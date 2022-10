Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach gewinnt deutlich gegen UHT Eggiwil UHC Lok Reinach behielt im Spiel gegen UHT Eggiwil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 8:3. 10.10.2022, 02.06 Uhr

(chm)

UHC Lok Reinach ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Im Mitteldrittel waren die Teams gleich stark, so dass UHC Lok Reinach auch nach dem zweiten Drittel mit einer Zweitore-Führung (4:2) in die Pause gehen konnte. Im dritten Drittel vergrösserte UHC Lok Reinach die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 8:3.

An. Frey mit drei Skorerpunkten

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel werden An. Frey mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Adrian Keusch mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Alexander Rinefalk mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHT Eggiwil: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Florian Schwendimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Michael Hofer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Lok Reinach verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Lok Reinach auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn RD March-Höfe Altendorf (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

UHT Eggiwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sechs Punkte. UHT Eggiwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf Unihockey Langenthal Aarwangen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.