Regierungsrat will den Ammann aus der Kantonsverfassung streichen

Geschlechtersprache Nach Vorstoss von zehn Grossrätinnen: Regierungsrat will den «Ammann» aus dem Vokabular des Kantons streichen Die rein männliche Bezeichnung «Gemeindeammann» soll gemäss der Motion aus der Kantonsverfassung getilgt werden. Jetzt antwortet der Regierungsrat: Für ihn spricht nichts dagegen, den neutralen Begriff «Gemeindepräsidium» in die Kantonsverfassung aufzunehmen. Hans-Caspar Kellenberger 10.03.2022, 18.15 Uhr

Gemeindehaus Waltenschwil. Hier beispielsweise arbeitet mit Simon Zubler ein Gemeindeammann. Geht es nach der Regierung, könnte er in ein paar Jahren Gemeindepräsident sein. Nathalie Wolgensinger

«Die sehr holprigen und unmöglichen Bezeichnungen Frau Vize-Ammann und Frau Ammann gehören auch im Kanton Aargau in die Geschichtsbücher und nicht mehr in den politischen Alltag», heisst es in einem Vorstoss, der im Dezember von zehn Aargauer Grossrätinnen aller Parteien ausser der SVP eingereicht wurde. Sie fordern, dass die Kantonsverfassung angepasst wird, im entsprechenden Artikel soll «der Gemeindeammann» durch «Präsidium der Gemeinde» ersetzt werden.

Zwar können die Gemeinden gegenwärtig selber bestimmen, ob ihr Oberhaupt als Gemeindeammann oder Gemeindepräsidentin bezeichnet wird. In der Kantonsverfassung steht aber weiterhin nur die Form «Gemeindeammann», sowohl für Männer als auch Frauen. Bei der Ausschreibung der Wahl zum Beispiel, muss die Terminologie des Kantons und damit die männliche Form übernommen werden. Gut 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts sei es an der Zeit, dass in den Bezeichnungen der höchsten politischen Ämter kein Geschlecht mehr explizit erwähnt wird, sagte Carole Binder-Meury (SP) beim Einreichen der Motion. «Wir wählen eine Funktion, kein Geschlecht», so Binder weiter.

Änderung soll bis 2026 vollzogen werden

Der Regierungsrat will die Motion entgegennehmen, wie es in der Antwort heisst. Was die Funktionsbezeichnungen «Gemeindeammann» und «Vizeammann» anbelange, gebe es «keine sachlich relevanten Gründe», die gegen den Ersatz dieser historisch entstandenen Begriffe zu Gunsten von «Gemeindepräsidentin/Gemeindepräsident» und «Vizepräsidentin/Vizepräsident» als zeitgemässe Amtsbezeichnungen sprechen würden. Der Wechsel diene namentlich auch der Verbesserung der sprachlichen Gleichbehandlung der beiden Geschlechter.

Zudem habe sich mittlerweile in der überwiegenden Zahl der deutschsprachigen Kantone die Bezeichnung «Gemeindepräsidentin/Gemeindepräsident» durchgesetzt. Darum spreche auch nichts dagegen, den neutralen Begriff des Gemeindepräsidiums in die Kantonsverfassung aufzunehmen, schreibt der Regierungsrat. Und weiter: «Sinnvollerweise wird sie im Rahmen des geplanten Projekts einer Totalrevision des Gemeindegesetzes umgesetzt werden.» Die Inkraftsetzung der zu ändernden Erlasse sei per 1. Januar 2026 geplant, auf den Beginn der neuen Amtsperiode in den Gemeinden hin.

Als Konsequenz der Einführung der neuen Begrifflichkeit des Gemeindepräsidiums sieht der Regierungsrat vor allem einen geringen, finanziellen Mehraufwand für die Gemeinden, die gewisse sprachliche Anpassungen vornehmen müssten. Beispielsweise müssten Stempel und Briefköpfe mit den neuen Bezeichnungen versehen werden. Auf die Aufgaben- und Finanzplanung des Kantons hätten die Anpassungen wohl keine Auswirkungen, da die anfallenden Arbeiten im kantonalen Recht mit den bereits vorhandenen, personellen und finanziellen Ressourcen bewältigt werden könnten.