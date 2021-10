Gemeinderatsmitglieder In diesen Aargauer Gemeinden finden zweite Wahlgänge statt Am 26. September wurden die meisten Gemeinderatssitze besetzt. In einigen Gemeinden findet jedoch ein zweiter Wahlgang statt, weil es an Kandidatinnen und Kandidaten mangelte. Zudem müssen mancherorts noch der Ammann und/oder Vizeammann gewählt werden. 06.10.2021, 11.46 Uhr

In den meisten der 210 Aargauer Gemeinden wurde am 26. September gewählt. In einer Analyse hat die AZ gezeigt: Die FDP löst die SVP an der Spitze ab. Und weil mehrere Gemeinden auf Anfang 2022 fusionieren, gibt es weniger parteilose Gemeinderäte als bisher.