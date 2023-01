Unihockey – Herren NLB UHT Eggiwil gewinnt klar gegen UHC Lok Reinach Sieg für UHT Eggiwil: Gegen UHC Lok Reinach gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:3. 09.01.2023, 01.23 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für UHT Eggiwil: Lukas Schlüchter brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Patrick Krebs durch seinen Treffer für UHC Lok Reinach in der 10. Minute her. David Dünki schoss UHC Lok Reinach in der 19. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für UHT Eggiwil fiel in der 26. Minute (Andreas Kirchhofer). Marco Zysset schoss UHT Eggiwil in der 40. Minute zur 3:2-Führung. Zum Ausgleich für UHC Lok Reinach traf Jens-Jörn Sommerhalder in der 41. Minute.

Lukas Schlüchter traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für UHT Eggiwil. Florian Schwendimann sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für UHT Eggiwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Hofer, der in der 60. Minute die Führung für UHT Eggiwil auf 6:3 ausbaute.

Lukas Schlüchter mit zwei Skorerpunkten

Skorer für UHT Eggiwil: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Lukas Schlüchter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Zysset mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Manuel Fankhauser mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: David Dünki (Tor: 1, Assist: 0), Jens-Jörn Sommerhalder (Tor: 1, Assist: 0), Patrick Krebs (Tor: 1, Assist: 0), Alexander Rinefalk (Tor: 0, Assist: 1), An. Frey (Tor: 0, Assist: 1) und Dario Cimino (Tor: 0, Assist: 1).

UHT Eggiwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat 26 Punkte. UHT Eggiwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 12). Diese Begegnung findet am Sonntag (8. Januar) statt (19.30 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

UHC Lok Reinach steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat 25 Punkte. Für UHC Lok Reinach geht es daheim gegen RD March-Höfe Altendorf (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Sonntag (8. Januar) statt (20.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.