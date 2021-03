Hausen Reinigungsfirma in neuen Händen: Die Aargauer Rohr AG wird von der Genfer Investis Gruppe übernommen Die Rohr AG in Hausen hat eine neue Besitzerin - es ist eine Genfer Immobilienfirma. Der Name bleibt erhalten, und auch die rund 1000 Mitarbeiter müssen nicht um ihre Stelle fürchten. Dominic Kobelt 23.03.2021, 16.21 Uhr

Der Name bleibt erhalten, und auch die Mitarbeiter werden von der Investis-Gruppe übernommen. zvg

Die Investis-Gruppe hat die Rohr AG in Hausen übernommen. Bei Investis handelt es sich um eine Immobiliengesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und «einen schweizweit operierenden Anbieter im Bereich Real Estate Services», also Liegenschaftsdiensten, wie es auf der Website heisst.