Robert Hunger-Bühler: «Schauspieler werden heute oft kastriert!» Der Aargauer Schauspieler Robert Hunger-Bühler ist im Theater und im Film eine internationale Grösse. Jetzt tritt er in der Alten Reithalle Aarau mit einem Schauspielerinnen-Monolog von Superstar Yasmina Reza auf. Hunger-Bühler war Rezas Wunschbesetzung. Ein Gespräch über das Wagnis, als Mann eine Frau darzustellen. Interview: Daniele Muscionico

Er liebt es «hautnah»: Robert Hunger-Bühler, ein Star vor der Kamera und auf den Bühnen. Bild: Claudio Thoma

Herr Hunger-Bühler, «Anne- Marie, die Schönheit» ist der Monolog einer Provinz-Schauspielerin. Wie spielt man eine Frau?

Es ist auf jeden Fall eine Ehre. Weil es doch ein geschlechtlicher Übertritt ist ...

Übergriff oder Übertritt?

Ich würde sagen Übertritt. Man geht als Schauspieler in ein Gelände, das man nicht kennt. Erst schwimmt man im Dunkeln, aber im Fall von «Anne-Marie» hatte ich plötzlich frei Sicht und habe im Spiegel meine Mutter gesehen. Und so spiele ich die Figur auch. Das ist mein geheimes Amulett in diesem Parcours. Mein Bruder ist Zeuge, er sieht auf der Bühne die Mutter. Mit diesem inneren Bild komme ich auch nicht in die Gefahr, eine Frau zu denunzieren oder zu travestieren.

Es gibt im Theater heute die Vereinbarung, ein Mann habe nicht das Recht, eine Frau darzustellen. Denn er würde sie denunzieren oder travestieren.

Es gibt wunderbare Travestie-Beispiele: «Mrs. Doubtfire» von Robin Williams oder «Tootsie» von Dustin Hoffman. Das ist fabelhaft gemacht, aber aus der Männersicht eine Frau gegängelt. Hier hat die Autorin Yasmina Reza aber ausdrücklich gewünscht, dass ein Mann diese Frau spielt. Es war ein Verdikt.

Und es ist tatsächlich so, Yasmina Rezas Wunsch war es, dass die Uraufführung im deutschsprachigen Raum Sie übernehmen sollten?

Eines Tages rief mich der Verlag an und sagte, Reza hätte mich auserwählt, das zu spielen. Ich sagte: «Was für eine Ehre!» So war das tatsächlich.

Diese Auszeichnung ist auf eine Weise bedeutender, als «Schauspieler des Jahres» zu sein!

Ich habe mir allerdings erst das Stück schicken lassen. Wenn das Stück nicht gut ist, kann ich das nicht tun ...

Keine blinde Zusage, weil Ihnen eine grosse Auszeichnung widerfuhr?

Auf keinen Fall! Beim Lesen dachte ich mir: Das ist mehr als eine oberflächliche Komödie, das kann in die Tiefe gehen. Dann antwortete ich dem Verlag, ich würde nach Paris reisen und mit Reza sprechen wollen.

Sie scheinen ja ganz schön wählerisch zu sein.

Ich wollte die grosse Autorin kennen lernen. Wir hatten in Paris ein schönes Gespräch, weil wir über Luc Bondy gemeinsame Bekannte haben. Wir lästerten beim Tee ein bisschen über Peter Handke und so weiter, und schliesslich haben wir beschlossen: Wir machen das! Ich bekam Carte blanche und habe dann als Regisseur Peter Carp, den Intendanten vom Theater Freiburg, ausgesucht.

Kennt Yasmina Reza Ihre Produktion?

Sie hat die Vorstellung in Freiburg gesehen und war hell begeistert. Das war der Befreiungsschlag. Sie meinte, der Schauspieler der französischen Uraufführung hätte niemals den Mut gehabt, so viele Pausen wie ich zu machen. Er hätte sich wohl davor gefürchtet, dass er dann den Text verliere.

Was meinen Sie damit?

Die Gedächtnisangst. Es ist ein immenser Text, ein Monolog von einer Stunde und vierzig Minuten. Die Erinnerung ist eine Art physischer Akt, denn ich weiss genau, wenn ich dort stehe und mich auf den Hocker setze, dann kommt der und der Satz.

Der Körper kennt den Text!

Absolut.

Das Schauspielhaus Zürich hat das Stück abgelehnt, mit der Begründung, eine Frau dürfe nicht von einem Mann dargestellt werden?

Der Verlag bot das Stück dem Schauspielhaus an, weil in Zürich Rezas Komödie «Gott des Gemetzels» ein riesiger Erfolg war. Als ich ins Spiel kam – obwohl ich nicht angefragt hatte, dort aufzutreten – bekam ich zur Antwort, dass es «nicht mehr zeitgemäss» sei, dass ein Mann eine Frau spiele.

Sie tun es trotzdem – und das Publikum ist begeistert. Haben Sie eine Erklärung für diesen Erfolg?

«Anne Marie» ist unverstelltes, hautnahes Theater, und die Biografie der Figur ist verlängerbar für jedes Menschenleben. Denn alle, die ich frage, sagen mir, man habe nach ein paar Minuten vergessen, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Zudem gibt es den Umstand, den Reza für mich so genial umgesetzt hat. Die Figur macht klar: Glücklich sein ist nicht unbedingt eine Kategorie des Erfolgs.

«Hautnahes unverstelltes Theater», wie Sie es nennen, ist inzwischen nicht mehr oft zu sehen. Warum?

Ich habe den Eindruck, das Zutrauen der Theaterwelt in diese Art von Theater fehlt. Das Zutrauen, dass ein Mensch auf der Bühne steht und erzählt. Das ist der Zauber, das ist das Wunder, das seit den Griechen ständig weitervermittelt wurde.

Warum ist unser Glauben daran abhandengekommen?

Warum fährt heute ein Mensch Zug und schaut keine Sekunde zum Fenster hinaus? Und nur ins Handy und erschrickt dann, wenn man ihn anspricht? Es hat ein bisschen damit zu tun. Man scheut die Unmittelbarkeit und die Begegnung. Wir sind eine Umwegsgesellschaft geworden. Die technoide Gesellschaft hat den Vorteil, dass man sich vor einer Begegnung verstecken kann. Die Direktheit und Unmittelbarkeit aber ist die Kraft des Theaters. Wenn man einem Schauspieler wegnimmt, dass er unmittelbar sein kann, kastriert man ihn. Zumal wenn er heute nicht mal mehr eine Frau spielen darf.

Sie haben kein Verständnis für diese Position?

Ich habe Verständnis, dass man eine Identitätsdebatte führt. Aber das darf nicht so weit führen, dass die Schauspielerin Hellen Mirren nicht Golda Meir spielen darf, weil sie keine Jüdin ist – wie aktuell debattiert wird. Solche Verbote lähmen die Kunst. Aber ich vermute, dass sich das wieder legt. Denn frei nach Shakespeare: «Lachen wir nicht alle, wenn man uns kitzelt?»

Welche Droge ist noch besser als das Gefühl, auf der Bühne zu stehen?

Es gibt keine bessere Droge. Aber es gibt für mich noch eine andere: die Kamera.

Die Liebe der Kamera euphorisiert?

Die Filmkamera kann der beste Zuschauer der Welt sein. Niemand interessiert sich so für den Schauspieler. Das ist natürlich eine narzisstische Vorstellung. Doch die Kamera hat das ruhigste Auge, und sie liest meine Gedanken.

