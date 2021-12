Industrie ABB investiert in Untersiggenthal 40 Millionen Franken, um im Kampf um Fachkräfte mit Google & Co. mithalten zu können Hauptteil der grössten ABB-Investition in der Schweiz während den letzten zehn Jahren ist ein neues, globales Kompetenzzentrum für Leistungselektronik. Viel Glas, viel Licht, offene, flexible Arbeitsumgebung – im Kampf um Fachkräfte wird die Attraktivität des Arbeitsplatzes immer zentraler. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 20.05 Uhr

So soll das neue Kompetenzzentrum Leistungselektronik der ABB in Untersiggenthal dereinst aussehen. Zvg / Aargauer Zeitung

Unweit des Wasserschlosses, wo Aare, Limmat und Reuss zusammenfliessen, entsteht in Untersiggenthal das Leuchtturmprojekt der ABB Schweiz: Ein globales Kompetenzzentrum für Leistungselektronik. Insgesamt investiert der Weltkonzern rund 40 Millionen Franken in die Modernisierung des Standortes (für rund 5 Millionen wurde die Betriebsfeuerwehr modernisiert, der Rest fliesst in den Neubau). Nie während der letzten zehn Jahre hat die ABB in der Schweiz mehr investiert.

Und doch sagt Morten Wierod, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik und Mitglied der Konzernleitung, die Entscheidung zu investieren, sei ihm leicht gefallen. Die ABB habe am Standort Untersiggenthal eine lange Geschichte (sie betreibt den Standort seit 1967). Kurz vor dem Spatenstich zum Neubauprojekt am Limmatufer sagte der Norweger:

«Die Geschichte führt uns nicht in die Zukunft, aber sie gibt Glaubwürdigkeit.»

Vor allem auch, weil es eine Geschichte der Innovation ist. Und genau das soll hier künftig noch fokussierter geschehen: Innovation.

Landammann Stephan Attiger, Frau Gemeindeammann Untersiggenthal Marlène Koller, Konzernleitungsmitglied Morten Wierod, der Vorsitzende der Geschäftsleitung ABB Schweiz Robert Itschner und Architekt Manuel Alberati (v.l.n.r.) beim Spatenstich für das neue, globale Kompetenzzentrum Leistungselektronik der ABB in Untersiggenthal. Alex Spichale

Im Bereich der Leistungselektronik bedeutet Fortschritt vor allem Energieeinsparung durch effizientere Technologien. So habe man zum Beispiel gerade für die SBB die Bahn2000-Lokomotiven umgerüstet und die Leistungselektronik erneuert, erzählt Robert Itschner, Vorsitzender der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Itschner: «Die SBB können dank dieser Neuerung rund 30 Gigawattstunden Strom pro Jahr einsparen, was in etwa dem Verbrauch einer mittelgrossen Stadt wie Olten entspricht.»

Rund 750 Menschen sollen im neuen Gebäude arbeiten

500 Arbeitsplätze bietet das sechsstöckige und rund 30 Meter hohe Gebäude, wenn es in etwas mehr als zwei Jahren bezugsbereit ist. Davon ausgehend, dass künftig selten alle Mitarbeitenden vor Ort sein werden, soll es die Heimat von rund 750 Mitarbeitenden werden. Eine Fassade aus speziell langlebigem Holz, viel Glas und folglich Licht, offene Räume, durchlässige Etagen – das sind in Kürze die wichtigsten Eigenschaften des Baus aus architektonischer Sicht. Die ABB habe zwei zentrale Forderungen an die Architektur gehabt, so Architekt Manuel Alberati: Sie muss nachhaltig sein und Interaktion ermöglichen.

Konkret heisst das, dass der Neubau den Minergie-Eco-Standard erfüllen wird. Neben Wärmepumpe und spezifischen Dämmmaterialien wird zum Beispiel auch mindestens 50 Prozent Recycling-Beton verwendet und die Fassade aus Holz gemacht. Der Bau soll schliesslich auch ein Statement sein, ein Bekenntnis zu den ambitiösen Nachhaltigkeitszielen der ABB. Bis 2030 will der Weltkonzern klimaneutral sein und seinen Kunden helfen 100 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.

Attraktive Arbeitsplätze wie Google sie bietet

Aber das neue Kompetenzzentrum soll eben auch Begegnung fördern. Denn, so ABB-Schweiz-Chef Itschner: «Innovation hat viel damit zu tun, dass Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen zusammenkommen.» Deshalb sei es zentral, dass man auch Orte schafft, wo dies möglich ist. Das Büro ist nicht mehr der Ort, wo jeder für sich hinter seinem Computer herumtüftelt, sondern der Ort, wo man sich trifft und spricht, kreativ ist.

Google hat diese Entwicklung angestossen, hat seinen Mitarbeitenden mehr Freiräume gegeben und so digitale Innovation vorangetrieben wie kaum ein anderes Unternehmen. Heute sei es «state of the art», so Itschner. Überall setzt man auf Begegnung und flexible Arbeitsumgebungen. Wer im Wettkampf um Fachkräfte nicht den Kürzeren ziehen will, muss mitziehen. «Es arbeiten schon viele sehr motivierte Leute hier. Aber wir müssen auch neue Talente für uns gewinnen können», sagt Adrian Rothenbühler, Leiter des ABB-Werkes in Untersiggenthal. Nicht zuletzt, weil man dort nicht die gleichen Annehmlichkeiten bieten kann wie urbanere Gegenden.

Landammann Attiger: «Das ist ein Commitment für die Zukunft im Aargau»

Für den Kanton Aargau ist das Millionen-Investment der ABB ein «grosses Commitment für die Zukunft und die Region», wie Landammann Stephan Attiger sagte. Stolz spricht er von der ABB als «Mutter der Industriegeschichte», betont den guten Austausch, den man mit dem Unternehmen habe, erinnert an die weiteren Standorte im Kanton. Das Forschungszentrum in Dättwil, die Standorte in Baden und Birr. Und Attigger weiter: «Klimawandel und Energiewende stellen uns vor neue Herausforderungen. Da bin ich froh haben wir ein Unternehmen bei uns in der Region, das die Gesellschaft genau in diesen Bereichen vorwärtsbringt.»

Rund 750 Tage dauert es noch bis das Gebäude fertig ist. Es wird eine Hommage an den Industriestil der 20er-Jahre, eingebettet in die Auenlandschaft entlang der Limmat. Eine Attraktion für alle, vor allem aber für die so begehrten Fachkräfte.

