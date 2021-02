Grosses Interview «Die A 1 wird um 40 Prozent entlastet» –So will der Chef von Cargo Sous Terrain die Warenlogistik revolutionieren Das Mega-Verkehrsprojekt führt mitten durch den Aargau beziehungsweise unter dem Aargau durch. Im Interview sagt Peter Sutterlüti, Verwaltungsratspräsident und VR-Delegierter von Cargo Sous Terrain (CST), wie er die Warenlogistik in der Schweiz revolutionieren will. Sébastian Lavoyer und Jocelyn Daloz 04.02.2021, 18.30 Uhr

Peter Sutterlüti ist Verwaltungsratspräsident von Cargo Sous Terrain. Bildquellen: zVg/Bruno Kissling

Peter Sutterlüti ist ein gefragter Mann dieser Tage. Als wir uns zum Gespräch treffen, reist er aus Bern nach Olten zur Geschäftsstelle von Cargo Sous Terrain. Noch am Vormittag warb er bei der ständerätlichen Verkehrskommission in der Bundesstadt für sein Projekt, das dereinst die Warenlogistik in der Schweiz revolutionieren soll.

Wir haben doch Strassen- und Bahnverkehr. Weshalb braucht es jetzt einen unterirdischen Güterverkehr, wie ihn Cargo Sous Terrain (CST) vorsieht?

Peter Sutterlüti: Da ist zum einen das Wachstum des Güterverkehrs. Bis 2040 erwarten Studien des Bundes ein Mehraufkommen von rund 40 Prozent. Unsere jetzigen Verkehrssysteme sind aber schon jetzt teilweise an ihren Kapazitätsgrenzen, gerade im Ost-West-Verkehr. Es braucht Entlastung, so oder so.

Aber man könnte doch einfach die bestehenden Verkehrsmittel ausbauen.

Die oberirdischen Flächen sind begrenzt und es kommt ein weiteres Bedürfnis dazu, das die Logistik in den vergangenen Jahren massiv verändert hat. Der Kunde möchte einen möglichst kontinuierlichen Warenfluss, möglichst kleinteilig. Unser System ermöglicht es, fortlaufend einzelne Paletten ins System zu geben, wir müssen nicht ganze Last- oder Bahnwagen füllen. Und es gibt keine unberechenbaren Stauzeiten.

Zugleich fahren die Transportmodule im Tunnel nicht schneller als 30 Stundenkilometer. Warum so langsam?

Von Härkingen bis Zürich sind es rund 70 Kilometer, die Ware ist also in 2 Stunden und 20 Minuten dort. Das schafft man heute schon zum Teil nicht, wenn es Stau hat. Aber viel wichtiger ist, dass wir so einen kontinuierlichen Warenfluss haben und zwischen den einzelnen Transportmodulen nicht so viel Abstand brauchen.

Ist das alles?

Natürlich nicht. Weil das Tempo reduziert ist, können sich die Transportmodule während der Fahrt und dank der Mittelspur so anordnen, dass die Palette vorne ist, die zuerst raus muss. So gibt es entlang der ganzen Prozesskette Einsparpotenzial.

Wo denn noch?

Nehmen Sie den Bereich für die Bereitstellung der Güter für den Sammeltransport mit Bahn oder Lastwagen. Das braucht es mit Cargo Sous Terrain praktisch nicht, denn alles wird fortlaufend ins System eingespeist. Es ist sogar denkbar, dass man so ein unterirdisches Pufferlager halten könnte. Unser System wäre dann so etwas wie eine verlängerte Rampe.

Wie gross sind denn die Kapazitäten dieses Tunnelsystems?

So gross, dass sie bei der für 2031 geplanten Eröffnung sicher noch nicht ausgelastet sein werden. Auch wenn es uns natürlich freuen würde, wenn wir dahin kämen. Aber das Nadelöhr im System ist nicht der Tunnel, das sind die Vertikalförderer (eine Art Palettenlift, Anmerkung der Redaktion).

So soll Cargo Sous Terrain funktionieren. Keystone

Sie haben für die erste Etappe bereits die Hubs definiert, rund zehn Stück soll es geben zwischen Härkingen und Zürich. Was bringt einer Gemeinde ein solcher Hub?

Es entstehen neue Beziehungen zwischen den verschiedenen Zentren, das bringt neue Möglichkeiten. Und für die Bevölkerung bringt es eine Entlastung der Infrastruktur, auf der A1 rechnen wir mit einer Entlastung von 40 Prozent im Vollausbau. Im Fall von Härkingen haben wir auch gezeigt, dass es zu einer Entlastung der Regionalstrasssen führt. Einzig um den Hub herum wird es am Anfang zu einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Die Strecke durch die Kantone Zürich, Aargau, Solothurn ... Google Earth

Ist das nicht schönfärberisch?

Wenn Härkingen anfänglich ein Anfangs- respektive Endhub ist, dann wird das sehr wenig zusätzlichen Verkehr generieren. Aber sobald das System ausgebaut ist nach Bern oder Basel, wird das Härkingen entlasten.

Was passiert an diesen Hubs? Gibt es da Arbeitsstellen oder wird alles von Robotern gemacht?

Natürlich werden diese Hubs zu einem hohen Grad automatisiert sein. Trotzdem wird es eine gewisse Belegschaft brauchen. Einen Bereitschaftsdienst, wahrscheinlich auch ein Reparatur- oder Servicecenter. Irgendwo braucht es die Führung des Leitsystems, die IT. Es ist denkbar, dass diese irgendwo in den Kantonen Aargau oder Solothurn hinkommen. Aber es gibt auch andere Chancen.

Inwiefern?

Das beste Beispiel wäre für mich der 3D-Druck. Idealerweise würde man ein Zentrum bei einem Hub platzieren. So könnte man fortlaufend Granulat zuführen und die Fertigprodukte wegführen. Es gibt je nach Branche ein riesiges Entwicklungspotenzial, und zwar nicht nur im Bereich Logistik.

Zur Person Peter Sutterlüti – Verwaltungsratspräsident von Cargo Sous Terrain Der im Kanton Bern wohnhafte Peter Sutterlüti ist der treibende Kopf hinter der Logistik-Vision Cargo Sous Terrain. Er ist studierter Betriebsökonom mit weiteren Ausbildungen in Informatik und Logistik. Bevor er 1999 sein eigenes Beratungsunternehmen simpuls ag gründete und 2013 bei Cargo Sous Terrain die Führung übernahm, war er mehrere Jahrzehnte bei der Post tätig. Er war unter anderem Leiter der Unternehmensentwicklung, Projektleiter der Postreform «Change Post» und Konzernbereichsleiter Logistik. Der 72-jährige Sutterlüti ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Das wäre Logistikgemeinden wie Härkingen ein Dorn im Auge.

Das ist uns bewusst. Aber die Verbindung mit anderen Gemeinden durch dieses System kann zur Ansiedlung von neuen Unternehmen führen, zum Beispiel von einem Zulieferer für ein Unternehmen in einer anderen Hubgemeinde. Das ist fast bei allen neu entstehenden Verkehrsverbindungen der Fall, die einigermassen durchdacht sind. So ist in Bern im Wankdorf-Areal eine grosse Industriebubble entstanden.

Warum planen Sie eigentlich, nur den Norden der Schweiz zu erschliessen? Graubünden, das Tessin oder das Wallis bleiben aussen vor.

Die Erschliessung dieser Gegenden wäre grundsätzlich machbar, aber der Tunnelbau ungleich aufwendiger als im Mittelland. Wir sind ein privat finanziertes Gütertransportsystem mit Feinverteilung. Es muss auch einen Return geben, sonst investiert niemand. Wir haben keinen politischen Auftrag, die ganze Schweiz abzudecken. Und Richtung Süden wurde ja eben erst die Neat eröffnet.

Das erste Teilstück zwischen Niederbipp und Zürich misst 70 Kilometer. Bis 2045 soll das Cargo-Sous-Terrain-Netzwerk jedoch 500 Kilometer Tunnel umfassen und von Genf bis St.Gallen die gesamte Nordschweiz verbinden. zvg / Aargauer Zeitung

Und wenn die entsprechenden Kantone Anschluss möchten?

Dann können sie uns kontaktieren. Es ist kein Problem der Machbarkeit, sondern der Rentabilität.

Wie sieht es mit der internationalen Anbindung von CST aus?

Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir betrachten die Schweiz nördlich der Alpen als eine Megacity. Solche Metropolregionen gibt es in ganz Europa. Sinnvoll wären Feinverteilungssysteme wie CST in diesen Gebieten und schnelle Transporte zwischen diesen Regionen. Darum die Anbindung an den Flughafen Zürich. Das Gleiche wäre für Basel oder Genf denkbar.

In Basel gibt es auch noch den Rheinhafen.

Wir sind gerade dabei, eine Studie zu Basel zu verfassen. Die Stadt hat Potenzial. Zum Beispiel hat ein Drittel aller Container, die in Basel ankommen, Stückgut (Packstück, Palette, Fass oder Kiste; Anmerkung der Redaktion) geladen. Es könnte allenfalls Sinn machen, an einem Hub in Basel diese Container zu vereinzeln und in unser System einzuspeisen. Aber es könnten auch neue Transportformen entstehen.

Wie meinen Sie das?

Hyperloop von Virgin-Gründer Richard Branson ist einer unserer Aktionäre. Sie wollen in den Güterbereich vorstossen, deshalb sind sie zu uns gekommen. Vielleicht fährt eines Tages ein Hyperloop zwischen Basel und Frankfurt oder dem Ruhrpott und verbindet so zwei Feinverteilungssysteme wie jenes von CST.

Sie sind ein Mann der Visionen. Aber nicht alle teilen die. Es gibt gerade unter den Logistikern etliche Kritiker. Wie überzeugen Sie die?

Indem ich ihnen aufzeige, dass sie Teil des Systems sind. Cargo Sous Terrain macht nicht einfach alles selbst, es ist ein System kollaborativer Innovation. Sie können mit dem Tunnelsystem den Stauverkehr umgehen und sich auf die Zuführung und Feinverteilung fokussieren. Die Logistiker müssen sich langsam daran gewöhnen, dass sie nicht alles selbst machen können. Das ist schlicht ineffizient.

Die heutige Logistik ist ineffizient? Erklären Sie das, bitte.

Jetzt sind wir beim Kern unseres Projekts. Künstliche Intelligenz wird während des Warentransports, also im Tunnel, dafür sorgen, dass die Paletten richtig gebündelt sind. So also, dass beim Ausladen für den empfangenden Chauffeur möglichst sinnvolle Touren entstehen und nicht x Lastwagen kreuz und quer durch die Städte und Dörfer fahren. Das macht den grossen Unterschied zum konventionellen Lastwagenverkehr aus.

CST ist ein Megaprojekt, allein die erste Etappe zwischen Härkingen und Zürich wird rund 3 Milliarden Franken kosten. Bis zum Schluss rechnet man mit Kosten von über 30 Milliarden Franken. Wie weit ist die Finanzierung sichergestellt?

Bis heute haben wir etwas über 17 Millionen Franken investiert. Bis zum Ende der Plangenehmigungsphase 2026 haben wir von unseren Investoren 100 Millionen Franken zugesichert. Dann braucht es bis zur Inbetriebnahme weiter 2,9 Milliarden Franken. Zum Glück haben wir Partner wie die Credit Suisse, die Mobiliar oder die Vaudoise, die sich mit Investments in dieser Grössenordnung sehr gut auskennen. Wir haben mit Finanzinstitutionen und Versicherern eine Gruppe gebildet, die sich um die Finanzierung kümmert.

Was heisst das?

Sie analysieren, wie wir die Finanzierung strukturieren. Wie viel Eigenkapital brauchen wir? Wie viel Fremdkapital? Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende 2021 schon ziemlich klar wissen, wie wir das Projekt finanzieren.

Obwohl Sie für die Finanzierung eine Schweizer Mehrheit brauchen?

Ja, wir sind auch ein Vehikel, das neue Investitionsmöglichkeiten bietet. In der Schweiz gibt es nicht gerade viele Möglichkeiten, um in grosse Infrastrukturprojekte zu investieren. Für Pensionskassen müsste unser Projekt zum Beispiel hoch interessant sein.

Der schwierige Anlagemarkt spielt Ihnen in die Karten.

Ja, natürlich. Aber bis in fünf Jahren, wenn der Baustart geplant ist, kann sich einiges ändern. Was wir natürlich nicht hoffen. Sicher ist: Es ist eine einmalige Investitionsmöglichkeit in der Schweiz. Im Ausland gibt es zwar immer wieder Infrastrukturprojekte, die privat finanziert sind, Flughäfen oder Spitäler oder dergleichen. Aber hier ist das selten, vor allem mit einem solchen Volumen.

Unter den Aktionären sind auch Generalunternehmer wie die Marti AG. Kaufen die sich damit künftige Aufträge?

Nein, man kann nicht einfach Aktien kaufen bei uns und dann hat man sich quasi einen Auftrag gesichert. Wir haben ganz klare Regeln, auch wenn wir nicht dem öffentlichen Beschaffungsgesetz unterstellt sind. Für alle Arbeiten gibt es Offertverfahren. Dort werden wir sehen, welches Angebot in Sachen Preis-Leistung am meisten überzeugt und wem wir die Umsetzung zutrauen.

Das eine sind die Finanzierungshürden, das andere ist die Konkurrenz durch andere Technologien. Zum Beispiel durch Drohnen. Sie könnten im Bereich der Logistik künftig eine grosse Rolle spielen.

Massenverkehr mit Drohnen, die Paletten von 500 Kilogramm herumfliegen, stelle ich mir nicht einfach vor. Da wäre der Himmel bald voller Drohnen. Für die Masse machen Drohnen keinen Sinn, bei der gezielten Feinverteilung sieht es da ganz anders aus. Deshalb sollen unsere Hubs multimodal sein, das heisst, sie sollen unser System mit anderen Verkehrssystemen verbinden. Seien es Drohnen, Flugzeuge, Schiffe oder Lastwagen. Jedes dieser Systeme hat seine Berechtigung.

Auffällig ist, dass Sie Politiker aller Couleur für das Projekt begeistern konnten. Einzig einen aktiven SVP-Politiker sucht man vergebens.

Das ist derzeit noch so, aber das wird sich schon bald ändern, da bin ich mir sicher. Es gibt auch SVP-Politiker unter unseren Supportern.