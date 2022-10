Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal mit drei Punkten auswärts gegen Lions Konolfingen Sieg für Unihockey Limmattal: Gegen Lions Konolfingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 30.10.2022, 22.11 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Yannik Aeschlimann in der 8. Minute. Er traf für Lions Konolfingen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 10, als Steven Fiechter für Unihockey Limmattal erfolgreich war. Valentin Ladner erzielte in der 17. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Limmattal.

Lions Konolfingen glich in der 21. Minute durch Sven Schlüchter aus. In der 35. Minute gelang Moritz Wenk der Führungstreffer zum 3:2 für Unihockey Limmattal. Wiederum Moritz Wenk erhöhte in der 51. Minute auf 4:2 für Unihockey Limmattal.

Moritz Wenk mit drei Skorerpunkten

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Moritz Wenk mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Valentin Ladner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Limmattal liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 27 Punkte. Unihockey Limmattal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Unihockey Luzern (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

In der Tabelle verliert Lions Konolfingen Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat 18 Punkte. Lions Konolfingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (17.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

