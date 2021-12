SP Aargau will eine Impfpflicht – andere sind skeptisch

Impfen SP Aargau will eine Impfpflicht – Gesundheitspolitiker anderer Parteien sind skeptisch Nur mit der Impfung sei die Pandemie in den Griff zu bekommen, sagt die SP Aargau und fordert darum eine allgemeine Impfpflicht. Grossrätinnen und Grossräte anderer Parteien sind dagegen: Die Diskussion komme zu spät, findet Severin Lüscher von den Grünen, Zwang löse das Problem sowieso nicht, sagen andere. Eva Berger Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Eine Frau wird gegen Covid-19 geimpft. Sie ist damit zwar bei der Mehrheit, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, bräuchte es eine Quote von mindestens 80 Prozent. Tobias Garcia

Knapp 66 Prozent der Aargauer Bevölkerung sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Bei den impfberechtigten Personen – was ab dem 12. Altersjahr ist – haben laut kantonalem Coronabulletin vom Donnerstag rund 76 Prozent mindestens eine erste Impfung erhalten.

Laut Bund wäre aber eine Quote von mindestens 80 Prozent nötig, damit das Infektionsgeschehen deutlich zurückgeht. Bei den über 65-Jährigen eine von 90 bis 95 Prozent. Auch davon ist der Aargau noch ein gutes Stück entfernt, kantonsweit sind von den 60- bis 69-Jährigen 83 Prozent geimpft, die 70- bis 79-Jährigen zu 88 Prozent, die über 80-Jährigen zu 81 Prozent.

Derweil nehmen die Neuansteckungen zu. Am Donnerstag meldete der Kanton 878 neue Fälle. In der Vorwoche gab es 676, vor zwei Wochen erst 468.

Allgemeine Impfpflicht für Erwachsene

So wie sich die Pandemie entwickelt, komme man nicht um die Frage einer allgemeinen Impfpflicht herum. «Oder wollen wir zulassen, dass Menschen sterben, nur weil andere sich nicht impfen lassen?» Das fragte die SP am Dienstag im Grossen Rat ihre Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer Fraktionserklärung zu den Coronamassnahmen. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten eine allgemeine Impfpflicht für alle erwachsenen Personen.

Zu Fraktionserklärungen wird im Grossen Rat keine Debatte geführt. Eine solche hätte bei diesem Thema vermutlich auch die ganze Sitzung in Anspruch genommen. Während Jürg Knuchel, Grossrat und Arzt am Kantonsspital Aarau (KSA), die Erklärung seiner Fraktion verlas, wurde es vor allem in der rechten Ratshälfte unruhig. «Impfpflicht» ist ein Reizwort.

Nicht durchsetzbar, finden Gesundheitspolitiker

Eine Umfrage unter Gesundheitskommissionsmitgliedern im Grossen Rat zeigt denn auch: Die SP steht mit ihrer Forderung (noch) alleine da. Zwar betonen alle angefragten Grossräte, dass die Impfung der beste Weg aus der Pandemie sei – die Bevölkerung zum Piks zu verpflichten, erachten sie aber weder als sinnvoll, noch durchsetzbar.

Clemens Hochreuter, SVP. zvg

So Clemens Hochreuter (SVP). «Ich bin selber geimpft und empfehle die Impfung auch weiter», sagt er. Die Impfung obligatorisch machen, würde er aber nicht: «Pflicht und Zwang beenden die Pandemie nicht.» Besser sollen die Nicht-Geimpften überzeugt werden. «Es ist eine schwierige Thematik und nach bald zwei Jahren Pandemie sucht man nach Lösungen. Die Impfpflicht ist aber keine».

Tobias Hottiger, FDP. zvg

In der FDP-Fraktion sei die Forderung noch nicht diskutiert worden, sagt Tobias Hottiger. Er sei zwar selber starker Verfechter des Impfens, das aus seiner Sicht die wichtigste Massnahme auf dem Weg aus der Pandemie sei, sagt der Arzt. Doch: «Ich bin skeptisch. Wie würde man eine solche Pflicht nur schon durchsetzen?» Gäbe es für Ungeimpfte eine Busse, könnte man sich je nach Höhe dieser auch einfach freikaufen, überlegt Tobias Hottiger. Und das wäre vermutlich nur eines der Probleme, meint er. Darum: «Mit Anreizen und guten Argumenten die Leute vom Impfen zu überzeugen, halte ich für die richtige Strategie.»

Hanspeter Budmiger, GLP. Britta Gut

Dass eine Impfpflicht gar nicht durchsetzbar wäre, auch wenn sie aus pandemischer Sicht Sinn machen würde, denkt auch Hans-Peter Budmiger von der GLP. Eher brauche es weitere Schutzmassnahmen gegen die Verbreitung des Virus und mehr Tests, findet er.

René Huber, Die Mitte. Alex Spichale

René Huber von Die Mitte, ist bereits dreimal geimpft. «Die Impfung ist die beste Empfehlung gegen die Pandemie. Ich persönlich halte eine allgemeine Impfpflicht aber nicht für umsetzbar», sagt der Spitaldirektor von Leuggern.

Therese Dietiker, EVP. zvg

Es ist die falsche Frage zur falschen Zeit, sagt Therese Dietiker, Co-Präsidentin der EVP. Jene, die sich impfen lassen wollen und können, haben das bereits getan, ist sie überzeugt. «Forciert man dies jetzt, nimmt man jene Menschen nicht ernst, die sich persönlich gegen die Impfung entschieden haben», so Dietiker. Selber ist sie geimpft und sieht die Impfung als zentrales Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, «Zwang erzeugt jedoch nur unnötigen Widerstand».

Diskussion kommt spät

«Klar, wird zu wenig geimpft, eine Impfpflicht eliminiert das Problem aber nicht», sagt Grünen-Grossrat und Arzt Severin Lüscher. Würde jetzt ein Impfobligatorium eingeführt, wirke dieses frühestens in zwei Monaten – dann erst sind jene Leute immun, die sich jetzt dafür entscheiden. «Dann ist die aktuelle Welle aber vermutlich durch und der Schaden angerichtet», so Lüscher. Weiter sei es gut möglich, dass es gegen die Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Impfquote von bis zu 95 Prozent in der Bevölkerung brauche, was kaum realistisch sei.

Grünen-Grossrat Severin Lüscher. Britta Gut

Für Lüscher kommt die Diskussion sowieso zu spät, auch wenn er das Anliegen der SP an sich nachvollziehen könne. «Es ist schade, haben wir eine Impfpflicht nicht früher ernsthaft diskutiert», findet er. Nun müsse man schauen, dass man die aktuelle, fünfte Welle, brechen kann – allenfalls mit sofort greifenden Massnahmen. «In der ersten Welle war die Panik gross und es gab einen Teillockdown», so Lüscher. Er staune, dass jetzt, bei zehnmal höheren Zahlen, keine schärferen Schutzmassnahmen getroffen werden.

Ein knappes Prozent Geimpfte unter Angesteckten

Am Donnerstag waren alle Patientinnen und Patienten, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation im Kanton Aargau behandelt wurden, ungeimpft. Das heisst es im wöchentlichen Bulletin zur Coronalage des Kantons. Seit dem 21. August 2021 lagen 76 Personen mit Covid-19 im Kanton Aargau auf einer Intensivstation. Nur drei von ihnen waren vollständig geimpft, das entspricht weniger als vier Prozent.

Auch bei den Ansteckungen scheint die Impfung Wirkung zu zeigen. Seit dem 28. Dezember 2020 waren laut Bulletin im Aargau lediglich ein knappes Prozent der Erkrankten teilweise oder vollständig geimpft. Hier dürfte allerdings die Dunkelziffer erheblich sein, wie der Kanton schreibt. Denn geimpfte Personen haben meistens milde oder gar keine Symptome.

