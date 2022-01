Debatte zur gendergerechten Sprache: Interview mit Martin Bossert

Gendergerechte Sprache Grossrat Martin Bossert: «Es befremdet mich, wenn Bildungseinrichtungen nicht die geltenden sprachlichen Regeln lehren» Der Rothrister EDU-Grossrat sagt im Interview, weshalb er die Debatte zur einheitlichen gendergerechten Sprache erneut ins Kantonsparlament gebracht hat. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 27.01.2022, 21.04 Uhr

Der Rothrister Grossrat Martin Bossert (EDU) hätte gerne eine vereinheitlichte gendergerechte Sprache. zvg

Der Rothrister EDU-Grossrat Martin Bossert stört sich daran, dass Aargauer Schulen und Fachhochschulen verschiedene Varianten einer Gendergerechten Sprache anwenden. Gewisse Bildungsinstitute nutzen den Genderstern (Schüler*innen), andere den Genderdoppelpunkt (Schüler:innen), wieder andere den Gendergap (Schüler_innen). Am 18. Januar reichte er zusammen mit seinen Ratskollegen Rolf Haller (EDU) und Nicole Müller-Boder (SVP) beim Regierungsrat bereits den zweiten Vorstoss innerhalb eines halben Jahres zum Thema ein.

Zeitgleich verschickte der Regierungsrat der Alten Kantonsschule Aarau die Aufforderung, sich an bestehende Weisungen von Kanton und Bund zu halten. Diese empfehlen, «Schülerinnen und Schüler» zu schreiben oder eine Bezeichnung wie «Mitarbeitende» zu verwenden, die auf kein Geschlecht verweist, sofern vorhanden. Das ZT hat sich bei Martin Bossert zu seiner Motivation erkundigt.

Herr Bossert, Sie haben am 18. Januar mit Ratskollegen beim Regierungsrat nach der Einhaltung von Leitfäden bezüglich gendergerechter Sprache nachgefragt, nachdem Sie erst letzten August zum selben Thema eine Interpellation gemacht haben. Stechen Ihnen die verschiedenen Handhabungen durch Bildungseinrichtungen derart schmerzlich ins Auge?

Martin Bossert: In meiner Zeit als Schulpfleger beobachtete, ich wie unterschiedlich die Gleichbehandlung der Geschlechter in Dokumenten der verschiedenen Schulen umgesetzt wird und welche grosse Unklarheit diesbezüglich bei den Abgängerinnen und Abgängern der PH herrscht. Auf meine Fragen, wie dies an der PH der FHNW gelehrt wird, bekam ich unterschiedlichste Antworten. Die von Ihnen erwähnte Interpellation 21.208 vom August 2021 reichten wir im Kontext der Weisung der Bundeskanzlei ein, welche sich im Sommer 2021, also sehr aktuell und nicht Jahrzehnte alt, unmissverständlich gegen den Einsatz von typografischen Mitteln wie den Genderstern ausgesprochen hat. Dort steht: «Aus Sicht der Bundeskanzlei sind typografische Mittel wie der Genderstern, Genderdoppelpunkt, der Gender-Gap und Gender-Mediopunkt aber nicht geeignet, diesem Anliegen gerecht zu werden: Zum einen leisten sie nicht, was sie leisten sollten, und zum andern verursachen sie eine ganze Reihe von sprachlichen Problemen. Ausserdem sprechen auch sprachpolitische und rechtliche Gründe gegen die Verwendung dieser Mittel.»

Als Mitglied der BKS-Kommission ist es mir ein grosses Anliegen, dass an den Schulen im Kanton Aargau eine einheitliche – und den eidgenössischen und kantonalen Weisungen entsprechende – deutsche Rechtschreibung gelehrt wird.

Welche Auswirkungen fürchten Sie, sollten Schulen und Fachhochschulen ihre eigenen gendergerechten Sprachen beibehalten?

Es ist mir wichtig, dass an den Schulen im Kanton Aargau eine einheitliche – und den eidgenössischen und kantonalen Weisungen entsprechende – deutsche Rechtschreibung gelehrt wird. Warum erlässt die Bundeskanzlei im Sommer 2021 eine Weisung zum Umgang mit dem Genderstern und die Verwaltung des Kanton Aargau «12 Spielregeln zur sprachlichen Gleichbehandlung», wenn die Schulen und Fachhochschulen ihre eigenen individuellen Regeln erstellen? Wann sollen sich die Schülerinnen und Schüler an Vorgaben wie Duden und andere Weisungen halten und wann steht es ihnen frei, sich so zu formulieren, wie sie es im Moment für richtig halten?

Der Regierungsrat hat die Alte Kantonsschule Aarau angewiesen, Texte nach den vorhandenen Weisungen zu verfassen. Ist Ihr Ziel somit erreicht?

Eine einmalige Interaktion kann nicht als Zielerreichung angesehen werden. Die Einhaltung von Weisungen und Regeln ist in allen Bereichen des Lebens ein laufender Prozess. Die aktuellen Beispiele zeigen, dass es neben klaren Weisungen auch die entsprechenden Kontrollen braucht.

Es gab laute Stimmen gegen solche Weisungen, etwa von Rektor Andreas Hunziker der Alten Kanti oder der Juso, die eine Petition gegen die Aufhebung des Genderstern lancierte.

Es befremdet mich sehr, wenn leitende Personen von Bildungseinrichtungen an ihren Institutionen nicht die geltenden sprachlichen Regeln lehren und anwenden wollen. Ich hoffe sehr, dass es sich hier um Einzelfälle handelt und dies nicht die Regel ist.

Der Regierungsrat antwortete im September auf die Interpellation, er würde Bildungseinrichtungen zu den Einhaltungen der Richtlinien anmahnen. Hat er in Ihren Augen seine Hausaufgaben nicht gemacht?

Ich habe keine Kenntnis davon, dass der Regierungsrat seine Bildungseinrichtungen bis im Januar 2022 diesbezüglich angemahnt hat. Wäre der Regierungsrat dem nachgekommen, wären die aktuellen Beispiele der Neuen Kanti Aarau, wie im Vorstoss erwähnt, wohl nicht vorgefallen. Zudem ist keine entsprechende Mitteilung weder an die BKS-Kommission noch an die Interpellanten erfolgt.

Sind Ihnen seit der Antwort des Regierungsrats im Herbst noch weitere Schreiben aufgefallen, die nicht gemäss Weisungen die gendergerechte Sprache gebrauchen?

Als Bildungspolitiker geht es mir primär darum, dass an den Schulen eine einheitliche und den eidgenössischen und kantonalen Weisungen entsprechende Sprache gelehrt wird. Hier haben meine diesbezüglichen Anfragen bei Schülerinnen und Schülern

leider keine Veränderung gezeigt.

Die Alte Kantonsschule erhielt die Weisung des Regierungsrats, sich an die generellen Regelungen zu halten, bevor Sie am 18. Januar den Vorstoss eingereicht hatten. Was ist vorgängig passiert?

Zu dieser Frage kann ich keine Stellung nehmen. Tatsache ist jedoch, dass die Medien erst nach Einreichen der Motion 22.34 am 18. Januar 2022 über diesbezügliche Verbote berichtet haben. Dies taten sie dann aber sehr zeitnah und sogar mehrfach national nach Einreichen dieser Motion.

