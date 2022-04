Region Hier lacht nicht nur die Sonne: Das sind die besten Leserbilder im April Auch im April haben uns unsere Leserinnen und Leser ihre schönsten Fotos aus dem Aargau zugeschickt. Eine Auswahl finden Sie in unserer Galerie. Viel Vergnügen! Elena Fuchs Jetzt kommentieren 30.04.2022, 13.57 Uhr

Hier blickt unsere Leserin auf ein dramatisches «Nachglühen» der Abendsonne am Jurahügel. Gaby Baumann Hier erkundet ein farbenfrohes Busi eine aufblühende Wiese an der Wettinger Zentralstrasse. Richard Linder Das Abendlicht erscheint in allen Tönen von Orange bis Rot. Gaby Baumann Auch der Märit in Wettingen kommt uns wieder in blumiger Pracht entgegen. Richard Linder In Werd bei der Wikinger-Ranch gehen Reiter mit Pferd jetzt per Fahrrad spazieren. Der Leser beschrieb das Bild treffend mit: «Umgesattelt». Vit Fejfar Am Stausee in Klingnau ist schon für Nachwuchs gesorgt. Verena Fenner Miro erblickt die Schwäne am Klingnauer-Stausee hier auch in voller Pracht. Dieser Schwan hat den Kopf gerade aus dem Wasser gestreckt. Miro Sieber Und auch hier mitten im Sprung über eine Sperrplanke, die Hündin Lilly, die graziler nicht sein könnte. Hansruedi Bopp In Gerolds Foto haben die jungen Stockenten auf der Nötzliwiese in Dietikon anscheinend etwas entdeckt. Gerold Guggenbühl Dieses Foto wurde ebenfalls in Dietikon aufgenommen. Der Leser schrieb: «Um 9 Uhr am Sonntagmorgen die Thai Airways aus Bangkok beim Landeanflug auf Zürich-Kloten.» Gerold Guggenbühl Graugans nimmt Anlauf um abzuheben. Miro Sieber Hier hat Gerold es geschafft, das Lächeln einer Passantin, während der Extrafahrt mit dem «Sebni», einzufangen. Gerold Guggenbühl «Die Aktivität der Biber beginnt, wenn die Sonne untergeht!», schreibt Ximena aus Biberstein. Ximena Blass Und hier treffen gleich zwei Hüter der Luft, ein Milan und eine Krähe, in Muri aufeinander. Markus Weder Natürlich begegnen uns im Aargau auch eine grosse Menge an Kirschbäumen. Hier blickt Willi auf das letzte Sonnenlicht am Abend. Willi Baldinger Die Abendstimmung über Lenzburg erscheint derzeit wie ein Gemälde. Bernhard Schaerer «Guten Morgen Seengen», schreibt Monika. Die Berge scheinen ihr hier direkt vor die Haustür gesetzt. Monika Wüthrich-Läubli Gabriella schwelgt hier in Windisch, gleich beim Amphitheater, in ihren Kindheitserinnerungen. Gabriella Genovese Zimmermann Zu guter Schluss schreibt uns Herbert, passend zu diesem ruhigen Frühlingsbild: «Gut Ding will Weile haben». Herbert Eberle

