Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach stolpert gegen Regazzi Verbano UH Gordola Überraschung bei Regazzi Verbano UH Gordola gegen UHC Lok Reinach: Der Tabellenzwölfte (Regazzi Verbano UH Gordola) hat am Freitag zuhause den Tabellenfünften 6:5 besiegt. Zugleich war es für [[wg.team_1_short]] im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 24.09.2022, 23.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Lok Reinach: Marius Pedersen brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. UHC Lok Reinach baute die Führung in der 3. Minute (Alexander Rinefalk) weiter aus (2:0). In der 8. Minute gelang Regazzi Verbano UH Gordola (Alex Castellani) der Anschlusstreffer (1:2).

Regazzi Verbano UH Gordola glich in der 18. Minute durch Simone Cappiello aus. In der 22. Minute gelang Michael Gürber der Führungstreffer zum 3:2 für UHC Lok Reinach. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 25. Minute, als Justus Mustonen für Regazzi Verbano UH Gordola traf.

In der 27. Minute gelang Jarmo Eero Juhani Eskelinen der Führungstreffer zum 4:3 für Regazzi Verbano UH Gordola. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 35. Minute, als Marius Pedersen für UHC Lok Reinach traf. Das Tor von Luca Bacciarini in der 38. Minute bedeutete die 5:4-Führung für Regazzi Verbano UH Gordola.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Regazzi Verbano UH Gordola stellte Simone Cappiello in Minute 44 her. Tom Sandmeier brachte UHC Lok Reinach in der 52. Minute auf ein Tor heran. Das 5:6 blieb aber der Schlussstand.

Jarmo Eero Juhani Eskelinen mit der beste Skorer

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Das Spiel wird Jarmo Eero Juhani Eskelinen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Simone Cappiello mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Luca Bacciarini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel wird Marius Pedersen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Oliver Reidy mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Marius Pedersen zum besten Spieler von UHC Lok Reinach gekürt. Bei Regazzi Verbano UH Gordola wurde diese Ehre Joel Prato zuteil.

Regazzi Verbano UH Gordola verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Regazzi Verbano UH Gordola trifft im nächsten Spiel auswärts auf Unihockey Langenthal Aarwangen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (25. September) statt (18.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

UHC Lok Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Lok Reinach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team UHC Sarganserland. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (19.30 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.