Unihockey – Damen 1. Liga UHC Lok Reinach gewinnt deutlich gegen Bassersdorf Nürensdorf UHC Lok Reinach behielt im Spiel gegen Bassersdorf Nürensdorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:3. 02.10.2022, 16.43 Uhr

Nadja Fedrizzi eröffnete in der 4. Minute das Skore, als sie für Bassersdorf Nürensdorf das 1:0 markierte. Der Ausgleich für UHC Lok Reinach fiel in der 6. Minute (Selina Müller). Nadja Furrer traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bassersdorf Nürensdorf.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 24. Minute, als Ramona Bucher für UHC Lok Reinach traf. In der 32. Minute war es an Alexandra Straumann, UHC Lok Reinach 3:2 in Führung zu bringen. Mit ihrem Tor in der 39. Minute brachte Ramona Bucher UHC Lok Reinach mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Bellinda Wüthrich baute in der 40. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (5:2). In der 53. Minute verkleinerte Nadja Furrer den Rückstand von Bassersdorf Nürensdorf auf 3:5. Das letzte Tor der Partie erzielte Mattea Sommerhalder, die in der 55. Minute die Führung für UHC Lok Reinach auf 6:3 ausbaute.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich mit je zwei Punkten Ramona Bucher (Tore: 2, Assists: 0), Alexandra Straumann (Tore: 1, Assists: 1) und Selina Müller (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Bassersdorf Nürensdorf: Nadja Furrer war die einzige Spielerin, die mehr als einen Skorerpunkt bucht (Tore: 2, Assists: 0). Drei Spielerinnen liessen sich jeweils einen Punkt gutschreiben.

Nach dem Spiel wurde Selina Müller zur besten Spielerin von UHC Lok Reinach gekürt. Bei Bassersdorf Nürensdorf wurde diese Ehre Nadja Furrer zuteil.

UHC Lok Reinach liegt nach Spiel 3 mit sechs Punkten auf Rang 2. UHC Lok Reinach trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team piranha academy regio. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Nach dem zweiten Spiel steht Bassersdorf Nürensdorf mit null Punkten auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Bassersdorf Nürensdorf auswärts mit seinem Tabellennachbarn Red Ants Winterthur II zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

