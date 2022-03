Steuern Wie sich die Steuervorlage auf Beinwil am See auswirkt Tiefere Tarife für Firmen, höhere Abzüge für natürliche Personen: Das sind die Folgen der Steuervorlage für die Gemeinde Beinwil am See. 16.03.2022, 22.50 Uhr

Von der Steuervorlage sollen Unternehmen und natürliche Personen profitieren. (Bild: Britta Gut)

(chm)

Wird die Aargauer Steuervorlage angenommen, bezahlen natürliche Personen in Beinwil am See im laufenden Jahr rund 199 000 Franken weniger Steuern. Juristische Personen, also vor allem Firmen, dürften rund 19 000 Franken sparen. Das geht aus einer Schätzung der kantonalen Behörden hervor.

Im 2022 dürfte Beinwil am See ohne eine Steuergesetzrevision rund 10,24 Mio. Franken aus Einkommens- und Gewinnsteuern einnehmen. Der stark überwiegende Teil davon stammt von natürlichen Personen, nämlich rund 10,01 Mio. Franken. Rund 235 000 Franken berappen juristische Personen, also Firmen.

Mit der Revision durch die Steuervorlage – und unter Berücksichtigung von Kompensationszahlungen durch den Kanton – würden die Steuereinnahmen für Beinwil am See gemäss der Kantonsschätzung rund 10,09 Mio. Franken betragen. Das sind rund 1,5 Prozent weniger also ohne Revision und 0,1 Prozent mehr als 2021.

Im Jahr 2025: 2,2 Prozent weniger

Der Kanton hat in einer Schätzung auch ein Szenario berechnet, wie viel tiefer die Steuern in den Gemeinden im Jahr 2025 wegen der Steuervorlage ausfallen würden. Mit den heutigen Regeln könnte Beinwil am See mit Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen von rund 10,88 Mio. Franken rechnen. Mit der Revision (und der Kompensation) wären es rund 10,64 Mio. Franken.

Das Minus beträgt also rund 241 000 Franken oder 2,2 Prozent. Im Vergleich zu den Einnahmen von 2021 ist es laut den kantonalen Berechnungen gleichwohl ein Plus von 5,6 Prozent.

Die durchschnittliche Aargauer Gemeinde muss durch die Steuervorlage im Jahr 2025 eine Einbusse von rund 3 Prozent hinnehmen gegenüber einem Szenario ohne Firmensteuersenkung, ohne höherem Versicherungsabzug und ohne Kompensation. Die in Beinwil am See rund 2,2 Prozent tiefer ausfallenden Steuereinnahmen für 2025 liegen also unter dem Durchschnitt.

Die Steuervorlage trifft jene Gemeinden am härtesten, welche einen relativ hohen Anteil ihrer Steuereinnahmen von Unternehmen erzielen. Glimpflich kommen zudem die Gemeinden mit einkommensstarker Bevölkerung davon.

Attraktiver für Firmen

Die Steuervorlage, über die am 15. Mai abgestimmt wird, sieht vor, dass die Steuern für Firmen mit hohen Gewinnen gesenkt werden. Im Gegenzug gibt es für natürliche Personen die Möglichkeit, höhere Abzüge für Versicherungskosten zu machen.

Die Aargauer Gemeinden sollen durch die Tarifsenkung attraktiver werden für Firmen. Um aber die kurzfristigen Folgen für die Gemeinden abzufedern, kompensiert der Kanton einen Teil der Mindereinnahmen bei den Firmensteuern bis 2025. Für Beinwil am See dürften die Kompensationen über alle Jahre zusammengezählt geschätzte rund 128 000 Franken betragen.

Wer profitiert wie stark

Natürliche und juristische Personen profitieren unterschiedlich von der Steuervorlage: In den meisten Gemeinden werden die Einnahmen von natürlichen Personen in den kommenden Jahren zunehmen – vor allem wegen des Bevölkerungswachstums. Dagegen wird die Senkung der Gewinnsteuern dafür sorgen, dass juristische Personen insgesamt weniger zu den Steuereinnahmen der Gemeinde beitragen.

Nach den Schätzungen der Behörden für Beinwil am See dürften sich die Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen in der Gemeinde in den Steuerjahren 2022 bis 2025 (im Vergleich zu 2021, inklusive Kompensationszahlungen) folgendermassen entwickeln:

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlage und Grafiken: Stefan Trachsel und Mark Walther.