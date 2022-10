Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Limmattal entscheidet Spitzenduell gegen SV Waldenburg Eagles für sich Unihockey Limmattal reiht Sieg an Sieg: Gegen SV Waldenburg Eagles hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 8:2. 10.10.2022, 02.28 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Manuel Mucha in der 2. Minute. Er traf für SV Waldenburg Eagles zum 1:0. Gleichstand war in der 5. Minute hergestellt: Moritz Wenk traf für Unihockey Limmattal. Dominik Galsterer traf in der 10. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Unihockey Limmattal.

Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Moritz Wenk Unihockey Limmattal mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Louis Pfau baute in der 27. Minute die Führung für Unihockey Limmattal weiter aus (4:1). Unihockey Limmattal erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Andris Ladner weiter auf 5:1.

Cedric Hasenböhler baute in der 43. Minute die Führung für Unihockey Limmattal weiter aus (6:1). Simon Werthmüller (43. Minute) liess SV Waldenburg Eagles auf 2:6 herankommen. Unihockey Limmattal erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Dominik Bär weiter auf 7:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Moritz Wenk in der 55. Minute, als er für Unihockey Limmattal zum 8:2 traf.er traf zum dritten Mal.

Moritz Wenk mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Moritz Wenk mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Cedric Hasenböhler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Andris Ladner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Benjamin Arm zum besten Spieler von SV Waldenburg Eagles gekürt. Bei Unihockey Limmattal wurde diese Ehre Damian Pliska zuteil.

In der Tabelle liegt Unihockey Limmattal weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 19 Punkte. Unihockey Limmattal spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Baden-Birmenstorf (Rang 9). Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

In der Tabelle verliert SV Waldenburg Eagles Plätze und zwar von Rang 3 auf 6. Das Team hat 13 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es SV Waldenburg Eagles zuhause mit seinem Tabellennachbarn Black Creek Schwarzenbach (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.