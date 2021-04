Impf-Gruppen Lehrerinnen und Lehrer werden bald geimpft: Kita-Betreuende nicht – nun wehren sie sich Lehrpersonen ab 50 werden demnächst im Kanton Aargau prioritär geimpft, Betreuerinnen in Kitas nicht. Der Verband Kinderbetreuung beschwert sich über diese Ungleichbehandlung beim Gesundheitsdirektor. Eva Berger 20.04.2021, 05.00 Uhr

Betreuerinnen in Kitas seien den gleichen Gefahren ausgesetzt wie Lehrerinnen, sagt Kibesuisse. Sie sollten darum ebenfalls, ab 50, priorisiert geimpft werden dürfen. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

In den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn werden demnächst Lehrerinnen und Lehrer bei Impfungen gegen das Coronavirus bevorzugt behandelt. In Solothurn und Bern spielt dabei das Alter impfwilliger Lehrpersonen keine Rolle, im Aargau werden sie ab 50 Jahre in die vierte – und damit eine priorisierte – Impfkategorie aufgenommen.