Interaktive Karten So hat Ihre Aargauer Gemeinde abgestimmt Die Farbe Rot dominiert den Abstimmungssonntag im Aargau: Das Stimmvolk hat drei von vier Vorlagen deutlich abgelehnt und eine nur hauchdünn angenommen. Das sind die Ausreissergemeinden und die deutlichsten sowie die knappsten Resultate. 13.02.2022

Alle 200 Aargauer Gemeinden lehnten das Tierversuchsverbot ab. Die Abschaffung der Stempelsteuer befürworteten nur zwei Gemeinden: Oberwil-Lieli und Bergdietikon. Nicht viel besser erging es dem Mediengesetz. Sechs Gemeinden stimmten Ja: Mellikon, Ennetbaden, Turgi, Aarau, Oberrüti und Rheinfelden. Die anderen 194 Gemeinden erteilten dem Gesetz eine Abfuhr.

Interaktive Karte: So haben die Gemeinden abgestimmt

Mellikon wurde seinem Ruf als links stimmende Gemeinde gerecht und lehnte die Abschaffung der Stempelabgabe am wuchtigsten aller Gemeinden ab – mit 88,1 Prozent oder 74 Nein- zu 10 Ja-Stimmen.

Schweizweit war das Stimmvolk nur in zwei Gemeinden geschlossener gegen die Abschaffung: In Rebévelier (BE) sagten 95,5 Prozent Nein und in Bister (VS) stand auf allen 14 gültigen Stimmzetteln Nein, was eine Quote von 100 Prozent bedeutet.

Beim Mediengesetz sticht Mellikon mit dem höchsten Ja-Anteil hervor: 57,5 Prozent. Beim Tabakwerbeverbot sagten nur drei Gemeinden deutlicher Ja als die Kleingemeinde (225 Einwohnerinnen und Einwohner), nämlich Baden, Windisch und Turgi (64,8%). Mandach hielt am wenigsten von dem Werbeverbot: 70,2 Prozent sagten dort Nein.

Das Tierversuchsverbot wurde in allen Gemeinden deutlich abgelehnt – am klarsten in Oberrüti (87,8%). Den höchsten Ja-Anteil verzeichnet Burg mit 34,4 Prozent. Schweizweit fand die Initiative nur in einer Gemeinde eine Mehrheit – im Bündner Dorf Santa Maria in Calanca.

Es gab auch einige enge Resultate. In Baden wurde das Mediengesetz mit nur sechs Stimmen Unterschied abgelehnt.

Am knappsten ging es beim Tabakwerbeverbot zu und her. Der Aargau stimmte ihm mit 50,1 Prozent zu (538 Stimmen Unterschied). In Zufikon herrschte gar Gleichstand: 669 Ja- standen 669 Nein-Stimmen gegenüber. Zeiningen und Koblenz sagten mit je einer Stimme Unterschied Ja. Gleich knapp, aber in die andere Richtung ging die Abstimmung in Gränichen, Oeschgen und Mönthal aus. Sie lehnten das Werbeverbot mit einer Stimme Unterschied ab.

Die Auslandaargauerinnen und -aargauer stehen bei Abstimmungen selten im Fokus. Am Sonntag waren sie beim Tabakwerbeverbot das Zünglein an der Waage. Sie stimmten der Initiative mit 1609 Ja- zu 831 Nein-Stimmen zu und verhalfen ihr so zur Ja-Mehrheit von 50,1 Prozent. Ohne diese Stimmen hätte ein Nein von 49,9 Prozent resultiert.

