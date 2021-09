Neues Förderprogramm Energie des Kanton Aargau ist ein Renner

Grossräte aus SP, FDP, Die Mitte, GLP, EVP und den Grünen (Sprecher Martin Brügger, SP) wollen via Motion erreichen, dass der Kanton mit Vorbildwirkung Photovoltaik-Anlagen (PV) auf kantonalen Liegenschaften bei allen Neubauten und Dachsanierungen errichtet. Solche Anlagen zu prüfen, gehöre beim Kanton längst zum Standard, antwortet die Regierung. Alle Neubauten beantrage man mit PV-Anlage. Man sei auf dem Zielpfad, wolle unbedingt noch mehr machen und sei dran. Doch sei es nicht zielführend eine PV-Anlage auf einem kantonalen Gebäude vorzusehen, das mit «Verkaufen» bewertet und somit der Fortbestand der Anlage nicht gesichert sei. Bei Bauten, die mit «Rückbau» bewertet sind, würden nur noch die nötigsten Massnahmen zum Schutz der Umwelt umgesetzt. In diesem Sinne lehnt die Regierung die Motion ab, will sie aber als Postulat zur Prüfung entgegennehmen.