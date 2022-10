Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Schüpbach gewinnt klar gegen Baden-Birmenstorf Sieg für Unihockey Schüpbach: Gegen Baden-Birmenstorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:2. 30.10.2022, 22.11 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Fabio Stettler, der in der 5. Minute für Unihockey Schüpbach zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Schüpbach stellte Nando Grossenbacher in Minute 11 her. Unihockey Schüpbach erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Fabio Stettler weiter auf 3:0.

Gregory Sterchi baute in der 30. Minute die Führung für Unihockey Schüpbach weiter aus (4:0). Curdin Caflisch verkürzte in der 35. Minute den Rückstand von Baden-Birmenstorf auf 1:4. Martin Egloff (43. Minute) liess Baden-Birmenstorf auf 2:4 herankommen.

Erneut Fabio Stettler baute in der 50. Minute die Führung für Unihockey Schüpbach weiter aus (5:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gregory Sterchi in der 55. Minute, als er für Unihockey Schüpbach zum 6:2 traf.

Fabio Stettler mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel werden Fabio Stettler mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Björn Sommer mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Gregory Sterchi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Unihockey Schüpbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat elf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Schüpbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn TSV Unihockey Deitingen (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 19. November statt (16.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Baden-Birmenstorf steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat zehn Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Baden-Birmenstorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Olten Zofingen. Die Partie findet am 18. November statt (20.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.