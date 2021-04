Gottesdienst Onlineanmeldung, Eintrittskontrollen und Livestream: So arrangieren sich die Aargauer Kirchen über Ostern Nur 50 Leute dürfen momentan an einem Gottesdienst teilnehmen. Die Kirchen im Aargau haben sich viel einfallen, um die Osterbotschaft dennoch an möglichst viele Leute zu bringen. Zara Zatti 03.04.2021, 05.00 Uhr

Burghard Förster ist Pfarrer in der Kirche Peter und Paul in Aarau und sagt: «Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir da sind.» Fabio Baranzini

Pfarrer Burghard Förster ist es gewohnt, die Ostermesse in einer mit Menschen gefüllten Kirche zu halten. Die Kirche Peter und Paul in Aarau bietet Platz für 680 Menschen, an Ostern ist sie normalerweise gut gefüllt. Doch dieses Jahr sprach der Pfarrer vor leeren Bankreihen in eine Kamera – und das Tage vor dem Osterwochenende.

Schuld daran ist Corona. Zwar dürfen, anders als letztes Jahr, wieder Gottesdienste stattfinden, doch nur mit 50 Menschen. Gerade Ostern ist aber einer der zwei Anlässe im Jahr, an denen auch verlorene Schafe wieder einmal die Kirchenbank drücken wollen.

Damit alle die Möglichkeit haben, die göttliche Botschaft an Ostern zu empfangen, werden im Aargau zwei Ostermessen auf Tele M1 übertragen. Diese wurden im Vorfeld aufgezeichnet. Die Karfreitagsmesse kam aus der reformierten Kirche Rheinfelden, der Gottesdienst vom Ostersonntag wird aus der katholischen Kirche Peter und Paul in Aarau übertragen. Ein Gottesdienst aus der katholischen Kirche in Baden wurde am Freitag live auf SRF 1 übertragen.

Die zeitversetzten Osteraufnahmen waren eine Herausforderung

Für Burghard Förster, der am Ostersonntag auf Tele M1 zu sehen sein wird, war die Aufzeichnung eine seltsame Erfahrung. Als die Aufnahmen gemacht wurden, war die Kirche eigentlich noch voll mit Palmwedeln vom Gründonnerstag. Für die Aufzeichnung mussten diese abgehängt und die Osterdekoration herausgeholt werden.

«Es war nicht leicht, die Osterstimmung rüberzubringen, wenn man eigentlich noch in einer anderen liturgischen Situation ist», sagt Förster. Zudem fanden die Aufnahmen morgens um sieben statt – nicht gerade eine festliche Zeit.

Für Förster ist es aber wichtig, trotz schwieriger Umstände eine Osterbotschaft mitgeben zu können: «Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir da sind.» Die Menschen vor dem Fernseher hat er sich vorgestellt, als er die Predigt in die Kamera sprach. Das habe geholfen. «Allerdings hatte ich die Menschen nicht im Trainer vor meinem geistigen Auge», sagt der Pfarrer lachend.

Neben der Übertragung auf Tele M1 finden morgen gleich zwei Gottesdienste in der Kirche Peter und Paul Kirche statt. Zum einen wird die Osternachtsmesse vom Samstag wiederholt, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Zum anderen findet noch eine zweite Ostermesse statt – diese unterscheidet sich vom TV-Gottesdienst. Die Plätze für die Sonntagsmesse waren schon Tage im Voraus ausgebucht, wie Förster sagt:

«Wir mussten sogar Leute abweisen, das war etwas skurril.»

Auch andere Kirchen im Aargau passten sich der Situation an. In der katholischen Kirche in Zofingen gab es am Karfreitag eine Suppe to go und die morgige Ostermesse wird zusätzlich per Video live in einen anderen Saal übertragen. Anmelden muss man sich für den Gottesdienst nicht, es gilt: Wer zuerst kommt, der erhält einen Platz. Die ersten 50 Personen werden eingelassen, danach ist Schluss.

Coronakonformes Abendmahl wird an den Platz serviert

Die reformierte Kirche in Frick bietet am Ostersonntag einen Ostermeditationsweg an. Morgens um 6 Uhr können Interessierte von der Kirche Oeschgen bis zur Kirche in Frick pilgern. Danach gibt es einen Gottesdienst mit Abendmahl. Auch dieses muss sich aber Corona anpassen. Um die Hostie zu empfangen, dürfen oder müssen die Besucher dieses Jahr auf den Bänken sitzen bleiben. Das Abendmahl wird coronakonform auf Tellerchen an den Platz serviert.

Pfarrer Christian Vogt aus Frick. zVg

Auch der Friedensgruss, bei dem man sich die Hand gibt, ist dieses Jahr nicht erlaubt – höchstens ein Zunicken aus der Ferne liegt drin. Für Pfarrer Christian Vogt von der Kirche in Frick stellt allerdings das Singverbot die grösste Beeinträchtigung dar:

«Das Singen schafft normalerweise eine Verbindung, dieses Jahr ist man als Besucher einfach ein Konsument des Gottesdienstes.»

Auch Florian Schürenberg, Leiter Gottesdienste der Freien Christengemeinde (FCG) in Aarau, vermisst am meisten das gemeinsame Singen. Bei der Freikirche nennt sich das «Worship-Zeit» und hat einen hohen Stellenwert. Auch an einem normalen Gottesdienst kommen bei der FCG schon einmal 700 Menschen zusammen, Ostern ist besonders wichtig. Dass er in diesem grossen Raum plötzlich nur noch vor 50 Leuten sprechen kann, empfindet Schürenberg als einschneidend:

«Es kommt keine Rückmeldung, durch die Maske sieht man nicht mehr einmal ein Grinsen.»

Wie jeden Sonntag, kann man den Gottesdienst auch an Ostern von zu Hause aus live mitverfolgen. Zusätzlich wird sie an zwei Streaming-Points in Reinach und Muhen übertragen. Für alle drei Veranstaltungen muss man sich anmelden.

Die aufgezwungene Digitalisierung als Chance für die Kirche

Dieses Jahr ist an Ostern also wieder alles anders. Der reformierte Kirchenratspräsident aus dem Aargau, Christoph Weber-Berg, hat gemischte Gefühle für das spezielle Osterwochenende: «Natürlich ist es schade, dass man nicht im gewohnten Rahmen feiern kann, aber immerhin kann man überhaupt wieder vor Ort feiern.»

Für den reformierten Kirchenratspräsidenten Christoph Weber-Berg steht fest, dass sich die Kirchen mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen – mit oder ohne Corona. Sandra Ardizzone

Zu den Liveübertragungen auf Tele M1 und SRF, die es schon letztes Jahr gab, erhielt er viel positives Feedback. Einige ältere Leute beklagten aber, dass es schon nicht dasselbe sei wie in der Kirche. Das Bedürfnis nach einem Gottesdienst in der eigenen Stube schien aber da zu sein: Sowohl auf Tele M1 als auch auf SRF gab es rekordhohe Zuschauerzahlen.

Weber-Berg sieht in der durch Corona aufgezwungenen Digitalisierung aber auch eine Chance für die Kirche:

«Wir müssen lernen, auf beiden Klavieren zu spielen und auch auf den sozialen Medien stärker präsent sein. Die jüngere digitale Generation erreichen wir auf den traditionellen Kanälen nur ungenügend.»