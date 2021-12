Glashütten/Murgenthal - Autofahrerin kommt von der Strasse ab und kollidiert mit mehreren Bäumen

Glashütten/Murgenthal Autofahrerin kommt von der Strasse ab und kollidiert mit mehreren Bäumen Eine Autolenkerin in Glashütten verursachte einen Selbstunfall. Die Lenkerin musste mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. 09.12.2021, 08.06 Uhr

Eine 54-jährige Autolenkerin fuhr am Mittwochmittag auf der Zofingerstrasse in Glashütten in Richtung Vordemwald. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte von der Fahrbahn. Nach mehreren Kollisionen mit Bäumen und einem Geländer kam sie schlussendlich im angrenzenden Wald zum Stillstand.

Die Lenkerin verletzte sich dabei und wurde ins Spital gebracht. Zur Bergung musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder:

