei Neuansiedlungen von internationalen Firmen erscheint der Kanton Aargau oft nicht auf der sogenannten Shortlist, weil die Steuerbelastung heute noch deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt liegt und der Aargau heute deshalb leider oft schon sehr früh als möglicher Kandidat ausscheidet. Das wollen wir mit der Steuergesetzrevision 22 ändern.

Zur Person Daniel Schudel (1972) lic. oec. HSG, eidg. dipl. Steuerexperte. Verheiratet, zwei Söhne. Beruflicher Werdegang: 1999 bis Ende 2002 Tax Consultant bei PricewaterhouseCoopers AG/STG Schweizerische Treuhandgesellschaft, Zürich. Von 2003 bis Ende 2005 Corporate Tax Counsel bei Clariant International AG, Muttenz. 2006 bis Ende 2008 war er Head Corporate Tax bei der Firma Forbo International SA, Baar. 2009 bis Ende 2015 schliesslich Head of Group Tax bei Nobel Biocare Management AG, Kloten, danach ein Jahr Head of Group Tax bei Teka BV, Zug. In seiner letzten Station in einer privaten Firma vor seinem Wechsel zum Kanton Aargau als neuer Steueramtsvorsteher war Schudel 2017 bis März 2021 Vice President Corporate Tax bei Swiss Steel Holding AG, Luzern.

So kommen die Firmensteuern zusammen Von den rund 340'000 statistisch erhobenen Beschäftigten in Aargauer Arbeitsstätten im Jahr 2017 entfallen laut Regierungsbotschaft zur Steuergesetzrevision 2022 rund 35'000 (10,3 Prozent) Beschäftige auf 71 Grossunternehmungen, die über 1 Million Franken Kantons- und Gemeindesteuern pro Jahr bezahlen. Sie weisen im Durchschnitt einen steuerbaren Gewinn von rund 21 Millionen Franken auf. Rund 90'000 Mitarbeitende (26,5 Prozent) zählen weitere 1250 Unternehmen, die zwischen 50'001 Franken und 1 Million Franken Kantons- und Gemeindesteuern zahlen. Rund 145'000 Beschäftigte (42,6 Prozent) entfallen auf 11'260 Unternehmen, welche Kantons- und Gemeindesteuern zwischen 845 und 50'000 Franken zahlen. Rund 70'000 (20,6 Prozent) der Beschäftigten sind jenen 12'962 Unternehmen zuzuordnen, welche die jährliche Mindeststeuer von 845 Franken entrichten. Die heutige obere Tarifstufe von 18,6 Prozent gelangte im Jahr 2017 bei 2321 Firmen zur Anwendung.