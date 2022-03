Russischer Pilot verurteilt Ukraine-Krieg in Flugzeugdurchsage

Während einer Durchsage in einem Flugzeug hat sich der Pilot einer russischen Airline gegen Putins Invasion in der Ukraine ausgesprochen. Aufgenommen wurde das Video auf einem Flug in die türkische Grossstadt Antalya. Für seinen Mut wird der Pilot im Internet nun mit Lob überhäuft. Ob die Ansprache für ihn Konsequenzen hatte, war zunächst nicht bekannt.