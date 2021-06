Aargauer Impfchef: U-30-Jährige nicht impfwillig

Der Kanton Aargau teilte am Donnerstag mit, dass in der vergangenen Woche fast 50'000 Corona-Impfungen verabreicht wurden. Das ist Rekord. Ist die Aargauer Impfkampgange also auf Kurs? Wir haben beim Verantwortlichen nachgefragt.

ArgoviaToday 11.06.2021, 07.46 Uhr