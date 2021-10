Der erste «ICT LearnHub» im Aargau ist in Mägenwil eröffnet

Informatik-Zukunft Weg vom klassischen Schulzimmer: Der erste «ICT LearnHub» im Aargau ist eröffnet In Mägenwil gibt es nun den ersten ICT LearnHub im Aargau. Das zukunftsweisende neue Zentrum des Informatikwissens richtet sich an Jugendliche, die in der Informatikbranche eine Ausbildung absolvieren. Mathias Küng Jetzt kommentieren 31.10.2021, 18.00 Uhr

Serge Frech (r.), Geschäftsführer ICT-Berufsbildung Schweiz, spricht im künftigen Ausbildungs- und Schulungsraum anlässlich der Einweihung des ICT LearnHub in Mägenwil. Henry Muchenberger

«Wir wollen Wissen nach den neuesten Bildungsmethoden vermitteln», sagte Daniel Heuberger. Zur Eröffnung des ICT (Informatik + Kommunikationstechnik) LearnHub in Mägenwil durfte der CEO des ICT LearnHub rund 50 Gäste begrüssen. Das Angebot des LearnHub richtet sich an Jugendliche, die in der Informatikbranche eine Ausbildung absolvieren.

Für Regierungsrat Alex Hürzeler ist dessen Eröffnung ein bedeutender Meilenstein. Es sei wichtig, dass sich die Branche in der Ausbildung engagiere. Das stärke den Aargau. Dieser sei nicht nur bevölkerungsmässig der viertgrösste Kanton, sondern auch bei der Ausbildung im ICT-Bereich, ergänzte er. Das schulische Konzept im Aargau sei, so Hürzeler, in der Berufsbildung Baden und der alten Kantonsschule Aarau konzentriert.

Regierungsrat Alex Hürzeler spricht seine Grussbotschaft. Henry Muchenberger

Mit den überbetrieblichen Kursen (ÜK) im LearnHub wird die Ausbildung in den Lehrbetrieben und der Berufsschule ergänzt. Erstmals kommen Jugendliche ab 1. November in den Genuss des neuen Wissenstransfers. Wie der LearnHub die Ausbildung befeuern soll, zeigen die Initianten an der Eröffnung auch symbolisch: Sie zündeten drei Tischbomben.

Weg vom klassischen Schulzimmer und Frontalunterricht

Der LearnHub im Gewerbezentrum Mägenwil besteht momentan noch aus einem Raum. Mit diesem «offenen Lernraum» wollten die Planer bewusst weg vom klassischen Schulzimmer und Frontalunterricht. Anstelle von Stuhlreihen mit Bänken steht im Zentrum der sogenannte Center-Point, ein langer hölzerner Tisch. Die weiteren Raumelemente sind der Elevation-Point, ein erhöhter Tisch mit vier Barhockern, der Focus-Point, eine mit Paravents abgetrennte Ecke mit Tisch und Stühlen sowie der Info- und Relax-Point mit kleineren Hockern. Steckdosen, um die Notebooks ans Elektrizitätsnetz anzuschliessen, gibt es viele, dagegen funktioniert der Zugang zum Internet via WLAN.

Daniel Flück, ICT-Ausbildner, erläutert das Ausbildungskonzept. Henry Muchenberger

«Die Kollaboration bei der Arbeit soll im Vordergrund stehen»

Die Jugendlichen werden ihre eigenen Notebooks mitbringen. Deshalb gibt es, so Heuberger, keine klassischen Arbeitsplätze mehr: «Die Kollaboration bei der Arbeit soll im Vordergrund stehen.» Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können sich in dem Bereich niederlassen, der ihnen bei der zu lösenden Aufgabe am besten zusage. Denn, so Daniel Flück zum Ausbildungskonzept: «Der berufliche Nachwuchs soll eine qualitativ hochstehende Ausbildung geniessen.»

Ob der Ausbildungsraum auch künftig so aussehen wird, ist noch offen. Die Leitung wird beobachten, ob sich die Raumelemente bewähren. «Wir wollen den Raum mit den Jugendlichen zum Leben erwecken.» Der LearnHub in Mägenwil soll der erste Ansprechpartner im Bereich ICT werden. Dessen wichtigste Partner sind die Ausbildungsbetriebe, deren stetige Rückmeldungen eine hohe Qualität der Ausbildung gewährleisten sollen.

Als Trägerin wurde im Juli 2021 die ICT LearnHub AG mit Verwaltungsrat Carlo Pirola gegründet. Die Idee dazu entstand 2019 im Vorstand der ICT Berufsbildung Aargau. Diese Organisation wollte mit einem ÜK-Ausbildungszentrum auf den Bildungsplan 2021 vorbereitet sein. Mit Unterstützung von Competec/Brack.ch wurde der Gewerbepark Mägenwil als Standort gefunden.

Roland Brack, Gründer und Inhaber von Brack.ch, spricht anlässlich der Einweihung des ICT LearnHub. Henry Muchenberger

Hier nahm vor 25 Jahren die Geschichte von Brack ihren Anfang

Mit Grussbotschaften wandten sich Roland Brack (Verwaltungsratspräsident Competec-Gruppe) und Martin Lorenz (CEO Competec-Gruppe) an die Eröffnungsgäste. Auch dieses Unternehmen befindet sich im Gewerbepark Mägenwil. Roland Brack erinnerte daran, dass er vor 25 Jahren im Gewerbepark sein erstes Büro hatte. «Hier nahm die Geschichte von Brack ihren Anfang.» Er hofft, dass Mägenwil zum ebenso erfolgreichen ICT-Kompetenzzentrum wird.

Der Nachwuchsförderung auf einer noch früheren Stufe widmet sich die ICT Scouts + Campus. Diese Organisation führt Workshops für Schülerinnen und Schüler durch. Diejenigen, die sich von diesem Angebot faszinieren lassen, sollen für den Eintritt in eine entsprechende Lehre gewonnen werden und damit einmal im neuen ICT LearnHub Ausbildungssequenzen absolvieren. Eine weitere Voraussetzung dafür: Die Unternehmen müssen entsprechende Ausbildungsplätze anbieten. Dies ist noch eines der Probleme.

(Von rechts) Serge Frech, Geschäftsführer ICT-Berufsbildung Schweiz, Regierungsrat Alex Hürzeler, Daniel Heuberger, CEO ICT Learnhub, Roland Brack, Gründer und Inhaber von Brack.ch, Carlo Pirola, VR-Präsident ICT Learnhub, Martin Lorenz, CEO Competec-Gruppe, und Daniel Flück, ICT-Ausbildner. Henry Muchenberger

Während der Eröffnungsfeier wurde mehrfach betont, dass der Bedarf an weiteren Ausbildungsplätzen ausgewiesen ist und dass Jugendliche an der Ausbildung interessiert seien. Dies vor allem auch im Hinblick auf den laufend steigenden Bedarf an Fachkräften. Dieser dürfte, verursacht durch den stotternden Welthandel in den letzten Monaten, sogar noch stärker steigen. Produktionsstätten werden in die Schweiz zurückverlegt, was Arbeitsplätze für gut ausgebildete Fachkräfte schafft. Auf dem Weg, diese auszubilden, will der LearnHub ein wichtiges Element sein.