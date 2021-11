Ab Januar 2022: Omar Al-Khalil wird neuer Aargauer Kantonsarzt

Hummel-Nachfolger Omar Al-Khalil wird neuer Aargauer Kantonsarzt Die Nachfolge von Yvonne Hummel ist geregelt: Omar Al-Khalil übernimmt im Januar die Leitung des Kantonsärztlichen Diensts des Kantons Aargau. 04.11.2021, 09.13 Uhr

Neuer Kantonsarzt Dr. med. Omar Al-Khalil Bild: zvg/Pascal Gugler

Omar Al-Khalil tritt seine neue Stelle als Kantonsarzt in der Abteilung Gesundheit des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) am 3. Januar 2022 an. Das teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Al-Khalil ist in aktueller Funktion Assistenzarzt an der Universitätsklink für Infektiologie am Inselspital, Universitätsspital Bern und verfügt über die Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin sowie Infektiologie. Er hat in Hamburg studiert und an der Universität Zürich, am Institut für Hausarztmedizin, dissertiert. Seit 2012 war er an den Universitätsspitälern Bern und Zürich sowie den Kantonsspitälern Baselland und Winterthur tätig. Omar Al-Khalil hat Jahrgang 1983 und wohnt in Bern.

Im Kanton Aargau tritt er die Nachfolge von Yvonne Hummel an, die die kantonale Verwaltung im Juli dieses Jahres verlassen hat.

Die stellvertretende Kantonsärztin, Celina Belfrage, wird bis zum Stellenantritt die Leitung des kantonsärztlichen Diensts weiterhin interimistisch wahrnehmen. Christoph Fux und Andrée Friedl, sollen wie bisher auch in den kommenden Wochen den epidemiologischen Verantwortungsbereich abdecken und stehen dem neuen Kantonsarzt auch im weiteren Verlauf der Pandemie zur Seite. (phh)