Warum Wohneigentum im Aargau nochmals deutlich teurer wird

SVP-Stildebatte «Ich habe mich in der Enttäuschung falsch verhalten»: Andreas Glarner entschuldigt sich für Angriffe – und verspricht anständigeren Ton

Überraschend fasste die SVP Aargau am Mittwochabend an ihrem Parteitag die Ja-Parole zum Covid-Gesetz. Doch dies war nicht das einzig Erstaunliche im «Ochsen» in Lupfig: Kantonalpräsident Andreas Glarner kündigte an, künftig lösungsorientiert, kompromissbereit und in anständigem Ton zu politisieren.