Stein: Schule auf dem Land statt im Zentrum

Grosser Rat Schule auf dem Land statt im Zentrum - der Grosse Rat gibt dem Mittelschulstandort Stein grünes Licht Die Fricktaler Mittelschule wird in Stein errichtet. Das hat der Grosse Rat beschlossen und ist damit dem Regierungsrat gefolgt. Grüne, SP und GLP hätten Rheinfelden bevorzugt - die Mittelschule gehöre in eine städtische Umgebung, sagten sie. Eva Berger 09.11.2021, 19.54 Uhr

Neumatt Ost in Stein: Hier wird die neue Mittelschule gebaut. Zvg / Aargauer Zeitung

Der Grundsatz, wonach im Fricktal eine Mittelschule errichtet wird, hat der Grosse Rat bereits im September 2019 beschlossen. Die Bevölkerungsentwicklung macht sie nötig. Knapp 600 Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal besuchen derzeit eine Mittelschule im Kanton Baselland oder in der Stadt Basel. Weitere 200 werden in einer der sechs Aargauer Kantonsschulen unterrichtet. Doch die Kantone Baselland und Basel-Stadt werden bald schon keine Fricktaler Schüler mehr aufnehmen, sie haben selber mehr als genug. Und auch die Aargauer Kantonsschulen sind heute bereits ausgelastet. Die siebte Kanti ist an sich unbestritten.



Die gestrige Debatte im Grossen Rat drehte sich damit fast nur noch um die Frage, ob die neue Mittelschule in Stein oder in Rheinfelden gebaut werden soll. Frick, der dritte Standort, der in die Anhörung ging, fiel sowohl im Grossen Rat als auch im Regierungsrat durch. Doch ob in Zukunft die Fricktaler Mittelschülerinnen und -schüler im ländlichen Stein oder im etwas urbaneren Rheinfelden unterrichtet werden, darüber gingen die Meinungen im Parlament weit auseinander.



Stein seit über 40 Jahren im Schulgesetz



Es sei eines der wohl wichtigsten Geschäfte des ersten Legislaturjahres, sagte Bildungskommissionspräsident Titus Meier (FDP). Wie der Regierungsrat sprach sich die Kommissionsmehrheit für den Standort Stein aus. Die Gemeinde liegt in der Mitte des Fricktals und sei damit für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler rasch erreichbar. Weiter spreche für Stein das gut geeignete Areal für die Errichtung einer Schule direkt bei der Sportanlage. Vor allem aber auch, dass Stein bereits seit 1981 im Schulgesetz als Mittelschulstandort eingetragen ist. Für Rheinfelden oder Frick müsste man das Schulgesetz anpassen, was den ganzen Prozess verzögern würde.



Stein liege zwar geografisch in der Mitte des Fricktals, der Bevölkerungsschwerpunkt sei aber in Rheinfelden, sagte Ruth Müri (Grüne) für ihre Fraktion. Nur 18 Prozent der zukünftigen Schüler könnten die Mittelschule Stein per Velo oder zu Fuss erreichen. Es sei generell fragwürdig, eine Mittelschule in einem Dorf zu errichten. Eine solche gehöre nach Ansicht der Grünen in eine urbane Umgebung.



Mittelschule als Teil des gesellschaftlichen Lebens

Mit ihrer Haltung hatten die Grünen die GLP und die SP auf ihrer Seite. Markus Lang (GLP) gab zu bedenken, dass die Schule in Rheinfelden in ein bereits bestehendes Bildungsumfeld kommen würde, wodurch Synergien, etwa für den Sportunterricht oder die Mensa, genutzt werden könnten. Das sei in Stein nicht der Fall. Das betonte auch Simona Brizzi (SP). Weiter sei eine Mittelschule Teil des gesellschaftlichen Lebens und gehöre damit dort hin, wo die Menschen wohnten.

Die anderen Fraktionen sahen in Stein den idealen Standort für eine weitere Mittelschule. Die Region entwickle sich, die Schule wäre für sie eine zusätzliche Chance, meinte Kathrin Hasler (SVP). Stein sei aber auch zentral, das vorgesehene Areal wäre zudem klar besser geeignet als jenes in Rheinfelden. Mit dem Entscheid für Stein bringe man die Fricktaler Mittelschule rascher voran, sagte Karin Faes für die FDP. Durch den geplanten Bau in die Höhe werde Land eingespart, alle Nutzungen der Schule wären an einem, zentralen möglich, beschrieb Jürg Baur für Die Mitte die Vorteile einer Mittelschule in Stein.



Aufnahme des Betriebs in drei Jahren unrealistisch



Urbanität sei zwar ein Thema im Regierungsrat gewesen, sagte schliesslich Bildungsdirektor Alex Hürzeler, aber kein entscheidendes. Das Areal in Stein erlaube es, bei der Schule auch in Zukunft flexibel zu sein, diese etwa auch noch zu erweitern. Auch die Dringlichkeit spreche für Stein, weil das Vorhaben nicht noch geregelt werden muss. Dennoch lehnte Hürzeler einen Antrag der FDP ab, wonach die Schule 2025 in Betrieb genommen werden muss. «Das ist nicht realistisch», sagte der Bildungsdirektor, der selber auch Fricktaler ist.



Der Grosse Rat lehnte den Antrag der FDP ebenfalls ab. Auch der Antrag für den Standort Rheinfelden hatte keine Chance. Dem Verpflichtungskredit für Planungsarbeiten und Sicherung des Areals über 13,8 Millionen Franken stimmte der Grosse Rat einstimmig zu.