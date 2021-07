Gesundheitswesen Warum kein Bonus für Covid-19-Impfung? Derzeit wird intensiv diskutiert, wie man die Impfquote gerade im Gesundheitswesen erhöhen kann. Über vieles wird gesprochen, doch die Möglichkeit eines Bonus fürs Impfen scheint ein Tabu zu sein. Mathias Küng 20.07.2021, 11.16 Uhr

Die tiefe Impfquote in der Schweiz gerade im Gesundheitswesen ist ein Problem. Martial Trezzini / KEYSTONE

Der französische Staatspräsident Macron will alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen zur Covid-19-Impfung verpflichten. So ein Zwang hat in der Schweiz aus guten Gründen keine Chance. Doch die Impfquote ist auch hier sehr tief. Wir haben ein echtes Problem. Reicht es wirklich, «bloss» immer und immer wieder mit den besten Argumenten zu informieren und zu überzeugen, um die Impfquote im Gesundheitswesen zu erhöhen? Ich finde Nein. Wir müssen endlich über eine zusätzliche Möglichkeit reden.